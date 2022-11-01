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"Вернись живым" начинают свой самый масштабный проект - собирают средства на 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов "ШАРК" для ВСУ. ФОТОрепортаж

Волонтеры "Вернись живым" просят украинцев о помощи в сборе средств для 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов "ШАРК" от украинской компании Ukrspecsystems.

Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице "Вернись живым", передает Цензор.НЕТ.

"Стартуем самый масштабный проектный сбор в истории "Вернись живым"

Совместно с OKKO запускаем инициативу ОКО ЗА ОКО, целью которой является приобретение 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов ШАРК от украинской компании Ukrspecsystems.

Общая стоимость проекта — 325 000 000 гривен. https://charity.okko.ua

25 беспилотных комплексов — это в целом:

  • 75 БПЛА
  • 25 проходных авто Torsus от Pulsar Expo, оборудованных пунктами управления
  • 25 пусковых установок

"В рамках проекта мы приобретем не просто разведывательные беспилотники, а уникальную разработку, созданную специалистами нашего Фонда, производителями БПЛА "Укрспецсистемс" и компанией Pulsar Expo, обеспечивающей проект специальными автомобилями, которые мы совместно превратим в наземные станции управления полетами. Каждый из 25 ти комплексов — это 2 БПЛА "ШАРК", наземная станция управления на базе полноприводного авто и катапульта, или пусковая установка. В общую стоимость проекта также входят плюс еще 25 дополнительных БПЛА, которые будут находиться в резерве для оперативной замены утраченных во время боев", — говорит директор военного департамента "Вернись живым" Андрей Рымарук.

Как присоединиться?

  • Заправляйтесь PULLS 95 или PULLS Diesel в сети АЗК ОККО. С каждого литра этих видов горючего 1 грн автоматически будет передаваться на "ШАРК".
  • Для дополнительных донатов также можно использовать специальный счет инициативы https://cutt.ly/ONExm1I

Фонд "Вернись живым", - говорится в сообщении.

Вернись живым начинают свой самый масштабный проект - собирают средства на 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов ШАРК для ВСУ 01
Вернись живым начинают свой самый масштабный проект - собирают средства на 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов ШАРК для ВСУ 02
Вернись живым начинают свой самый масштабный проект - собирают средства на 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов ШАРК для ВСУ 03
Вернись живым начинают свой самый масштабный проект - собирают средства на 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов ШАРК для ВСУ 04
Вернись живым начинают свой самый масштабный проект - собирают средства на 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов ШАРК для ВСУ 05
Вернись живым начинают свой самый масштабный проект - собирают средства на 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов ШАРК для ВСУ 06
Вернись живым начинают свой самый масштабный проект - собирают средства на 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов ШАРК для ВСУ 07

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благотворительность (612) волонтеры (2636)


