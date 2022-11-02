Российские военные выпустили по Сумской области более 100 снарядов и мин. ФОТОрепортаж
В сутки войска РФ выпустили по Сумщине более 100 снарядов и мин. Один человек травмирован.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"РФ обстреляли Сумщину. За последние сутки зафиксировано более 100 "прилетов" из РСЗО, артиллерийских и минометных обстрелов", – говорится в сообщении.
В результате обстрела один человек получил ранения. Повреждены 2 частных помещения и линии электропередач.
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Владимир Сухов #378743
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5 копійок
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Сергей Сергей #530107
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Alex Tom
показать весь комментарий02.11.2022 11:57 Ответить Мне нравится 0
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