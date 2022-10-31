Семья с ребенком погибла в результате взрыва фрагмента ракеты в Харьковской области. ФОТОрепортаж

В селе Федоровка Лозовской громады в Харьковской области в результате взрыва фрагмента ракеты погибла семья с ребенком. Событие произошло 29 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Событие произошло 29 октября. В результате погибли 47-летний мужчина, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь. Предварительно установлено, что мужчина нашел в поле неподалеку от села неразорванный фрагмент ракеты С-300. Принес его во двор по месту жилье, где он сдетонировал. Открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

По информации советницы председателя Лозовской городской тергромады Анны Скрипник, мужчина нашел в поле остатки ракеты С-300 и принес их во двор. Вроде бы хотел разобрать и продать находку.

"Взрыв был настолько мощный, что останки находили в 150 метрах от эпицентра. Отца и дочь считают условно погибшими. Это должна подтвердить экспертиза. Опознать удалось только тело женщины. Она носила под сердцем еще одного ребенка", - отметила Скрипник.

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