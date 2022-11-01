Рашисты ударили по Николаеву ракетами С-300, поврежден ряд объектов, 1 человек погиб. ФОТОрепортаж

Около полуночи Николаев отмечал обстрелы ракетами типа С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, частично разрушено здание учебного заведения.

"Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар. В нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша. В медицинском заведении взрывной волной и обломками выбило ОСБ плиты, которыми наши строительные бригады зашивали окна после предыдущего обстрела", - отмечает Сенкевич.

Пока известно об одной погибшей женщине.

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На месте работают все ответственные службы.

"Собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Больше сообщу вам в течение дня", - резюмирует глава города.