Экс-глава МИД Польши Сикорский лично пригнал в Украину внедорожник. ФОТО
Депутат Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский лично пригнал в Украину внедорожник для бойцов 93 бригады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу 93-й ОМБр Холодный Яр.
Как отмечается, автомобиль с надписью "Анна" он приобрел вместе с женой, известной американской историком Энн Эпплбаум.
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НЕ ДЛЯ ТИМОШЕНКА !!!
..і заодно зачОтний тролінг "хазяйновитих" зебілів-аніматорів Найвеличнівшивого
Це б подіяло краще, ніж особисто щось возити.
интернет многое помнит
У кого є родичі на росії,саме час з ними помиритися
https://twitter.com/i/status/1587544765217865728
Ця турбота про ЗСУ у зелені лише на словах (гарно написаних спічах), а на ділі - срака.
Чекаємо на скульож ботів, а потім боневтік в вечірній промові буде жалітися, що їм не вистачає допомоги.
Радослав Сікорський, 11.01.2022
Класний мужик. Він не тільки гколишній голова МЗС, а й колишній голова Міноборони.
І дружина в нього талановита, лауреат Пулітцеріської премії. Зараз веде в Європі проєкт, присвячений протидії пропаганді та дезинформації.
Штайнмаєр ще рік тому що співав? А зараз вилюднів!
Війна все розставляє по місцях.
Половина українців до 24 лютого общалась на язице, а тепер більшість переходять на мову.