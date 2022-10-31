Семи гражданам Украины, участвовавшим в штурме "Азовстали", сообщено о подозрении в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора составлено сообщение о подозрении семи гражданам Украины в государственной измене, а также участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и нападении на предприятия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, шесть граждан Украины во главе с так называемым "министром внутренних дел ДНР" - бывшим заместителем начальника управления - начальника отдела по борьбе с торговлей управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ МВД Украины в Донецкой области, в условиях военного положения перешли на сторону врага. Они участвовали в составе не предусмотренных законами Украины военизированных формирований. В мае 2022 года в составе "спецподразделения КАСКАД МВД ДНР" они совершали штурм завода "Азовсталь", который оборонялся военнослужащими Вооруженных Сил Украины, а также руководили захватом их в плен.
Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении сотрудников Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.
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Мосійчук, як справи?
https://twitter.com/i/status/1586244638880718849
Спочатку як Мосад прибіріть їх, а потім розказуйте які вони були падли.
Чи в офісі генерального прокурора все ще не впевнені в цьому - "не все так однозначно" для них.