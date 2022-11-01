Госпиталь оккупантов обнаружили на Харьковщине: там нашли письма от детей и георгиевские ленты. ФОТОрепортаж

Госпиталь обустроили на комбинате хлебопродуктов в пгт Чкаловское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, при осмотре деоккупированной территории поселка городского типа Чкаловское на комбинате хлебопродуктов правоохранители обнаружили пункт по медицинской помощи россиян и место, где проживали российские военнослужащие.

На территории предприятия вражеские войска оставили руины и кучу мусора, среди которых шприцы российского производства, медикаменты, георгиевские ленты и форма военных Российской Федерации.

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Также правоохранители обнаружили несколько писем от детей воюющим в Украине оккупантам. Все они от детей из Санкт-Петербурга с одинаковым текстом. Письма имеют разную подпись и почерк, единственное отличие – имена авторов. Можно предположить, что текст детям диктовали в учебном заведении.

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