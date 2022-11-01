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Госпиталь оккупантов обнаружили на Харьковщине: там нашли письма от детей и георгиевские ленты. ФОТОрепортаж

окупанти

Госпиталь обустроили на комбинате хлебопродуктов в пгт Чкаловское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, при осмотре деоккупированной территории поселка городского типа Чкаловское на комбинате хлебопродуктов правоохранители обнаружили пункт по медицинской помощи россиян и место, где проживали российские военнослужащие.

На территории предприятия вражеские войска оставили руины и кучу мусора, среди которых шприцы российского производства, медикаменты, георгиевские ленты и форма военных Российской Федерации.

Также смотрите: В Изюме эксгумированы тела 3 местных жителей, убитых оккупантами в собственном автомобиле, – Нацполиция. ФОТО

Также правоохранители обнаружили несколько писем от детей воюющим в Украине оккупантам. Все они от детей из Санкт-Петербурга с одинаковым текстом. Письма имеют разную подпись и почерк, единственное отличие – имена авторов. Можно предположить, что текст детям диктовали в учебном заведении.

Госпиталь оккупантов обнаружили на Харьковщине: там нашли письма от детей и георгиевские ленты 01

Также смотрите: "Мне, как еврею, важно, чтобы все поняли, что здесь происходит. Россияне блокируют города и тупо уничтожают", - боец ​​Роман "Подол" о войне и "денацификации". ВИДЕО


Госпиталь оккупантов обнаружили на Харьковщине: там нашли письма от детей и георгиевские ленты 02
Госпиталь оккупантов обнаружили на Харьковщине: там нашли письма от детей и георгиевские ленты 03
Госпиталь оккупантов обнаружили на Харьковщине: там нашли письма от детей и георгиевские ленты 04

армия РФ (19269) оккупация (10152) Нацполиция (16477) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+5
Які ваякі-такий і шпиталь,така і тіпа армія...
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01.11.2022 11:50
+4
Быдло!
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01.11.2022 12:00
+3
навіть шпиталь виглядає помийкою...
правильно написав перший дописувач - яка армія - такий і шпиталь..я б додав який шпиталь - така країна
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01.11.2022 12:18
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Які ваякі-такий і шпиталь,така і тіпа армія...
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01.11.2022 11:50 Ответить
"...Також правоохоронці виявили кілька листів від дітей окупантам..."

Дети тоже офицеры ФСБ
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01.11.2022 11:58 Ответить
Быдло!
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01.11.2022 12:00 Ответить
контейнеры для проб и письма, выздоровление гарантировано, отрастают новые ноги и руки)))
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01.11.2022 12:10 Ответить
У росії нема дітей - там кацап №1, №2, №3...
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01.11.2022 12:11 Ответить
Там помьйоти свиноматок
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01.11.2022 12:33 Ответить
навіть шпиталь виглядає помийкою...
правильно написав перший дописувач - яка армія - такий і шпиталь..я б додав який шпиталь - така країна
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01.11.2022 12:18 Ответить
Там же має бути і скотомогильник закопаних орків.
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01.11.2022 12:27 Ответить
на якій мові свиту на сказазати руський
завжди виходить:
Russian pig ,Maiale russo, Оросын гахай,
Russisches Schwein
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01.11.2022 12:35 Ответить
 
 