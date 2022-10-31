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Силы ПВО сбили по меньшей мере 10 российских ракет в Киевской области, - Небитов. ФОТОрепортаж

На территории Киевщины находят обломки российских ракет, которые сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.

"Обломки сбитых ракет оккупантов полицейские Киевщины находят сейчас в разных районах области. Силами ПВО сбито по меньшей мере 10 вражеских ракет.

По состоянию на данный момент есть 2 пострадавших и 2 поврежденных частных здания, а также объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Силы ПВО сбили по меньшей мере 10 российских ракет в Киевской области, - Небитов 01
Силы ПВО сбили по меньшей мере 10 российских ракет в Киевской области, - Небитов 02
Силы ПВО сбили по меньшей мере 10 российских ракет в Киевской области, - Небитов 03

Киевская область (4144) обстрел (27292) ПВО (2766) Небытов Андрей (164)


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Топ комментарии
+4
Всього один Нєбитов і більше 10 битих ракєт, гарний результат.
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31.10.2022 13:16
+4
********* решили отомстить за убитые корыта чф рф. Чёрное море зона ответственности НАТО, Турции в основном. Посмотрим за "зерновым коридором".
Если честно, то операция "рашагудбай" в Черном море у НАТО займет 3-4 часа.
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31.10.2022 13:23
+3
В часи римської імперії націй не було, були племена. І чисельність населення була інша. В ******** умовах здобути повну перемогу у війні саме з народом неможливо. Всі хто пробував - програли
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31.10.2022 13:57
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Всього один Нєбитов і більше 10 битих ракєт, гарний результат.
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31.10.2022 13:16 Ответить
На Франківщині є село Небилів. За переказом, назвали так тому, що хто з чужих хлопців не пішов туди на танці, то кожен кричав: "Не бийте!" От прізвище генерала, мабуть, того ж походження.
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31.10.2022 13:31 Ответить
Прийде час і наші ЗСУ будуть збивати і до 90% всіх прильотів . Впевнений,що 100% збивати все що летить --неможливо ( правда потрібно старатись) Фашисти поставили задачу--знищити Україну,але цього не буде Неможливо перемогти країну,яка захищає свій дім.
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31.10.2022 13:19 Ответить
Звідки така інформація, що неможливо перемогти тих, хто захищає свій дім? Знаєш, скільки народів було знищено римською імперією? Так, вона потім сама зникла. Але від того тим народам не легше.
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31.10.2022 13:36 Ответить
В часи римської імперії націй не було, були племена. І чисельність населення була інша. В ******** умовах здобути повну перемогу у війні саме з народом неможливо. Всі хто пробував - програли
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31.10.2022 13:57 Ответить
А де я сказав про нації?
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31.10.2022 14:04 Ответить
********* решили отомстить за убитые корыта чф рф. Чёрное море зона ответственности НАТО, Турции в основном. Посмотрим за "зерновым коридором".
Если честно, то операция "рашагудбай" в Черном море у НАТО займет 3-4 часа.
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31.10.2022 13:23 Ответить
Им программировать ракеты нужно куда больше времени. Никаких NFC там и не пахло. У них уже давно режим "огонь по готовности" задействован, раньше стреляли по немногу, теперь хватило мозгов стрелять залпами. В любом случае по нам прилетит все до единой, до самое последней ракеты. И все новые ракеты из старых и еще живых запчастей тоже в нас прилетят и никогда это не изменить, если их не уничтожить на России или не сбить пво или с летака.
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31.10.2022 13:28 Ответить
Не нагнетай обстановку. Про таких как ты говорят - полезный идиот! Троль - бот или параноик
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31.10.2022 13:43 Ответить
NFC? Привет платеж за пролет? Уточните мысль.
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31.10.2022 14:09 Ответить


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Реєстрація:27.10.2022 - ...в вас прилетят? Бедная Польша...
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31.10.2022 14:42 Ответить
ну сегодня же все не прилетело -что ты лепишь кацапский бред
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31.10.2022 15:06 Ответить
я так розумію, що зерно з українських портів вивозять судна під різними не-українськими прапорами. і якщо з боку парашки піде якась ******, то це буде розцінено як піратство або навіть напад на іншу країну, територія якої, якщо я правильно пам'ятаю, і є все це судно. так що я навіть не знаю, що ввх вибере в даному випадку. мабуть, зомбоящик розкаже, що все українське зерно заражене бойовими хробаками, тому хай пливе, покупці його самі викинуть, з судовими позовами до виробника на мільярди сікстільярдів.
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31.10.2022 13:29 Ответить
туркам насрать что какая то там рашка вышла из зернового соглашения
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31.10.2022 15:07 Ответить
 
 