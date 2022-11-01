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Наемника из Колумбии Кастильо, воевавшего против Украины с 2014 года, ликвидировали на Донбассе. ФОТОрепортаж

Украинские защитники ликвидировали наемника РФ, гражданина Колумбии Алексиса Кастильо.

Об этом в Facebook сообщил соучредитель группы независимых расследователей InformNapalm Иракли Комахидзе, передает Цензор.НЕТ.

"На днях под поселком Пески на Донбассе ликвидирован гражданин Колумбии, член "ЦК Ленинского Комсомола ДНР" Алексис Кастильо, позывной "Альфонсо". Из некролога - "Альфонсо" находился в НВФ "ДНР" 8 лет. Как только узнал об "оранжевом перевороте" в Украине поехал на Донбасс "бороться с нацизмом и бандеровщиной", - рассказал Комахидзе.

Смотрите: Защищая Украину, в бою с российскими оккупантами погиб доброволец из Колумбии Маркез Рамос. ФОТО

Наемника из Колумбии Кастильо, воевавшего против Украины с 2014 года, ликвидировали на Донбассе 01
Наемника из Колумбии Кастильо, воевавшего против Украины с 2014 года, ликвидировали на Донбассе 02
Наемника из Колумбии Кастильо, воевавшего против Украины с 2014 года, ликвидировали на Донбассе 03
Наемника из Колумбии Кастильо, воевавшего против Украины с 2014 года, ликвидировали на Донбассе 04

армия РФ (19269) Колумбия (36) ликвидация (3552) наемник (354) наемники рф (2082) ВСУ (6593)


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Топ комментарии
+28
На палю бабуина и в мавзолей. Пугалу мавзолейному всяк повеселее будет.
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01.11.2022 13:54
+24
берцы ночник и кокс поделили по справедливости.
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01.11.2022 13:54
+17
и херсним !!!
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01.11.2022 13:56
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На палю бабуина и в мавзолей. Пугалу мавзолейному всяк повеселее будет.
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01.11.2022 13:54 Ответить
Надо бы послать статью в колумбийские газеты с фотографиями гор уничтоженной вражеской военной техники на украинской земле, с сотнями трупов врагов, и этого чморика, чтобы все там знали об этом "герое", и в назидание другим..
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01.11.2022 14:25 Ответить
берцы ночник и кокс поделили по справедливости.
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01.11.2022 13:54 Ответить
😁
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01.11.2022 17:43 Ответить
Rot in Peace, motherfucker.
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01.11.2022 13:55 Ответить
v rot čago?.... Transeitne na movu, budj laska.
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02.11.2022 03:07 Ответить
Гори **** гори......
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01.11.2022 13:56 Ответить
и херсним !!!
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01.11.2022 13:56 Ответить
Воевака колумбийская. Наркотой, наверное, торговал, как агент наркокартеля)
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01.11.2022 13:58 Ответить
А черный ленин еще живой? Бенес или как его там звали
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01.11.2022 13:59 Ответить
Как раз о нём вспомнил. И повторяю что вернуть его к нам не надо. Закопайте там же.
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01.11.2022 15:26 Ответить
Вже всьо, претендує на розкладушку в мавзолеї.
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01.11.2022 15:52 Ответить
Говно в голове превращается все тело в говно
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01.11.2022 14:00 Ответить
Схоже, з того регіону два шляхи - або у лави луганди або у папи римські.
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01.11.2022 14:02 Ответить
И не сиделось в джунглях под кокаином. Очередной бич и маргинал,решивший попытать удачу.
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01.11.2022 14:03 Ответить
Мировая революция сама собой не произойдёт 😊
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01.11.2022 15:27 Ответить
Предок Пушкіна
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01.11.2022 14:04 Ответить
правнук якийсь точніш
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01.11.2022 14:05 Ответить
Повісив орден красной звізди, мабуть за бої на курскій дугє в 43-ому.
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01.11.2022 14:04 Ответить
І бабця тримає радісно альфонса під ручку
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01.11.2022 14:06 Ответить
Минус еще одна обезьяна
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01.11.2022 14:07 Ответить
Так где говорите негры воюют?
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01.11.2022 14:07 Ответить
zvyčaino de, - na dombabve, zimbabve, ta inšix bandustanax.
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02.11.2022 03:09 Ответить
Мразота колумбійська здохла і це добре
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01.11.2022 14:08 Ответить
ще одне комуняцьке рило. Все таки, найліпший комуніст -- мертвий комуніст. Утім, як і кацап.
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01.11.2022 14:13 Ответить
И звездочка октябренка и знак гвардия, и тельняшка, и нашивки о ранении..... Чисто донецкий Че Гевара.
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01.11.2022 14:17 Ответить
Ещё один ленинист сдох и это хорошо.
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01.11.2022 14:19 Ответить
Органічних добрив для тих земель, завжди не вистачало. Хай так і буде.
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01.11.2022 14:26 Ответить
камсамольская кончіна )))
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01.11.2022 14:32 Ответить
Я стараюсь нацменов не чіпати, але в таких випадках я жалю не маю.
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01.11.2022 14:45 Ответить
На першому фото - це у нього сережки у вухах? А піратського корабля поблизу щось не видно...©
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01.11.2022 14:53 Ответить
Абезьяна!!!
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01.11.2022 14:58 Ответить
канула свинособачья обезьяна в небытие!.........................................
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01.11.2022 15:04 Ответить
земля бетоном
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01.11.2022 15:11 Ответить
Че Бурашка.
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01.11.2022 15:28 Ответить
За какую идею это колумбийское чмо воевало ? Надоело очко подтирать , листвой пальмы .
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01.11.2022 16:05 Ответить
Ну ось нарешті дємбель!!!
На волю, в пампаси!
Прямо в білій Лада-Гранта.
РеволюцЬонер, мля..
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01.11.2022 16:18 Ответить
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01.11.2022 16:32 Ответить
Щось довгенько ця ***** прожила, треба було прикопати ще 8 рокiв тому !
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01.11.2022 17:06 Ответить
Слава ЗСУ!!! Смерть рашистським окупантам і їх **************!!!
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01.11.2022 19:00 Ответить
Черговий дебіл-
чегевара,да вибачить мене Бог.
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01.11.2022 20:12 Ответить
Тю.....Всю дорогу думал что он кубинец(((Хм..знатный был фрик.....ленинец.
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01.11.2022 21:46 Ответить
А це колумбійські вояки, які злізли з пальм:

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02.11.2022 00:20 Ответить
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02.11.2022 00:29 Ответить
 
 