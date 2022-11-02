РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11015 посетителей онлайн
Новости Фото
17 079 79

В России разместили баннеры с лозунгами "Один народ. Одна история. Одна страна". Похожие были в нацистской Германии. ФОТО

На фасадах административных зданий и вокзалов в регионах РФ начали появляться баннеры-триколоры с надписью "Один народ. Одна история. Одна страна".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Баннеры заметили в Москве, Новосибирске, Новгороде и Тюмени.

По данным российских СМИ, этот лозунг рекомендовали использовать бюджетникам из Кирова, которых сгоняли на митинги 23 сентября в поддержку "референдумов" о присоединении к России так называемых "ДНР", "ЛНР", а также временно захваченных территорий Херсонской и Запорожских областей.

Лозунг почти дословно повторяет формулировку Третьего Рейха "Один народ. Один рейх. Один фюрер". Эта надпись нацисты размещали на плакатах с Гитлером. Также под этим лозунгом в 1938 году состоялся австрийский референдум по аншлюсу с Германией.

Читайте: Мужчину в Германии оштрафовали на 4 тысячи евро за символ "Z" на автомобиле

В России разместили баннеры с лозунгами Один народ. Одна история. Одна страна. Похожие были в нацистской Германии 01
В России разместили баннеры с лозунгами Один народ. Одна история. Одна страна. Похожие были в нацистской Германии 02
В России разместили баннеры с лозунгами Один народ. Одна история. Одна страна. Похожие были в нацистской Германии 03

нацизм (348) россия (95638) идеология (52) рашизм (98)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
02.11.2022 11:08
+17
Допишіть: "Одна доля" (з Рейхом)
показать весь комментарий
02.11.2022 11:10
+11
Одна картоха.
Одна фуфайка.
Одна куйня...
показать весь комментарий
02.11.2022 11:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
02.11.2022 11:08 Ответить
Під прапором РФії згадують лозунги уже неіснуючої країни СССР. Тоді справді виникла нова штучна спіільність -РАДЯНСЬКИЙ НАРОД правда без російського начала
показать весь комментарий
02.11.2022 12:28 Ответить
там взагалі повна шизофренія !!! )(уйло мавпує відразу 2 найгірших диктарів, вбивць ХХ-сторіччя - сталіна і Гітлера, при цьому )(уйло хоче відродити відразу комуно-совок (срср) та царську імперію засновану петькою1, яку цей же совок у 1917 році знищив !!! )(уйло, хоче як сталін і Гітлер в 1939 році, чи сталін з Рузвельтом ,Черчілем в 1945 - знову ділити світ, хоче нову Ялту 2.0 !!! тільки він не розуміє що світ став за 80 років іншим, а совково-кацапська комуно-нацистька червона імперія зла і тюрма народів (срср) програла "холодну війну" Заходу і успішно здохла !!!
показать весь комментарий
02.11.2022 12:59 Ответить
судя по военным преступлениям кацапы остались теми же, может отупели немного прилично.
показать весь комментарий
02.11.2022 13:18 Ответить
Ватан, я думав що ти вже звалив на раSSію.... майже пів-року тебе не чув...тобі всі гроші руSSкі замовники заплатили??

ЦЕ ти і твоя сім`я отримаєте 100-відсотково!! те що людям бажаєш....а ще на додаток руZZку ракету на твою колоборантську голову, щоб "промили" тобі мізки, якщо вони в тебе ще залишились, адвокат руSSкого міра....

