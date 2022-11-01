Товары из Ирана можно найти в магазинах оккупированного Херсона - Центр национального сопротивления. ФОТО

В магазинах оккупированной Херсонской области рядом с продуктовыми товарами из ЛНР и РФ, стоят товары из Ирана.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В то же время на полках во многих магазинах Херсона — рядом с продуктовыми товарами из "ЛНР" и РФ, стоят товары из Ирана. Две страны-террористки, помогающие одна другой обходить санкции. В частности, покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории РФ, или больше не импортируются в нее", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления отмечают, что даже на временно оккупированных территориях украинцы в большинстве своем избегают продуктовых товаров с флагом РФ на них, или иранскими символами.

Торговая изоляция России – это один из самых надежных способов лишить агрессора бюджетных доходов и военных технологий. Именно поэтому важно не только расширить санкции, но и сделать невозможным любые способы их обхода.

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