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Топ комментарии
+28
Один із зелених соплів , писали , власник виробництва цих "акул" , то чому ж не заробити і на дорогах , і на безпілотниках , уявіть які у них зараз скажені видатки на утримання родин і себе чудових у Європі , це ж одне "разорєніє" (( а так копієчка до копієчки , дивися новий мільярдер в Україні намалюється (( а 350 млн краще на збільшення зарплати зеслужкам пустимо , на скільки там її домалювали ? Розграбували гуманітарку в Запоріжжі , розікрали 50 нових джипів , дерибанять країну де тільки можуть , а решта "не на часі " , "обо всьом послє вайни" , зате на дороги на 2023 - 62 млрд , нахрін ті безпілотники , люди назбирають (((
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01.11.2022 22:04
+16
а 95 квартал не хотите попросить ? или народ Украины єто дойная корова ?
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01.11.2022 22:04
+16
Ну ето прямо о-ху-еть. Спасите корабли с которых мы будем запускать ракеты уничтожающие Украинскую инфраструктуру. Какими грибами его кормят в его подвале?
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01.11.2022 22:22
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Правила форума Совет форумчан
Один із зелених соплів , писали , власник виробництва цих "акул" , то чому ж не заробити і на дорогах , і на безпілотниках , уявіть які у них зараз скажені видатки на утримання родин і себе чудових у Європі , це ж одне "разорєніє" (( а так копієчка до копієчки , дивися новий мільярдер в Україні намалюється (( а 350 млн краще на збільшення зарплати зеслужкам пустимо , на скільки там її домалювали ? Розграбували гуманітарку в Запоріжжі , розікрали 50 нових джипів , дерибанять країну де тільки можуть , а решта "не на часі " , "обо всьом послє вайни" , зате на дороги на 2023 - 62 млрд , нахрін ті безпілотники , люди назбирають (((
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01.11.2022 22:04 Ответить
25 прохідних авто https://www.facebook.com/TorsusInternational/?__cft__[0]=AZWo8ngBUPiKDu4YgEzknb77Z-z2E1UtbnqD_s5ka47KoRzLh8E16b647DsxN8JjiUQX-hqjyarB37ZgSMCMD-i4Z8wV0huTtOHi4JgWok-ssWPr78wh7RCDJa3z09bAqRIlVS2aBaNU5rTbr_o5saaq&__tn__=kK-R Torsus
А чому не Lexus?
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01.11.2022 22:28 Ответить
Це до мене питання , чи пропозиція що іще владі в якості гумдопомоги собі красивим узяти ? ((
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01.11.2022 22:51 Ответить
Це не питання, це міркування. З ряду: чому з бензину і дізеля на ОККО, а не з квитків на 95 квартал , чи пляшки "Хортиці", з шололадки "Рошен"...?
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01.11.2022 23:07 Ответить
Рошен не чипай, там багато ніштяків звідти на фронт іде.
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02.11.2022 01:28 Ответить
Тому що ОККО дає з свого прибутку, а ти у власників цих торгових марок спитай, чому вони не дають на БПЛА.
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02.11.2022 13:52 Ответить
Я зрозумів. Якщо пан Тарас Чмут не облизував пана Порошенко, значить можна вигадати будь-які дурниці про пана Тараса та записати у вороги народа.
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01.11.2022 22:38 Ответить
Надто ліберальний модер на сайті.Сидять тут купа кацапоконсерв чи просто падлюк диванних,самі звісно гроша не задонатили на армію а смороду і ниття від них купа.
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01.11.2022 22:42 Ответить
Великий волонтер ? По червінцю донатиш ? Донать ! А я напряму як умію допомагаю , але верещати про це як ти не звик .
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01.11.2022 22:49 Ответить
Чого ти тут пінишся купою висерів? Чого кидаєшся на людей ,як бабуїн базарний ,де я писав що волонтер, і скільки доначу не тобі рахувати. Ти сам якраз і верещиш тут -порахуй знаки питання і знаки оклику в своїх істеричних постах.
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01.11.2022 23:12 Ответить
це ти тут як лайно на стежці , так і дивися щоб не вступити , донатор довбаний (( На цьому все , бо знову через такого як ти поца забанять так що більше не пиши , іди донать і перечитай що одним коментом вище мені нашкрябав ((
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01.11.2022 23:22 Ответить
я тебе хоч одним словом обізвав?Впевнений,по житті ти тихо гнидиш, а шустриш і хамиш тут ,бо знаєш ,що отримаєш максимум бан а не у рило.
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01.11.2022 23:32 Ответить
=>
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01.11.2022 23:36 Ответить
А тебе що , хтось змушує заплатити якусь суму ? Чи коли заправиш бак то накрутять ще по гривні за кожний літр ? Не бажаєш - не допомогай ! І не розганяй тут зраду !Нікого тут не змушують , а хто не в змозі задонатити , то купуючи паливо ти автоматично донатиш !
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01.11.2022 23:30 Ответить
