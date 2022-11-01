РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9642 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 300 0

Оккупанты всю ночь били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам Днепропетровщины, по Никополю прилетело 40 российских снарядов. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольской и Марганецкой громадам на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Всю ночь россияне накрывали огнем Никопольщину...

Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам - Никопольской и Марганецкой.

Предварительно, людей не задело.

В Никополь прилетело 40 российских снарядов. В городе разбиты 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка.

В Марганецкой громаде обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию водоканала.

Более 40 000 семей остались без воды, более 10 000 – без света.

Энергетики работали всю ночь. И все починили. Люди со светом. Насосная станция приступила к работе. Вода в скором времени вернется в жилище", - говорится в сообщении.

Читайте: Чехия хочет быть вовлечена в послевоенное восстановление Днепропетровщины, - премьер Фиала

Оккупанты всю ночь били из Градов и тяжелой артиллерии по двум громадам Днепропетровщины, по Никополю прилетело 40 российских снарядов 01
Оккупанты всю ночь били из Градов и тяжелой артиллерии по двум громадам Днепропетровщины, по Никополю прилетело 40 российских снарядов 02
Оккупанты всю ночь били из Градов и тяжелой артиллерии по двум громадам Днепропетровщины, по Никополю прилетело 40 российских снарядов 03

обстрел (27225) Резниченко Валентин (475) Никополь (1024) Днепропетровская область (3962)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 