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В Изюме эксгумированы тела 3 местных жителей, убитых оккупантами в собственном автомобиле, – Нацполиция. ФОТО

Правоохранители эксгумировали останки трех мужчин, убитых в Изюме Харьковской области российскими оккупантами в марте текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

В Изюме эксгумированы тела 3 местных жителей, убитых оккупантами в собственном автомобиле, – Нацполиция 01

"Следователи зафиксировали еще одно преступление оккупантов. Колонна военных РФ 7 марта зашла в Изюм. Оккупанты расстреляли ехавший им навстречу автомобиль с гражданскими. Трое мужчин - отец с сыном и их знакомый погибли", - говорится в сообщении.

Младшему погибшему в день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля исполнилось 20 лет. Его отцу – 46, их знакомому – 56. После обстрела автомобиль Ford Transit сгорел. Останки погибших похоронили на местном кладбище близкие друзья. По сообщениям местных жителей, расстрелянный автомобиль несколько дней стоял на улице, а затем оккупанты оттащили его танком и сбросили с моста.

В Изюме эксгумированы тела 3 местных жителей, убитых оккупантами в собственном автомобиле, – Нацполиция 02
В Изюме эксгумированы тела 3 местных жителей, убитых оккупантами в собственном автомобиле, – Нацполиция 03

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В Изюме эксгумированы тела 3 местных жителей, убитых оккупантами в собственном автомобиле, – Нацполиция 04

Правоохранители работали на месте расстрела автомобиля, на берегу реки, куда упал автомобиль, а также на месте захоронения.

В Изюме эксгумированы тела 3 местных жителей, убитых оккупантами в собственном автомобиле, – Нацполиция 05

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Нацполиция (16477) Харьковщина (5577) эксгумация (144) жертвы (2077) Изюм (271)


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31.10.2022 21:40 Ответить
бідні люди...
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31.10.2022 21:41 Ответить
 
 