А ти , чудо господнє , взагалі тут з якої табакерки вискочило ? Ти хоч читало із чого завелося все ?
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01.11.2022 23:39 Ответить
Чудо тут якраз ти ! Розверещався на всю Іванівську , чому та чому!
Для тебе ДІБІЛА роз ясню ! Це вже роз яснювали багато разів , купувати за державний кошт - це довго ! Треба зробити тендер ( по закону ), займе не один місяц (прийняти заявки і так далі ) виділити кошти з бюджету , замовити . А ТРЕБА ВЖЕ І ЗАРАЗ! З волонтерами це скоріше !
А буде за державний кошт , тож ти знову розверещися ,що хламідія собі вибив преференціі з бюджету !Чи не так ?
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02.11.2022 00:02 Ответить
Ти в курсі градації рівня тупості ? (( Найвища стадія - ідіот ! Так от - це про тебе , бо коли у 2019 зарізали програми переозброєння ти мовчав , коли цієї зими через відсутність фінансування зупинялися оборонні заводи - ти мовчав , коли гуманітарку розкрадали десятками ешелонів - язика в дупу засунув , коли митниця і деякі ВЦА відкрито грабували волонтерів - взагалі як миша у нірці сидів . а тепер розходився як порося недорізане про "треба зараз " , А минулого року коли цей павук триндів про те що армія дорого нам обходиться , ти що робив ? Може ти протестував коли найвеличніший заявив що армію не фінансуватимемо бо на дороги треба ? Чи може ти агітував за будівництво безпілотників Антоновим ? (( До тебе колись дійде що при можливостях зеленої влади це виробництво , якщо воно дійсно таке перспективне , ще лютому потрібно було націоналізувати і забезпечити безперебійне фінансування і роботу цілодобову ! Правда тут люди вже написали для таких як ти , що вірити тому хто рік тому Богдану лайном називав не досить вдячна справа , тому питання співвідношення ціни-якості із уст цієї особи викликає здоровий сумнів , але ж не у тебе , з липня молдаванина чи де ти там здриснув ((
Ну і ще одне для тебе просвітленого - коли кошти ковідного фонду пускали на дороги - часу вистачило один день , це тоді ще воєнного стану не було , тобі доби на фінансування вистачить якщо це робити , а не триндіти про тендери , чи ти думаєш що ті шарки без проплати рядочками зібрані стоять і чекають коли ти гроші даси ? А х@й ти вгадав , їх потім ще робитимуть до нових віників , добре як наступного року виготовлять ! Згадай коли були оплачені балтійські дрони , а коли в Україну надійшли .
Ну і нарешті про преференції - ти ж у нас розумний , усе знаєш - назви скільки хламідія користуючись преференціями депутата ВР "шарків" безкоштовно ЗСУ передав , бо у мене чомусь тільки бітум бульбашний та електроенергія кацапська за українські гроші із хламідією асоціюється ((
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02.11.2022 00:47 Ответить
А до чого Чмут до арахноїда ? Я взагалі то про це написав . Чому На дев"ятому році війни волонтери повинні бути затичкою у кожній дірці коли це питання давним давно повинна була влада закрити замість асфальт класти ? Уявіть собі що 350 млн це лише 0.58 % від 60 млрд які закопають у ямковий ремонт , що витримає рівно тиждень (( Як пояснити тому хто авто передав для ЗСУ чому на ньому у ОПі катаються , може дасте пораду ? ((
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01.11.2022 22:44 Ответить
И тебе Порох в штаны наложил? Про Пороха вообще ни слова не было сказано, но триггер на воровство зеленых сработал правильно. ))
Ты лучше скажи, чего эта пана Тараса САУ Богдана все время гнобил?
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01.11.2022 22:59 Ответить
+100500
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02.11.2022 03:24 Ответить
Власник "Укрспецсистемз" Арахуямія. Нехай пожертвує ЗСУ, як Порошенко.
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01.11.2022 22:35 Ответить
Фейкомети. Арахамія ніякого відношення до Укрспецсистемз немає зараз.
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01.11.2022 22:44 Ответить
Переписав на тещу ? ((
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01.11.2022 22:45 Ответить
У вас є пруфи? або пофантазувати прийшли?
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01.11.2022 22:49 Ответить
Ви часом не арахамія ? Чим це зможете підтвердити ?
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01.11.2022 22:53 Ответить
Давайте ще про чайник Рассела поговоримо.
Тягар доказу лежить лише на стверджуючому, тобто на вас.
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01.11.2022 23:05 Ответить
Я не Сізіф , на мені ніщо не лежить (( Щось комусь доводити буду після того як доведете мені про ліпєцкую хвабріку на краві і як ректор українського інституту з провінційного містечка зумів чесно заробити вісім мільйонів доларів на будиночок в Ізраїлі ( якщо в декларації ні заробітків ні подарунків не відображено )
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01.11.2022 23:16 Ответить
"немає зараз"

