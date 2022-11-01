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Товары из Ирана можно найти в магазинах оккупированного Херсона - Центр национального сопротивления. ФОТО

В магазинах оккупированной Херсонской области рядом с продуктовыми товарами из ЛНР и РФ, стоят товары из Ирана.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В то же время на полках во многих магазинах Херсона — рядом с продуктовыми товарами из "ЛНР" и РФ, стоят товары из Ирана. Две страны-террористки, помогающие одна другой обходить санкции. В частности, покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории РФ, или больше не импортируются в нее", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления отмечают, что даже на временно оккупированных территориях украинцы в большинстве своем избегают продуктовых товаров с флагом РФ на них, или иранскими символами.

Торговая изоляция России – это один из самых надежных способов лишить агрессора бюджетных доходов и военных технологий. Именно поэтому важно не только расширить санкции, но и сделать невозможным любые способы их обхода.

Также смотрите: В Херсонской области захватчики везут бетонные бункеры для своих линий обороны. ВИДЕО

Товары из Ирана можно найти в магазинах оккупированного Херсона - Центр национального сопротивления 01

Иран (1796) магазин (188) Херсон (2828)


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Топ комментарии
+14
хиджабы завезли, что ли?
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01.11.2022 17:51
+13
Судя по тому что санкции США против ирана за поставку дронов рашке получились смешные, скоро еще и увидим иранские ракеты
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01.11.2022 18:04
+6
Бред свинособачий. Хотя, после рашенского говна тебе может и иранское говно за счастье пойдёт.
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01.11.2022 19:44
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хиджабы завезли, что ли?
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01.11.2022 17:51 Ответить
Так! А також стопи Корану
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01.11.2022 17:55 Ответить
Осталось всім кацапам зробить обрізаніє і хєр отлічиш один від одного.
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01.11.2022 17:58 Ответить
По сами яйца.
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01.11.2022 20:10 Ответить
Бибизяны иранские бухлишком торгуют?
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01.11.2022 18:02 Ответить
фанта похоже
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01.11.2022 18:07 Ответить
Газированная вода которая осталась от мытья апелсинов.
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01.11.2022 20:11 Ответить
Не Іран а многостаночнік .
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01.11.2022 18:02 Ответить
Судя по тому что санкции США против ирана за поставку дронов рашке получились смешные, скоро еще и увидим иранские ракеты
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01.11.2022 18:04 Ответить
Та там три компаніі пожурили --- за такі продєлки тре всю краіну гасити .
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01.11.2022 18:10 Ответить
Ты так подмигиваешь ехидно, будто бы иранские ракеты будут чем-то страшнее искандеров, которыми русня поливала нас с февраля по июль.
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01.11.2022 18:14 Ответить
Иран научился отмывать бабло из под санкций не только свое..но и Хмыря мавзолейного Вермахта...
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01.11.2022 18:05 Ответить
Не хотіли травитися українською, вперед іранською
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01.11.2022 18:07 Ответить
ого, скільки ж ця ******** коштує?
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01.11.2022 18:13 Ответить
Цікаво що це фанта. Ще не вистачає північнокорейської коли - Нуль калорій з ароматом чучхе! З кожної банки 25% на підтримку ракетної програми!
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01.11.2022 18:17 Ответить
Херсон ?Та ви що я в Кременчуці в Маркетопті іранську мівіну купував бо нашої немає
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01.11.2022 18:22 Ответить
А чому тут дивуватися? Згадайте, що "Фанту" винайшли у Німеччині під час Другої Світової, аби обійти тодішні західні санкції
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01.11.2022 18:26 Ответить
Цікаво, яким чином воно потрапляє з санкційного Ірану в санкційну Росію?

І якого хріна суда РФ пропускають через Босфор?
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01.11.2022 18:26 Ответить
Каспіи .
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01.11.2022 18:32 Ответить
Їх так само пропускають навіть коли вивозять з Сирії РФівських вояк пасажирськими теплоходами
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01.11.2022 21:54 Ответить
А як потрапляє з Ірану в РФію? Через Каспійське море. Там немає сухопутнього кордону між Іраном і Росією
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01.11.2022 21:57 Ответить
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01.11.2022 18:41 Ответить
вот тебе и санкции. кока производит фанту в иране как ни в чем ни бывало
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01.11.2022 18:56 Ответить
Иран очень давно мировой лидер по черной икре, осетровых пород что. Очень качественная томат-паста иранская. Традиционно сухофрукты отличные. Особенно инжир и финики. Ну и как оказалось баллистические ракеты с дронами в придачу. Причем тысячами! Учитесь характерники!
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01.11.2022 19:33 Ответить
Бред свинособачий. Хотя, после рашенского говна тебе может и иранское говно за счастье пойдёт.
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01.11.2022 19:44 Ответить
Стой там слушай сюда--как говорят в одном большом южном городе.И над тайгой больше не летай. В период с 1974 по 1984гг работал на паслайнерах ЧМП. Далеко уходили, наших не катали, круизы от Сиднея или Нью-Йорка или Генуи, или Бремехафена включая кругосветки по 80-90 дней---для богатых. Работал в службе ресторана, поваром пришлось, работал и барменом, зав продскладом, спиртное и продукты, сигареты весь мир. Ассортимент тысячи наименований. иногда не хватало после 6 месяцев без захода в совдепию черной икры для банкетов. Вот и покупали иранскую, чаще в Англии, иногда в Сингапуре. Ты ляпай. но знай, есть кто больше знает. У мамы с папой спроси что штевкали на завтрак в те годы. А паста томатная буквально лет 7-9 у нас продавалась, великолепная просто. Но конюхам из под подворотни сойдет с больших банок на развес! Летай на пустыней---там цеплятся не за что. Пролететь удобней!
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01.11.2022 20:44 Ответить
Чем теперь занимаетесь?
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14.11.2022 14:18 Ответить
Растерялся как ответить, я чуть и подзабыл тот коммент со знатоком цыплят табака по части икры кабачковой что зацепило. Занимаюсь тем что вот 69 пасочку скушал по весне уже. По другим работам не берут уже. Шутка конечно. трудно найти занятие в такое время.
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14.11.2022 17:40 Ответить
Сподіваюсь у вас все гаразд або ви дуже близки до цього
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15.11.2022 09:10 Ответить
Да иногда настолько хорошо, что даже раздаю это хорошо, всем у кого не очень хорошо, с этим хорошо! Излишки как бы.
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16.11.2022 15:36 Ответить
В Киеве летом тоже продавалась иранская томатная паста в красных банках.
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02.11.2022 01:59 Ответить
Кроме томатной пасты можно отрекомендовать маринованый чеснок-закуска просто Огонь ну и конечно финики., кстати долгое время на Лыбедской площади Киева, года до2010 был большой продовольственный иранский магазин. Плюс студенты инженеры и медики.
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02.11.2022 14:43 Ответить
Іран виробляє фанту? а це хиба не шайтанівський напій з їх точки зору? то як вони його виробляють? це ж проти волі Аллаха!
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02.11.2022 16:24 Ответить
Э, дети мои!
Надпись на суахили на банке с фантой вовсе не значит, что её ПРОИЗВЕЛИ в Сомали. Может она предназначена для ПРОДАЖИ туда!
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15.11.2022 10:09 Ответить
 
 