А повторюватися, на жаль, ще буду багато разів: поки путіна і його зграю вбивць не вивезуть в Гаагу....
показать весь комментарий
02.11.2022 13:46 Ответить
...адін бнкєрний расєйскій гітлєр...
показать весь комментарий
02.11.2022 11:09 Ответить
)(уйло, до вуйка Аді, аяк з мацкви до Берліну рачки ...
показать весь комментарий
02.11.2022 11:23 Ответить
Один глаз, одна нога, и та деревянная.
показать весь комментарий
02.11.2022 12:10 Ответить
Допишіть: "Одна доля" (з Рейхом)
показать весь комментарий
02.11.2022 11:10 Ответить
Ein Schicksal.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:33 Ответить
есть документальный фильм от ВВС - ,,восхождение нацизма,, и ,, барбаросса ,, и еще пару штук на эту тему ( не помню по названию ) , так вот , не только риторика , идеология, но и высказывания лидеров фашизма скопированы паРашниками почти дословно , не зря прошло время пукина службы в гемании , плюс дружба с меркель ( агентом штази ) , .......... немцы спят и видят возрождение гитлеровской идеологии , не могут сами , но нашли полезного идиота - пукина , и вполне возможно что паРашка и немцы в будущем могли бы поделить европу , сначала экономически , потом - зоны влияния , и как результат - политически , и все , кирдык евросоюзу
показать весь комментарий
02.11.2022 12:32 Ответить
Пора уже і "Хорста Весселя" шукать! "Моторола" підійде!
показать весь комментарий
02.11.2022 11:11 Ответить
Вище бери!!!
Святий Моторола.

показать весь комментарий
02.11.2022 11:28 Ответить
Пошукай Юрія Нестеренка вірш "Ах какая была держава!" (наші ДЛБЙБи здуру проукраїнського російськомовного поета заблокували! )
показать весь комментарий
02.11.2022 11:43 Ответить
Я чудово знайомий із творчістю Ю. Нестеренка, ще з тих часів, коли він жив у Росії. І на одному з їхніх російськомовних форумів у мене сталася запекла суперечка з упоротим комуністом, який навів цей вірш без останнього рядка, в якому вся суть й фантастичний сарказм.
Його аргумент - "Але так само набагато краще".
Ну, і що йому станеш доводити, тупо-злодійкуватому
показать весь комментарий
02.11.2022 11:50 Ответить
Мирный план

Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:52 Ответить
Я теж кілька разів цим віршем тролив "совків" Особливо в компанії з кількох осіб Слухали і "підтакували" схвально! Поки не доходило до останнього рядка! Тоді починався несамовитий вереск!
показать весь комментарий
02.11.2022 11:57 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2022 11:11 Ответить
Угу, відсос та піздюліни також одні на всіх і кожному кацапу окремо та по всій морді
показать весь комментарий
02.11.2022 11:12 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2022 11:12 Ответить
Жлобська копія. Навіть скопіювать у кацапів не виходить - на виході жлобство і лайно як завжди.

показать весь комментарий
02.11.2022 11:13 Ответить
так ******* свою якутію, бурятію, мордву та інші народності, кацапи
показать весь комментарий
02.11.2022 11:14 Ответить
Каин с Авелем тоже одним народом были...
показать весь комментарий
02.11.2022 11:14 Ответить
Той, хто перемагає дракона, стає драконом...

Вони про себе цей мультик зробили:

https://www.youtube.com/watch?v=r9DCtjiAVkk
показать весь комментарий
02.11.2022 11:14 Ответить
Ніхера вони не перемагали.
Берлін брав Перший Український фронт
показать весь комментарий
02.11.2022 11:33 Ответить
не брав, о окуповував !!! червоножопі окупанти вбивали мирних, гвалтували жінок і дітей !!!
показать весь комментарий
02.11.2022 11:41 Ответить
Єтакий німецький публіцистТа ще пів х"я і одне яйце
показать весь комментарий
02.11.2022 12:37 Ответить
З лугандоном вони якраз адіннарот, а до нашої історії не примазуйтесь.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:14 Ответить
Одна картоха.
Одна фуфайка.
Одна куйня...
показать весь комментарий
02.11.2022 11:15 Ответить
И много трупов "ванек".
показать весь комментарий
02.11.2022 11:15 Ответить
В оригіналі так: "Ein Volk, ein Reich, ein Führer".
Все ж таки міністерство пропаганди під керівництвом доктора Гебельса працювало більш, ніж успішно, тому що їх ідеями та практичними методами ось уже 90 років користуються фашисти всіх країн і народів
показать весь комментарий
02.11.2022 11:16 Ответить
у червоних комуно-нацистів 20х-50х років ХХ сторіччя пропаганда працювала не гірше, чого лиш варта один вираз: "победа міровой соцревалюції", що по факту означав окупацію червоножопими комуно-нацистоми усіє ї Європи ...
показать весь комментарий
02.11.2022 11:28 Ответить
Це і є справжня причина афганської війни та хвилі терору в Європі в 70-х, а в Італії особливо.
Фанатичний марксист-ідеолог Суслов на початку 70-х поставив на Політбюро питання, що якщо наші теоретичні цінності не підкріплені практичними справами, то може виникнути ревізія цих цінностей. У Європі з цією сволотою якось впоралися, а Афганістан все ж таки зуміли підпалити. Досі горить.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:36 Ответить
через окупацію і віййну в Афганістані, США та цивілізований захід розвалили червону комуно-нацисьтьку імперію зла і тюрму народів - срср !!! )9уйло війнами в Грузії, Україні, Азербайджані (Нагірний Карабах) хтоів відроди цю імперію ...
показать весь комментарий
02.11.2022 11:44 Ответить
Москалі не нацисти.Там нації немає.Зараз москалі хочуть імперію,яка впала і одночасно хочуть сталінський комунізм.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:19 Ответить
Типові нацисти. Критерії приналежності інші, -рускоязичіє, дєдовоєвалінг, а так нацисти ті самі...
показать весь комментарий
02.11.2022 11:37 Ответить
А хто читав книгу Карделя Хеннеке ,,АГ засновник Ізраїлю,, Ось вам витяг з неї
В 1973 г. автор этой книги встретился на одном острове в Атлантическом океане со штабным офицером, вместе с которым он за тридцать лет до того участвовал в осаде Ленинграда. Его родители, венские евреи, когда разразилась первая мировая война, были во время морского путешествия сначала интернированы на этом острове, а позже осели на нем.
«Амиго, - спросил автор, когда первые бокалы виски, выпитые в казино пехотной казармы, развязали языки, - как ты, еврей, мог носить на груди эти три ордена со свастикой?» - «Видишь ли, - ответил он на прекраснейшем венском диалекте, - ты поскреби как-нибудь Гитлера. И обнаружишь такого же венского еврея, как и я».
Так що невідомо де закінчується антисемітизм і починається нацизм і навпаки
показать весь комментарий
02.11.2022 12:43 Ответить
Це не нацизм.
показать весь комментарий
02.11.2022 15:01 Ответить
кацапи нацисти і фашисти, останні 300-500 років ...
показать весь комментарий
02.11.2022 13:21 Ответить
Вони імперці.
показать весь комментарий
02.11.2022 15:03 Ответить
Холопи і раби - один народ.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:20 Ответить
Удобрять украинские чернозёмы идут разные народы.
А вот в кремле сидит действительно один народ.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:20 Ответить
Тонко подмечено...
показать весь комментарий
02.11.2022 11:24 Ответить
Той самий У кого прізвище -Червоний Прапор (РОТЕ ШИЛЬДЕ)
показать весь комментарий
02.11.2022 12:48 Ответить
Schild це не прапор.
показать весь комментарий
06.11.2022 20:44 Ответить
Та хай хоч статую Гітлера впердолять - світ все одно буде сцикливо відвертати очі від відродженного нацизму.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:22 Ответить
Хотите кацапоида ввести в ступор спросите кто он по национальности. Только когда он скажет *рузкий* скажите ему что я не спрашиваю чей ты а кто ты по национальности
показать весь комментарий
02.11.2022 11:23 Ответить
То як у відомому відео)) Інтелігентний дідусь питає карєспандєнта "русской планети":

- Извините, а кто вы по национальности?

- Русский.