а раніше мав? (я не в курсі, просто цікаво)
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02.11.2022 01:30 Ответить
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01.11.2022 21:54 Ответить
Україна може гарантувати що всі лапатні корита які лапатнікі клічут флотам у Чорному морі будуть знищенні...
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01.11.2022 21:59 Ответить
То есть не бить в ответ,а подставлять другую щеку?
Хороший договорняк кто то заключил.
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01.11.2022 22:04 Ответить
Гарантуємо якщо Чи Флот, Чи не Флот забереться до Новоросійська.
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01.11.2022 22:05 Ответить
.. НовоСибірська.
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02.11.2022 03:27 Ответить
Ну ето прямо о-ху-еть. Спасите корабли с которых мы будем запускать ракеты уничтожающие Украинскую инфраструктуру. Какими грибами его кормят в его подвале?
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01.11.2022 22:22 Ответить
Можно в ответ потребовать гарантии неучастия черноморского флота в боевых действиях против Украины и обстрелов Украины - и только на этих условиях что-то "гарантировать". При любом приближении черноморского флота к побережью Украины любые гарантии нивелируются, при любом нарушении рф условий - также.
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01.11.2022 22:26 Ответить
А чому б і не гарантувати. На умовах самоутоплення, звісно
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01.11.2022 22:48 Ответить
Понимайте это так: ООН и все прочие заинтересованные в трафике зерна, должны надавить на Украину, чтобы Украина не атакавала чф.
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01.11.2022 22:57 Ответить
Дивлячись на координацію ЗСУ та банкової, пообіцяти можна
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01.11.2022 21:56 Ответить
Так-так ! У сочинської мавпочки найкращі безпілотники !
Зрозуміло,за якими критеріями обирали пана Чмута директором фонду...
Мародери в законі.
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01.11.2022 21:57 Ответить
Вочевидь, ви не надали волонтерам жодної копійки. Якщо ви навіть не знаєте, що Повернись живим це волонтерська організація.
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01.11.2022 22:31 Ответить
Це не просто організація, це ФОНД.
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01.11.2022 22:38 Ответить
І що? Некомпетентний пан каже, що "Повернись Живим" це держава.
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01.11.2022 22:42 Ответить
Де він таке написав?
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01.11.2022 22:46 Ответить
Тобто ви кажете, що пан Павло несе якусь незрозумілу нісенітницю?
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01.11.2022 22:57 Ответить
Наскільки я бачу, люди його розуміють і підтримують.
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01.11.2022 23:41 Ответить
Певна категорія громадян і справді вважає,що право критикувати шахраїв та мародерів має лиш той,хто перерахував їм певну суму.
Але це не так.
І вчергове раджу дізнатись,що означає поняття "волонтер".
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02.11.2022 01:23 Ответить
Дай Бог щоб зібрали.
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01.11.2022 22:02 Ответить
А 30 миллиардов долларов для чего подарили?
Есть министерство обороны,оно закупкой оружия и занимается,туда обращаться.
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01.11.2022 22:03 Ответить
а 95 квартал не хотите попросить ? или народ Украины єто дойная корова ?
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01.11.2022 22:04 Ответить
Зараз найвеличніший клоун перекаже ці мільйони зі своїх Оманських опшорів. Нє?
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01.11.2022 22:09 Ответить
Дзьобані по голові депутати - з половини доларові мільйонери.
******* - продай джип - купи БПЛА...
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01.11.2022 22:11 Ответить
Дороги то все х..., ще можна обгрунтувати що війною понищені а от бруківку ставити це вже п...ц,

