Российские военные выпустили по Сумской области более 100 снарядов и мин. ФОТОрепортаж

В сутки войска РФ выпустили по Сумщине более 100 снарядов и мин. Один человек травмирован.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"РФ обстреляли Сумщину. За последние сутки зафиксировано более 100 "прилетов" из РСЗО, артиллерийских и минометных обстрелов", – говорится в сообщении.

В результате обстрела один человек получил ранения. Повреждены 2 частных помещения и линии электропередач.

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