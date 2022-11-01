Задержан вражеский агент, сливавший данные о транспортной инфраструктуре в Одесской области, - Офис генпрокурора. ФОТО

В Одесской области задержан вражеский агент, который сливал данные о транспортной инфраструктуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, бывший сотрудник одного из районных отделов милиции в Одессе с апреля 2022 г. сотрудничал с представителями спецслужб РФ. Он собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ, обстановке в портах Одессы и Черноморска и железнодорожного сообщения.

"Также на выполнение задач российских кураторов, информатор приобрел три видеокамеры - так называемые "фотоловушки", которые установил вдоль железнодорожных путей вблизи Одессы для фиксирования грузовых поездов. Данные, фиксировавшие указанные камеры, получал через мобильное приложение и передал доступ спецслужбам РФ. На закупку и установку "фотоловушек" агент получил 50 тыс гривен.

По данным Офиса генпрокурора, мужчину задержали во время выполнения очередного задания врага у железнодорожных путей. При задержании изъяли взрывчатые вещества и боеприпасы, в том числе 11 тротиловых шашек весом почти 3 кг, детонаторы, взрыватель и противотанковую мину.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры местному жителю поставлено в известность о подозрении в государственной измене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами и боевыми припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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