Можуть до мерів міст на заході України звернутись у них грошей море, не мають де діти, аж в бруківку закатують
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01.11.2022 22:25 Ответить
Додам що щоб чинуші любого рангу на Україні щось не крали, то вже не знаю який армагедон сюди має прийти... і саме що диб...ли цих корупціонерів всіх знову виберуть, сюдячи по підтримці цього бруківщика... а про асфальтника взагалі мовчу...
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01.11.2022 22:28 Ответить
Я конечно задоначу, но хотелось бы знать куда уходят наши налоги и миллионы доларов помощи от наших западных друзей. Почему в такие тяжелые времена, власть не отчитываеться перед народом за каждый потраченый долар. Олигархи и влиятельные люди у власти, вместо того чтобы подавать людям пример своей инициативой, волонтерской деятельностью, просто стают целью насмешек и ганьби со сторони украинцев, такие клоуны, как Лещенко, Тимошенко, Коля Котлета, Безугла, вместо того чтобы хотябы подавать пример людям, только позорят нашу страну.
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01.11.2022 22:33 Ответить
блаЗЄнські, звісно, покидьки. Але спробую Вам відповісти. Велика частка допомоги Заходу йде на соціальні програми, наприклад пенсії. Адже наша економіка зараз майже не працює. Alas.
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01.11.2022 22:37 Ответить
зачем такие сложности? перечисляйте прямо на карту Арахамии. А то у него снйчас сутужно, оборудки с энергией **********...
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01.11.2022 22:45 Ответить
а зарплати депутатам, чиновникам різного роду, оплата закордонних відряджень, в які вони так ******* їздити. он Коля котлета напевно раз в два місяці ганяє за кордон. а на їхню "Раду" , де вони себе піарять, збираються виділити 1.6 лярдів. але їм все мало, ось чому збираються виділити 50 млрд. на велике крадівництво. ми ж вже перемогли Росію і тепер треба про себе подумати.
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02.11.2022 10:44 Ответить
Ще одні збирають на дрони сочинської Арахамії, на які вже збирав Притула?

