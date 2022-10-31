В Изюме эксгумированы тела 3 местных жителей, убитых оккупантами в собственном автомобиле, – Нацполиция. ФОТО

Правоохранители эксгумировали останки трех мужчин, убитых в Изюме Харьковской области российскими оккупантами в марте текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

"Следователи зафиксировали еще одно преступление оккупантов. Колонна военных РФ 7 марта зашла в Изюм. Оккупанты расстреляли ехавший им навстречу автомобиль с гражданскими. Трое мужчин - отец с сыном и их знакомый погибли", - говорится в сообщении.

Младшему погибшему в день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля исполнилось 20 лет. Его отцу – 46, их знакомому – 56. После обстрела автомобиль Ford Transit сгорел. Останки погибших похоронили на местном кладбище близкие друзья. По сообщениям местных жителей, расстрелянный автомобиль несколько дней стоял на улице, а затем оккупанты оттащили его танком и сбросили с моста.





Читайте: Установлены причины смерти эксгумированных в Лимане детей, - полиция

Правоохранители работали на месте расстрела автомобиля, на берегу реки, куда упал автомобиль, а также на месте захоронения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: В Харьковской области из-за утренних ракетных ударов не хватает напряжения для работы котельных, - Синегубов