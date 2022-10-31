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Семи гражданам Украины, участвовавшим в штурме "Азовстали", сообщено о подозрении в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора составлено сообщение о подозрении семи гражданам Украины в государственной измене, а также участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и нападении на предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, шесть граждан Украины во главе с так называемым "министром внутренних дел ДНР" - бывшим заместителем начальника управления - начальника отдела по борьбе с торговлей управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ МВД Украины в Донецкой области, в условиях военного положения перешли на сторону врага. Они участвовали в составе не предусмотренных законами Украины военизированных формирований. В мае 2022 года в составе "спецподразделения КАСКАД МВД ДНР" они совершали штурм завода "Азовсталь", который оборонялся военнослужащими Вооруженных Сил Украины, а также руководили захватом их в плен.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении сотрудников Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Семи гражданам Украины, участвовавшим в штурме Азовстали, сообщено о подозрении в госизмене, - Офис генпрокурора 01

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армия РФ (19331) государственная измена (1543) Азовсталь (376) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+12
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31.10.2022 13:11
+12
Навіщо приховувати їх рожи? А пєніса душиліна тут взагалі по пікселям впізнати можна
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31.10.2022 13:11
+10
Тільки у нас триндять на увесь світ те що треба робити тихо.
Спочатку як Мосад прибіріть їх, а потім розказуйте які вони були падли.
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31.10.2022 13:19
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31.10.2022 13:11 Ответить
І не тільки Азову. Щей Бердянська, Мелітополя, Херсона.
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31.10.2022 13:47 Ответить
Навіщо приховувати їх рожи? А пєніса душиліна тут взагалі по пікселям впізнати можна
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31.10.2022 13:11 Ответить
Європейська солідарність Волинь

Мосійчук, як справи?

https://twitter.com/i/status/1586244638880718849
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31.10.2022 13:13 Ответить
А пенис душилин лифчик гляжу носит.
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31.10.2022 13:16 Ответить
Тільки у нас триндять на увесь світ те що треба робити тихо.
Спочатку як Мосад прибіріть їх, а потім розказуйте які вони були падли.
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31.10.2022 13:19 Ответить
И снова на манеже птенцы гнезда "ГУ МВД" Украины в Донецкой области, предатели, коррупционеры, а то и просто бандиты. Сколько там посадили и конфисковали имущество нажитое непосильным трудом у руководства этой сказочной конторы, в том числе и сбежавших в Киев?...
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31.10.2022 13:23 Ответить
А вы думаете, "ГУ МВД" Украины в Одесской или Харьковской областях много лучше было? Если бы одесситы сами, а харьковчане при помощи винницкого спецназа не отстояли свои города - менты там переметнулись на сторону рф без колебаний.
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31.10.2022 13:51 Ответить
В Харькове и Одессе, да и не только там, тоже хватает криминала в погонах и об этом миллион раз говорилось, но Донецк, Луганск и Крым переплюнули всех, ВОЮЯ с нами. Согласитесь налогоплатильщики, спонсируя годами эту Дичь, совершили большую ошибку и ответственности за подбор, обучение и руководство этими чудо-кадрами что-то пока не видно, а ведь некоторые кто должен сидеть, уже и подохнуть своей смертью успели, остальные успешно осваивают украденное
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31.10.2022 14:22 Ответить
мусора-предатели. какой сюрприз
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31.10.2022 13:29 Ответить
навіщо "рехтувати обличчя"? покажіть героїв у всій красі!
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31.10.2022 13:41 Ответить
Що за дебільне формулювання - "повідомлено про підозру". Чи не вірніше було сказати: "Пред'явлене звинувачення у державній зраді".
Чи в офісі генерального прокурора все ще не впевнені в цьому - "не все так однозначно" для них.
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31.10.2022 14:15 Ответить
непередбачених
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31.10.2022 16:01 Ответить
 
 