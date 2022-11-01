Сквоттеры в Амстердаме заняли дом экс-главы "Яндекса" Воложа и вывесили плакат "Нет войне". ФОТО

В Амстердаме группа сквоттеров захватила пятиэтажное здание соучредителя и бывшего главы российской компании "Яндекс" Аркадия Воложа.

Об этом пишет нидерландская газета De Telegraaf, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Сквоттеры рассказали журналистам, что заняли дом 27 сентября, при этом не стали объяснять, как они туда попали и сколько сейчас там людей. По их словам, они заняли эту собственность, потому что "права миллиардеров" защищены лучше, чем права уязвимых людей, желающих иметь крышу над головой.

Они заявили, что кроме акции против нехватки жилья это еще и протест против войны и капитализма. Из окон здания были вывешены плакаты с надписью "Нет войне", "Нет капитализму" и "Яндекс+ФСБ=любовь". Сквоттеры намерены расселить в нем студентов, нуждающихся в жилье, а также проводить там политические мероприятия.

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Аркадий Волож вышел из совета директоров "Яндекса" и покинул пост генерального директора компании после того, как его внесли в список санкций ЕС из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Его активы в Европе были заморожены.

Пятиэтажный старинный дом на улице Vossiusstraat в центре Амстердама пустовал. Здание зарегистрировано на оффшорную компанию Paraseven Limited, принадлежащую Аркадию Воложи. Его стоимость оценивается в 3,4 млн евро.

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Сквоттеры уже захватывали недвижимость российских бизнесменов и людей, приближенных к власти. В Лондоне они захватили особняк Олега Дерипаски, а в Биаррике активисты проникли на виллу, связанную с Екатериной Тихоновой – ее называют дочерью президента России Владимира Путина.