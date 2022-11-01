Сообщено о подозрении "главе" Херсонского "морпорта РФ", способствовавшего водной переправе вражеских боеприпасов через Днепр, - СБУ

СБУ сообщила о подозрении главе Херсонского "морпорта РФ", который способствовал водной переправе вражеских боеприпасов на правый берег Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, Служба безопасности продолжает системно разоблачать предателей и коллаборантов, которые находятся в захваченных районах Юга и Востока нашего государства. В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в совершении преступлений против Украины еще трем враждебным приспешникам.

"Среди них – руководитель созданного агрессором "государственного унитарного предприятия "Херсонский морской торговый порт". Установлено, что он обеспечивал переправку военной техники и боеприпасов РФ для оккупационной группировки на правом берегу Днепра. Для этого предоставил плавсредства предприятия, которые использовались при возведении мостовых переправ через Днепр", - говорится в сообщении.

Также "должностное лицо" участвовало в разграблении захваченных предприятий воднотранспортной отрасли региона для передачи похищенного имущества в пользу РФ.

По данным следствия, злоумышленником является бывший чиновник Укрводпути. В июне этого года он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды оккупационной администрации Херсона.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, в Херсонской области задокументирована преступная деятельность назначенного захватчиками "председателя" поселка Миролюбовка.

С начала оккупации села злоумышленник по собственной инициативе помогал захватчикам. Он предоставлял им информацию относительно участников АТО и украинских правоохранителей.

Водил представителей оккупационных властей местностью, тем самым помогая им формировать логистику.

По данным СБУ, еще одна коллаборантка разоблачена в Луганской области. Ею оказалась бывшая директор гимназии в Беловодске, которая добровольно согласилась возглавить местный лицей, подчиненный оккупационной администрации "ЛНР".

По указанию агрессора она организовала "учебный процесс" с использованием российских "учебников" и "методичек", а педагогов направила на "переподготовку" в РФ.

Находясь на "должности", вражеская поклонница агитировала детей поддержать оккупантов и в дальнейшем присоединяться к их рядам. Для распространения прокремлевской пропаганды она призвала к созданию в захваченных школах ячеек так называемой "юнармии" РФ.

В настоящее время Служба безопасности установила места нахождения всех трех злоумышленников, задокументировала их преступные действия и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

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