Чому "патріот і волонтер", дуже не бідний чувак Арахамія не хоче просто подарувати ці дрони ЗСУ?
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01.11.2022 22:36 Ответить
о.Яків запрошує орду до пекла

Ви ж пам'ятаєте, як збирали гроші на дрони-камікадзе?

Притула купив два комплекси "SHARK" за 15 мільйонів 250 тисяч гривень.

https://mil.in.ua/uk/news/fond-prytuly-zamovyv-dva-kompleksy-bpla-shark/

Щойно в ефірі "Еспресо" касьянов здав фактичного власника фірми "Укрспецсистемс" (виробника безпілотників Shark).

Це Арахамія.
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01.11.2022 22:45 Ответить
@dneprlena

ще у 2018 арахамія намагався продавати безпілотники власної контори в ОАЕ, але не передавав на фронт в 2022.

Нарешті Притула купив 2 шт за ваші грошики.
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01.11.2022 22:49 Ответить
Вже і Притула і Тарас погані ? А де ті безпілотники , за якими нібито поіхав домовлятися ваш патрон на Кіпр ? Такі круті , анало говнет ! А чому ваш улюбленець не подарував ні одного катера з "Кузні на рибальськом"? Навіть одного , а не смоктав гроші з бюджету туди ? Бідний , чи шо ? Міг би і всі катери виготовлені там подарувати ? Так ?
Вас бісить ,що Притула чи Тарас збирають за пару днів суми більші ніж Петін фонд за пів року ! Це довіра людей до вашого сивочолого !
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01.11.2022 23:50 Ответить
Перевів трохи.
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01.11.2022 22:43 Ответить
А до Стефанчука-Зеленського чи Єрмака та Татарова з Тимошенко звернення надіслали??
Микитась 22 млн євро, як жменю насіння пропонував людям!!!
Можливо, у Насірова, якась копійчина, чи Кучмарик із зятьком та литвинами, по заначкам подивляться!!!
А там і кінах з тигіпко та єхануровим, з іх екс-міністрами, могли б самостійно прикупити і комплекси Байрактари !!!
Можливо, сором'язливо не наважуються, але ДУЖЕ БАЖАЮТЬ надати допомогу Україні, бо стільки часу збагачувалися за рахунок «реформ»!!
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01.11.2022 22:48 Ответить
"Укрсепецсистемз" тісно пов'язана з Арахамчиком, тобто мавпою з Абхазії, що стала українцем в 2015 році. Хочеться зауважити пану Чмуту, що за рахунок громадян України піднімати бізнес ЗЕленої гидоти - не кращий варіант!
До того ж, давайте чесно, - я підтримую вітчизняного виробника, але якщо він кращий за ціною чи ТТХ за іноземні аналоги. То ж чому "Повернись живим" не надала порівняння з іноземними аналогами за цими показниками??? Відповідь одна - це все ДОВБАНА "схема", бо купується не дуже якісний виріб за завищеною ціною!
Суто примітивне порівняння для логіки - чому Порох не купує у "Укрспецсистемз", а купує "Посейдони"?? мабуть, тому що це не є вигідно, бо хто-хто, а Порох гроші рахувати і інвестувати вміє!
В сухому залишку маємо досить сумні висновки - що Притула, що Чмут вже давно "забили" на патріотизм та набивають кармани за рахунок активних і патріотичних громадян воюючої країни!
Як казав вже класик, Юрій Бутусов, на славнозвисному заході : "як Вам не соромно,...?"
Слава ЗСУ і ганьба "мародьоркуватим волонтьорам" !
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01.11.2022 23:00 Ответить
За останній місяць читання коментів на цензорі я прийшов до висновку що тут 50% кацапських ботяр. Які саботують будь яку волонтерську діяльність. З 2014 року фонд повернись живим жодного разу себе не проявив з негативної сторони. Завжди звітував по будь яким зборам. Укрспецсістемс звязувати зі слугами це взагалі нонсенс. Їх комплекси PD-2 давно і успішно працюють на фронті. Цікаво що враховуючи публіку цензора ботяри майже завжди апелюють до зе влади, доріг, і всього іншого. Намагаючись вбити двох зайців одночасно - викликати недовіру до нинішньої влади, присікти будь яку допомогу армії будь якими способами. Тож будьте пильні, друзі. Я впевнений що ця рандомна наволочь зараз мені набіжить тут строчити відповіді.
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01.11.2022 23:04 Ответить
Це і є гібридна війна, правда ваш висновок що ботів які працюють на парашку половина, невірний. Нажаль в нашому суспільстві достатньо наївних недалеких людей які будуть транслювати російскі наративи навіть не розуміючи звідки вони походять в навіщо створені. І нажаль ефект Даннінга- Крюгера не позволяє вести з ними діалог. Ось я на роботі стикаюсь з такою пані яка колись заявляла що коронавірусу не існує, правда потім хворіла важко. А зараз транслює що ракетні удари по цивільній інфраструктурі це помста за кримский міст і тд. Вона навіть не розуміє до чого вона веде.
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03.03.2023 10:42 Ответить
А може треба просто правоохоронним органам і Раді не завадило б розібратися, чому Вітренко виписує премії у мільярди гривень, і замість асфальту все ж таки гроші на беспілотники на іншу військову техніку витрачати треба. Сильно нам асфальт допоміг захистити Маріуполь??? Азов і інші підрозділи ціною свого життя захищали і зброї мали недостатньо. Зелені вирордки, ви зовсім знахабніли??? Вас самих у той асфальт треба закатати!!!
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01.11.2022 23:13 Ответить
Пафосна хєрня. Навіщо всі ці понти у вигляді акули? Все це падає на ціну, а практичної користі нуль!
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02.11.2022 00:14 Ответить
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02.11.2022 03:32 Ответить
Єдине не розумію. Заробітчани, інші українці по смсках збирають кошти, щоб допомагати ЗСУ, а влада анонсує якісь підряди, котрі ніякого відношення до теперішньої ситуації в Україні не мають.....
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02.11.2022 00:22 Ответить
досконалий бпла для нас це байрактар з якого зняте все озброєння, тільки камера.

отаке треба купувати чи виробляти бо там тепловізійна камера на 50 км а тут лише 5 км і камера проста.
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02.11.2022 00:39 Ответить
ACE ONE предназначен для выполнения операций: стратегической, оперативной и тактической разведки, штурмовых операций в широком диапазоне высот, подавление противника противовоздушной обороны Украинский беспилотник "ACE ОNE": Ника........................
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02.11.2022 06:40 Ответить
"Укрспецсистемс" Арахамії?Збіг?
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02.11.2022 10:47 Ответить
что-то цена кажется мне завышенной
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02.11.2022 15:41 Ответить
 
 