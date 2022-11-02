Ночью россияне обстреляли Торецк: повреждены больница, жилые дома и гаражи, - ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне продолжают обстрелы по всей линии фронта от Очеретинской до Лиманской громады.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Донецком направлении утром раздался взрыв в Желанном Очеретинской громады – частично повреждено электроснабжение. Также с утра произошел массированный артобстрел старой части Авдеевки – последствия устанавливаем.

На Горловском направлении больше всего пострадал Торецк – ночью россияне попали в городскую больницу, повредили хирургический корпус и родильное отделение. Кроме того, в результате обстрела повреждены 3 частных дома, 2 многоэтажки, админздание и гаражи.

Также были единичные прилеты в Соледарской и Часовоярской громадах: в Парасковеевке повреждено 3 частных дома, в Часовом Яру повреждено по меньшей мере 4 дома - без жертв.

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"На Лисичанском направлении продолжаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады. Последствия устанавливаем. Оставаться на Донетчине опасно! Эвакуируйтесь вовремя!", - резюмирует глава региона.

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