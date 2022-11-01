"Вернись живым" начинают свой самый масштабный проект - собирают средства на 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов "ШАРК" для ВСУ. ФОТОрепортаж

Волонтеры "Вернись живым" просят украинцев о помощи в сборе средств для 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов "ШАРК" от украинской компании Ukrspecsystems.

Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице "Вернись живым", передает Цензор.НЕТ.

"Стартуем самый масштабный проектный сбор в истории "Вернись живым"

Совместно с OKKO запускаем инициативу ОКО ЗА ОКО, целью которой является приобретение 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов ШАРК от украинской компании Ukrspecsystems.

Общая стоимость проекта — 325 000 000 гривен. https://charity.okko.ua

25 беспилотных комплексов — это в целом:

75 БПЛА

25 проходных авто Torsus от Pulsar Expo, оборудованных пунктами управления

25 пусковых установок

"В рамках проекта мы приобретем не просто разведывательные беспилотники, а уникальную разработку, созданную специалистами нашего Фонда, производителями БПЛА "Укрспецсистемс" и компанией Pulsar Expo, обеспечивающей проект специальными автомобилями, которые мы совместно превратим в наземные станции управления полетами. Каждый из 25 ти комплексов — это 2 БПЛА "ШАРК", наземная станция управления на базе полноприводного авто и катапульта, или пусковая установка. В общую стоимость проекта также входят плюс еще 25 дополнительных БПЛА, которые будут находиться в резерве для оперативной замены утраченных во время боев", — говорит директор военного департамента "Вернись живым" Андрей Рымарук.

Как присоединиться?

Заправляйтесь PULLS 95 или PULLS Diesel в сети АЗК ОККО. С каждого литра этих видов горючего 1 грн автоматически будет передаваться на "ШАРК".

Для дополнительных донатов также можно использовать специальный счет инициативы https://cutt.ly/ONExm1I

Фонд "Вернись живым", - говорится в сообщении.













