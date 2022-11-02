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Российские военные выпустили по Сумской области более 100 снарядов и мин. ФОТОрепортаж

В сутки войска РФ выпустили по Сумщине более 100 снарядов и мин. Один человек травмирован.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"РФ обстреляли Сумщину. За последние сутки зафиксировано более 100 "прилетов" из РСЗО, артиллерийских и минометных обстрелов", – говорится в сообщении.

В результате обстрела один человек получил ранения. Повреждены 2 частных помещения и линии электропередач.

Смотрите: Рашисты продолжают обстреливать приграничья Сумщины. ФОТО

Российские военные выпустили по Сумской области более 100 снарядов и мин 01
Российские военные выпустили по Сумской области более 100 снарядов и мин 02
Российские военные выпустили по Сумской области более 100 снарядов и мин 03
Российские военные выпустили по Сумской области более 100 снарядов и мин 04

обстрел (27292) Сумская область (3158) Тимошенко Кирилл (432)


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А чому не можна з Сумської області гатити по Московії ?
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02.11.2022 11:05 Ответить
Верховне не дозволяє. Атопутіннападе.
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02.11.2022 11:10 Ответить
Можна. Гатять. Не вірите - приїздіть та подивіться.
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02.11.2022 11:12 Ответить
Хто сказав, що не можна? Дають відповідь, аж друзки летять. Вчора вечором, звісно, точне місце вказувати не буду, курська губернія, наші накрили їхню стоянку техніки. Били, мабуть, трьома сокирами(777),такого ми ще не чули. За 12 км стіни тряслися, палало гарно. Сьогодні зранку наші відпрацювали на випередження, покошмарили москальню.
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02.11.2022 11:57 Ответить
 
 