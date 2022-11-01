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В Москве оборудуют убежища и укрытия. Часть из них — противорадиационные. ФОТОрепортаж

В разных районах столицы РФ в Москве продолжается активная подготовка укрытий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Baza.

Сообщается, что активная подготовка укрытий продолжается в разных районах столицы. К примеру, в Хамовниках уже подготовили 30 подобных помещений - там убрали, занесли туда лавки, закупили фонари и аптечки. Одно убежище особое – противорадиационное. Оно предназначено для укрытия населения от воздействия излучения. Некоторые помещения из списка укрытий подготовить оказалось невозможно – там нужно проводить капитальный ремонт.

По данным источников, в одном из округов столицы готовят около 900 хранилищ. Там оборудуют спальные места, завозят биотуалеты, скамейки, запас питьевой воды и лекарства. Этой работой занимаются городские службы, к тому же в активном темпе – ​​по словам руководства, такие убежища нужно организовать "до вчера".

Кроме того, убежища готовят и в детских домах (центрах содействия семейному воспитанию). В подвалах проводят свет и воду, закупают продукты и дрова – последние нужны для полевых кухонь, которые в случае какого-нибудь ЧП будут установлены во дворах.

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В Москве оборудуют убежища и укрытия. Часть из них — противорадиационные 01
В Москве оборудуют убежища и укрытия. Часть из них — противорадиационные 02
В Москве оборудуют убежища и укрытия. Часть из них — противорадиационные 03
В Москве оборудуют убежища и укрытия. Часть из них — противорадиационные 04
В Москве оборудуют убежища и укрытия. Часть из них — противорадиационные 05
В Москве оборудуют убежища и укрытия. Часть из них — противорадиационные 06

москва (3075) убежище (284) укрытие (131)


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Ботоксный ублюдок хочет сдохнуть в большой компании? Чтобы скучно не было? Или просто деньги опять "пилят".
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01.11.2022 10:40 Ответить
Вам бы, крысам, посидеть в подвалах месяцок-другой. Как наши женщины, дети, старики. А после этого ещё чтоб ваших детей насильно вывозили в какую-то северную Корею,а вас насиловали и издевались всеми доступными методами
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01.11.2022 10:41 Ответить
лихо у ***** удалась "маленькая трёхдневная, победоносная не война" )))
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01.11.2022 10:44 Ответить
Могилизацианты путлера передрались между собой в одном из зданий,где их временно поселили...на видео видно что месили друг друга Нехило...многих оттаскивали без сознания или дохляков...,видос вбросил блогер Гулагу-нет, в Ютьюб...
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01.11.2022 10:52 Ответить
Пуйло ж збирався зі своїми рабами одразу в рай, чи йому захотілося у гру Метро пограти тільки не на комп'ютері, бо він ним не вміє користуватися, а дивитися з супутника, як росіяни виповзають з нір на зруйновану поверхню мошкви?
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01.11.2022 10:57 Ответить
РосПил
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01.11.2022 12:01 Ответить
советские раскладушки особенно доставили. неужели плешь ⓒ не понимает, что столкнулась с более высокоразвитой цивилизацией (хоть малочисленной, чем орколенд)
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01.11.2022 12:14 Ответить
А шо завозили в бомбоубежища Харькова например ,, ?? Аж ничего. К тому же часть бомбоубежищ была продана под бизнес. За что Терехов получил награду от зеленского.
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01.11.2022 13:23 Ответить
Все идет по плану)
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02.11.2022 03:57 Ответить
 
 