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Ликвидирован пожар, вызванный ракетными ударами в Черкасской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный ракетными ударами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в ходе утренних ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры возник пожар.

Над ликвидацией на месте происшествия работали 15 единиц техники и 73 сотрудника ГСЧС.

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Ликвидирован пожар, вызванный ракетными ударами в Черкасской области, - ГСЧС 01
Ликвидирован пожар, вызванный ракетными ударами в Черкасской области, - ГСЧС 02
Ликвидирован пожар, вызванный ракетными ударами в Черкасской области, - ГСЧС 03
Ликвидирован пожар, вызванный ракетными ударами в Черкасской области, - ГСЧС 04
Ликвидирован пожар, вызванный ракетными ударами в Черкасской области, - ГСЧС 05

обстрел (27292) пожар (5954) ракеты (3573) ГСЧС (4977) Черниговская область (1138)


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Москалі - підараси!
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31.10.2022 15:10 Ответить
Москалі терористи. А де ті політики, які нам тридцять років кричали що москалі то брати? Де ті шакали, які будували тут,в нас московські церкви УПЦ МП) за українські гроші і показували приклад ходити в ті церкви і горланити про "один народ"?
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31.10.2022 15:20 Ответить
Они в Монте-Карло. И кричат, кстати, то же самое.
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31.10.2022 15:35 Ответить
Цікаво, що теж саме можуть кричати ті, що в Монте-Карло?
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31.10.2022 15:57 Ответить
Де нашI гаранти? УкраIна вIддала ядерну зброю, вIдавала пIд гарантii ядерних держав! Саме той гарант, кому ми Ii вIддали I напав! РобIть щось з цею рашкою, свIт!!
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31.10.2022 15:36 Ответить
Один із гарантів на нас напав нашою зброєю. Де ті дідугани, що віддали все, що тільки було?
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31.10.2022 15:56 Ответить
Сподіваюсь, в пеклі
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31.10.2022 16:44 Ответить
 
 