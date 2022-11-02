СБУ задержала агентку ФСБ в Луганской области: пыталась стать "двойным агентом" и проникнуть в спецслужбу. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности разоблачила глубоко законспирированную шпионку ФСБ в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Женщина притворялась украинской патриоткой, пыталась втереться в доверие СБУ. При этом на самом деле она выполняла задачи российских спецслужб, которые хотели сделать из нее "двойного агента" для разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны Украины", - сообщили в пресс-службе.

Для выполнения вражеской задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором. Впрочем, сотрудники СБУ установили, что в 2019 году она была завербована российской спецслужбой через подконтрольное оккупантам так называемое "МГБ ЛНР". После начала полномасштабного вторжения она следовала указаниям агрессора по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганской области. Полученную информацию она передавала оккупационной администрации для проведения дальнейших репрессий против местных жителей.

"Однако СБУ сорвала планы врага по проникновению их "крота" в негласный аппарат Службы. В результате многоходовых контрразведывательных мер, злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее "куратора". Сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели предательницу на подконтрольную территорию и задержали", - отметили в спецслужбе.

В настоящее время задержанной сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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