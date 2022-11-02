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СБУ задержала агентку ФСБ в Луганской области: пыталась стать "двойным агентом" и проникнуть в спецслужбу. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности разоблачила глубоко законспирированную шпионку ФСБ в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Женщина притворялась украинской патриоткой, пыталась втереться в доверие СБУ. При этом на самом деле она выполняла задачи российских спецслужб, которые хотели сделать из нее "двойного агента" для разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны Украины", - сообщили в пресс-службе.

Для выполнения вражеской задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором. Впрочем, сотрудники СБУ установили, что в 2019 году она была завербована российской спецслужбой через подконтрольное оккупантам так называемое "МГБ ЛНР". После начала полномасштабного вторжения она следовала указаниям агрессора по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганской области. Полученную информацию она передавала оккупационной администрации для проведения дальнейших репрессий против местных жителей.

"Однако СБУ сорвала планы врага по проникновению их "крота" в негласный аппарат Службы. В результате многоходовых контрразведывательных мер, злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее "куратора". Сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели предательницу на подконтрольную территорию и задержали", - отметили в спецслужбе.

В настоящее время задержанной сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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СБУ задержала агентку ФСБ в Луганской области: пыталась стать двойным агентом и проникнуть в спецслужбу 01
СБУ задержала агентку ФСБ в Луганской области: пыталась стать двойным агентом и проникнуть в спецслужбу 02
СБУ задержала агентку ФСБ в Луганской области: пыталась стать двойным агентом и проникнуть в спецслужбу 03

СБУ (19920) ФСБ (1938) Луганская область (6499)


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Топ комментарии
+9
А зачєм замилілі харю-мати...
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02.11.2022 10:40
+4
Пришлите мне тот белый повербанк. Мне нада. А ей уже ненада.
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02.11.2022 10:49
+3
Респект контрикам!!...
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02.11.2022 10:42
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А зачєм замилілі харю-мати...
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02.11.2022 10:40 Ответить
Респект контрикам!!...
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02.11.2022 10:42 Ответить
Літінант Баканов обзавидується.
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02.11.2022 10:48 Ответить
Ну, "МГБ ЛНР" шпарить по посібниках ще КГБ СРСР: підклали якусь шльондру -"червоного горобця" під СБУшника, який познайомився з нею в Інтернеті для інтимних відносин....До речі, у Мати Харі лугандонського розливу зелені ЄТікети для проїзді у харківському електротранспорті...
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02.11.2022 10:45 Ответить
Яка там шльондра, бо даже шлендры так дешево не колятся... - красная селючка из села Красное Поле, шо на Луганщинi.
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02.11.2022 11:06 Ответить
Пришлите мне тот белый повербанк. Мне нада. А ей уже ненада.
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02.11.2022 10:49 Ответить
а чого заблюрено? от чого... "права людини" типу? коли їх і так на кожному кроці порушують проти "простих" громадян... а тут зрадниця та крлаборантка. чи вони не впевнені у своїх звинуваченнях?
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02.11.2022 10:55 Ответить
Ну й що далі?? Обмін на горлівських наркоманів?
Чому ця тварюка, доречі вже нікому не потрібна, ще дихає?!
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02.11.2022 11:29 Ответить
Та кинути її в барак до полонених орків на місяць-два, щоб "полност'ю ощютіла всю глубіну і прєлєсті руссссскава міррра"..! Ги-гиии....
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02.11.2022 12:22 Ответить
Старий кгбшний засіб проникнення агентки - через ліжко.
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02.11.2022 12:40 Ответить
По кругу ее.
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02.11.2022 15:00 Ответить
від слова агентка коробить більше.
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02.11.2022 16:52 Ответить
 
 