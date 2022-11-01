Наемника из Колумбии Кастильо, воевавшего против Украины с 2014 года, ликвидировали на Донбассе. ФОТОрепортаж

Украинские защитники ликвидировали наемника РФ, гражданина Колумбии Алексиса Кастильо.

Об этом в Facebook сообщил соучредитель группы независимых расследователей InformNapalm Иракли Комахидзе, передает Цензор.НЕТ.

"На днях под поселком Пески на Донбассе ликвидирован гражданин Колумбии, член "ЦК Ленинского Комсомола ДНР" Алексис Кастильо, позывной "Альфонсо". Из некролога - "Альфонсо" находился в НВФ "ДНР" 8 лет. Как только узнал об "оранжевом перевороте" в Украине поехал на Донбасс "бороться с нацизмом и бандеровщиной", - рассказал Комахидзе.

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