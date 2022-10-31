В Изюме эксгумированы тела 3 местных жителей, убитых оккупантами в собственном автомобиле, – Нацполиция. ФОТО
Правоохранители эксгумировали останки трех мужчин, убитых в Изюме Харьковской области российскими оккупантами в марте текущего года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
"Следователи зафиксировали еще одно преступление оккупантов. Колонна военных РФ 7 марта зашла в Изюм. Оккупанты расстреляли ехавший им навстречу автомобиль с гражданскими. Трое мужчин - отец с сыном и их знакомый погибли", - говорится в сообщении.
Младшему погибшему в день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля исполнилось 20 лет. Его отцу – 46, их знакомому – 56. После обстрела автомобиль Ford Transit сгорел. Останки погибших похоронили на местном кладбище близкие друзья. По сообщениям местных жителей, расстрелянный автомобиль несколько дней стоял на улице, а затем оккупанты оттащили его танком и сбросили с моста.
Правоохранители работали на месте расстрела автомобиля, на берегу реки, куда упал автомобиль, а также на месте захоронения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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