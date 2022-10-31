Ликвидирован пожар, вызванный ракетными ударами в Черкасской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный ракетными ударами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в ходе утренних ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры возник пожар.

Над ликвидацией на месте происшествия работали 15 единиц техники и 73 сотрудника ГСЧС.

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