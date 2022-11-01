В Москве оборудуют убежища и укрытия. Часть из них — противорадиационные. ФОТОрепортаж

В разных районах столицы РФ в Москве продолжается активная подготовка укрытий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Baza.

Сообщается, что активная подготовка укрытий продолжается в разных районах столицы. К примеру, в Хамовниках уже подготовили 30 подобных помещений - там убрали, занесли туда лавки, закупили фонари и аптечки. Одно убежище особое – противорадиационное. Оно предназначено для укрытия населения от воздействия излучения. Некоторые помещения из списка укрытий подготовить оказалось невозможно – там нужно проводить капитальный ремонт.

По данным источников, в одном из округов столицы готовят около 900 хранилищ. Там оборудуют спальные места, завозят биотуалеты, скамейки, запас питьевой воды и лекарства. Этой работой занимаются городские службы, к тому же в активном темпе – ​​по словам руководства, такие убежища нужно организовать "до вчера".

Кроме того, убежища готовят и в детских домах (центрах содействия семейному воспитанию). В подвалах проводят свет и воду, закупают продукты и дрова – последние нужны для полевых кухонь, которые в случае какого-нибудь ЧП будут установлены во дворах.

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