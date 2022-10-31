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Спасатели завершили разбор завалов на территории Святогорской лавры. Обнаружены тела трех человек, - ГСЧС. ФОТО

Разбор завалов на территории Святогорской лавры завершен, спасатели обнаружили тела 3 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

"Спасатели завершили разбор завалов на территории Святогорской лавры. Обнаружены тела трех человек. Вчера спасателями 6 Государственного пожарно-спасательного отряда проводились работы по разбору завалов частично разрушенного 3-х этажного здания на территории Святогорской лавры, которое получило повреждения вследствии вражеских обстрелов", -говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разбора завалов найдено тело одного человека (анкетные данные и пол устанавливаются). Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших.

Личным составом Славянского гарнизона произведена расчистка и разбор 10 тонн строительных конструкций. Сейчас работы завершены", - добавили в ГСЧС.

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Спасатели завершили разбор завалов на территории Святогорской лавры. Обнаружены тела трех человек, - ГСЧС 01
Спасатели завершили разбор завалов на территории Святогорской лавры. Обнаружены тела трех человек, - ГСЧС 02

Лавра (421) Донецкая область (9718) ГСЧС (4977)


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Прости Господи, але саме в цій Лаврі переховувався стрєлков/гіркін
разом із спільниками
разом із зброєю

з неї та за подачею її попів в Україні почалася війна у 2014 році
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31.10.2022 12:43 Ответить
мне отмщение и аз воздам
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31.10.2022 13:02 Ответить
попам пофіг скільки їх собратій завалило, монах по церковній доктрині - це мрець при життю. Хоч скільки їхніх загине, все одно будуть рашку підтримувати і молитись за кгбіста кіріла
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31.10.2022 12:52 Ответить
Царство Небесне...
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31.10.2022 12:54 Ответить
 
 