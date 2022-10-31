Спасатели завершили разбор завалов на территории Святогорской лавры. Обнаружены тела трех человек, - ГСЧС. ФОТО

Разбор завалов на территории Святогорской лавры завершен, спасатели обнаружили тела 3 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

"Спасатели завершили разбор завалов на территории Святогорской лавры. Обнаружены тела трех человек. Вчера спасателями 6 Государственного пожарно-спасательного отряда проводились работы по разбору завалов частично разрушенного 3-х этажного здания на территории Святогорской лавры, которое получило повреждения вследствии вражеских обстрелов", -говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разбора завалов найдено тело одного человека (анкетные данные и пол устанавливаются). Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших.

Личным составом Славянского гарнизона произведена расчистка и разбор 10 тонн строительных конструкций. Сейчас работы завершены", - добавили в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Башня вражеского танка взлетает на несколько метров после детонации боекомплекта. ВИДЕО беспилотника



