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Задержан вражеский агент, сливавший данные о транспортной инфраструктуре в Одесской области, - Офис генпрокурора. ФОТО

В Одесской области задержан вражеский агент, который сливал данные о транспортной инфраструктуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, бывший сотрудник одного из районных отделов милиции в Одессе с апреля 2022 г. сотрудничал с представителями спецслужб РФ. Он собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ, обстановке в портах Одессы и Черноморска и железнодорожного сообщения.

"Также на выполнение задач российских кураторов, информатор приобрел три видеокамеры - так называемые "фотоловушки", которые установил вдоль железнодорожных путей вблизи Одессы для фиксирования грузовых поездов. Данные, фиксировавшие указанные камеры, получал через мобильное приложение и передал доступ спецслужбам РФ. На закупку и установку "фотоловушек" агент получил 50 тыс гривен.

По данным Офиса генпрокурора, мужчину задержали во время выполнения очередного задания врага у железнодорожных путей. При задержании изъяли взрывчатые вещества и боеприпасы, в том числе 11 тротиловых шашек весом почти 3 кг, детонаторы, взрыватель и противотанковую мину.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры местному жителю поставлено в известность о подозрении в государственной измене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами и боевыми припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Задержан вражеский агент, сливавший данные о транспортной инфраструктуре в Одесской области, - Офис генпрокурора 01

Одесская область (3574) шпионаж (1389) Офис Генпрокурора (2470)


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Топ комментарии
+5
Запобіжний захід: після опитування і перевірки дати 1 метр міцного мотузка і не заважати вчиненню прикрого самогубства
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01.11.2022 10:24
+2
І знов поліцай зрадник! З тим треба щось робити, ну хоч карну справу на Авакова, на працівників кадрових служб завести по статті за недбале ставлення до службових обов'язків, яке привело до тяжких наслідків (провал реформи МВС).
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01.11.2022 11:28
+2
Ещё ни одну гниду не прибили при попытке к бегству , а Сашка Белого настоящего патриота убили ,
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01.11.2022 12:43
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Запобіжний захід: після опитування і перевірки дати 1 метр міцного мотузка і не заважати вчиненню прикрого самогубства
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01.11.2022 10:24 Ответить
Ещё ни одну гниду не прибили при попытке к бегству , а Сашка Белого настоящего патриота убили ,
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01.11.2022 12:43 Ответить
Пойдёт на обмен...
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01.11.2022 10:28 Ответить
Повесить все три кило взрывчатки на него и бросить в море................пускай свинособачий ***** плавает!от падло легавое...................................
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01.11.2022 10:47 Ответить
Збрати вибухівку та міну до купки, посадити його на це все голим задом і натиснути на кнопочку
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01.11.2022 11:06 Ответить
Мент есть мент. Ему бабло главное.
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01.11.2022 11:24 Ответить
І знов поліцай зрадник! З тим треба щось робити, ну хоч карну справу на Авакова, на працівників кадрових служб завести по статті за недбале ставлення до службових обов'язків, яке привело до тяжких наслідків (провал реформи МВС).
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01.11.2022 11:28 Ответить
Розстріл за порушення присяги!!!
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01.11.2022 11:33 Ответить
Memento mori!!! (c)
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01.11.2022 11:43 Ответить
Паяльник в жопу козлу.
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01.11.2022 13:31 Ответить
 
 