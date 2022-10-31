Силы ПВО сбили по меньшей мере 10 российских ракет в Киевской области, - Небитов. ФОТОрепортаж
На территории Киевщины находят обломки российских ракет, которые сбили силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.
"Обломки сбитых ракет оккупантов полицейские Киевщины находят сейчас в разных районах области. Силами ПВО сбито по меньшей мере 10 вражеских ракет.
По состоянию на данный момент есть 2 пострадавших и 2 поврежденных частных здания, а также объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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