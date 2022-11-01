Оккупанты всю ночь били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам Днепропетровщины, по Никополю прилетело 40 российских снарядов. ФОТОрепортаж
Ночью оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольской и Марганецкой громадам на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Всю ночь россияне накрывали огнем Никопольщину...
Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам - Никопольской и Марганецкой.
Предварительно, людей не задело.
В Никополь прилетело 40 российских снарядов. В городе разбиты 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка.
В Марганецкой громаде обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию водоканала.
Более 40 000 семей остались без воды, более 10 000 – без света.
Энергетики работали всю ночь. И все починили. Люди со светом. Насосная станция приступила к работе. Вода в скором времени вернется в жилище", - говорится в сообщении.
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