Семи гражданам Украины, участвовавшим в штурме "Азовстали", сообщено о подозрении в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора составлено сообщение о подозрении семи гражданам Украины в государственной измене, а также участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и нападении на предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, шесть граждан Украины во главе с так называемым "министром внутренних дел ДНР" - бывшим заместителем начальника управления - начальника отдела по борьбе с торговлей управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ МВД Украины в Донецкой области, в условиях военного положения перешли на сторону врага. Они участвовали в составе не предусмотренных законами Украины военизированных формирований. В мае 2022 года в составе "спецподразделения КАСКАД МВД ДНР" они совершали штурм завода "Азовсталь", который оборонялся военнослужащими Вооруженных Сил Украины, а также руководили захватом их в плен.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении сотрудников Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

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