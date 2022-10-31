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Семья с ребенком погибла в результате взрыва фрагмента ракеты в Харьковской области. ФОТОрепортаж

В селе Федоровка Лозовской громады в Харьковской области в результате взрыва фрагмента ракеты погибла семья с ребенком. Событие произошло 29 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Событие произошло 29 октября. В результате погибли 47-летний мужчина, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь. Предварительно установлено, что мужчина нашел в поле неподалеку от села неразорванный фрагмент ракеты С-300. Принес его во двор по месту жилье, где он сдетонировал. Открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

По информации советницы председателя Лозовской городской тергромады Анны Скрипник, мужчина нашел в поле остатки ракеты С-300 и принес их во двор. Вроде бы хотел разобрать и продать находку.

"Взрыв был настолько мощный, что останки находили в 150 метрах от эпицентра. Отца и дочь считают условно погибшими. Это должна подтвердить экспертиза. Опознать удалось только тело женщины. Она носила под сердцем еще одного ребенка", - отметила Скрипник.

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Семья с ребенком погибла в результате взрыва фрагмента ракеты в Харьковской области 01
Семья с ребенком погибла в результате взрыва фрагмента ракеты в Харьковской области 02
Семья с ребенком погибла в результате взрыва фрагмента ракеты в Харьковской области 03
Семья с ребенком погибла в результате взрыва фрагмента ракеты в Харьковской области 04
Семья с ребенком погибла в результате взрыва фрагмента ракеты в Харьковской области 05
Семья с ребенком погибла в результате взрыва фрагмента ракеты в Харьковской области 06
Семья с ребенком погибла в результате взрыва фрагмента ракеты в Харьковской области 07

крылатые ракеты (881) смерть (9229) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+17
Нема слів. Довбойоб. Як і ті, що відправили цю ракету...
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31.10.2022 17:55
+11
нащо ж чоловіче ти сам припер смерть в свій двір в свою родину???

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31.10.2022 17:57
+5
Премія дарвіна, хоча істи таки не було що цій сім'ї, якось зразу видно
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31.10.2022 18:01
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Нема слів. Довбойоб. Як і ті, що відправили цю ракету...
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31.10.2022 17:55 Ответить
нащо ж чоловіче ти сам припер смерть в свій двір в свою родину???

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31.10.2022 17:57 Ответить
Боже просто дебил, жаль детей
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31.10.2022 17:57 Ответить
Странное что то
Воронка как от всей БЧ
Как он ее принес?
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31.10.2022 17:58 Ответить
нет конечно - эта воронка меньше чем от всей ракеты
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31.10.2022 21:03 Ответить
Это С-300 а не Калибр

Не такая мощная

Но все равно килограмм 150 БЧ весит
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31.10.2022 21:22 Ответить
Премія дарвіна, хоча істи таки не було що цій сім'ї, якось зразу видно
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31.10.2022 18:01 Ответить
Вибачайте, але це - премія Дарвіна.
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31.10.2022 18:02 Ответить
людям жрать нечего,вот и тянут цветмет всякий, в надежде денег заработать.
если тел нет,то возможно живы-просто удрали и прячутся ,что-бы в тюрьму не сесть
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31.10.2022 18:24 Ответить
То краще підірватися від здетонувавшого боєзаряду? Тягнути "цвєтмєт" у двір, до родини з дитиною, з району обстрілу - це повне довбойобство.
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31.10.2022 18:35 Ответить
Тупоголовий вчинок, сім'ю шкода
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31.10.2022 18:07 Ответить
естествоиспытатель...
тобто сорокасемилетний специалист по естественным наукам...
дитину шкода.
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31.10.2022 18:17 Ответить
Якшо бог хоче наказати людину - відбирає в неї розум
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31.10.2022 18:29 Ответить
Дивлячись на хату - босота, голота, ідіота !...
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31.10.2022 18:33 Ответить
Одного не пойму, как он дожил до 47 лет?
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31.10.2022 20:31 Ответить
людоньки не нам його судити,краще зрозумійте до чого приводить война.
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31.10.2022 21:00 Ответить
 
 