- А пошел бы ты *****, русский!
показать весь комментарий
02.11.2022 11:43 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2022 11:49 Ответить
Хайль, путлер...
показать весь комментарий
02.11.2022 11:24 Ответить
Пропоную доповнити: "Одно *****"...
показать весь комментарий
02.11.2022 11:25 Ответить
Одна нога
Одна рука
Один фюрер 🤣🤣
показать весь комментарий
02.11.2022 11:40 Ответить
Гитлер воевал. И воевал доблестно .(с)
показать весь комментарий
02.11.2022 11:27 Ответить
Кацапи не народ , а дике бидло 😡
показать весь комментарий
02.11.2022 11:36 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2022 11:38 Ответить
А в Україні букмекерські контори є?
Коли вже почнуть приймати ставки щодо 100.000 до Різдва Христового?
показать весь комментарий
03.11.2022 23:30 Ответить
Один народ -одна история??? КРЕМЛЬ(отсюда Крым) -Ахыр Ян Ала(Улу)=Конец Горщего Древнего пер.с Одэрбэджанского и строили его Мидиоланцы(половина Одэр-на) -НАПИСАННО НА ПЕРВОЙ ПАМЯТНОЙ НАСТЕННОЙ ДОСКЕ В РОССИИ.Три реки в Кремле Москва река(пер.секрет),Яуса=Яуша(Я сознание) и Ниглинная=ЯНАХ АЛА(УЛУ)-Горщий Древний.И после этого захваченная Москва отнимает земли на Кавказе,пееселяя туда арабье.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:41 Ответить
Геть від москви!
https://youtu.be/rPqlPW08WLo
показать весь комментарий
02.11.2022 11:41 Ответить
Если я правильно понял, что они имели ввиду, то писать надо было "единый народ, единая история, единая страна". Бараны неграмотные. Это рюзьге мирЪ.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:48 Ответить
а колись в радянські часи
козали що "многанаці-анальнає гасударство"..
а он воно як.. адін народ
по національності
РАБИ
показать весь комментарий
02.11.2022 11:48 Ответить
Холопи. Раб - людина, яка без власного бажання попала в безвихідне, залежне від хазяїна положення ( чи якось так). Холоп - поклик душі
показать весь комментарий
02.11.2022 11:55 Ответить
рюззкеме швайне адин нарот с кумысовым эмиратом монголии и тартарии и хан ихний кочубей пыня 1й
показать весь комментарий
02.11.2022 11:49 Ответить
praviljno na ordynskom - адынъ на в ротъ
показать весь комментарий
03.11.2022 23:32 Ответить
Не переживайте так , це кацапи мають на увазі угро-фінів обдорських, угро-фінів югорських, угро-фінів тверських і московських. Думка, що кремлівська мразота розуміла когось іншого - злочинна й неприпустима по своїй дурості й абсурдності.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:49 Ответить
если люди ведут себя как нацисты, одеваются как нацисты, кричат лозунги как нацисты, .. то они и есть нацисты. ничего нового
показать весь комментарий
02.11.2022 11:50 Ответить
Вбивають цю думку в голови "наріду", бо бояться, що рашка розвалиться?
показать весь комментарий
02.11.2022 12:13 Ответить
так и есть , повяжут кровью ( трупами ) , расскажут сказку про то , что они сдохли за радину на которую напали бандеры , тупые поверят , и будут дальше жить в говне и дохнуть как псы , не известно где и неизвестно за что .
показать весь комментарий
02.11.2022 12:37 Ответить
Пішли ви в сраку....
показать весь комментарий
02.11.2022 12:26 Ответить
Как эти убогие упорно подмазываются к "тупым хохлам" просто смех берёт. Если хохлы такие "тупые", то чего же вы жизни своей не видите без них?
показать весь комментарий
02.11.2022 12:54 Ответить
Без України немає Київської Русі немає християн Росія не має значення без України У московіі дуже коротка і говняна історія Тому вже 300років воюємо Депортації голодомори геноцид фізичне знищення і брехня тонами про один народ Все як завжди
показать весь комментарий
02.11.2022 15:01 Ответить
Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer! - чи як там?
показать весь комментарий
02.11.2022 15:13 Ответить
Вас гадів давити потрібно .
показать весь комментарий
02.11.2022 18:03 Ответить
бабченко всциться від щасця бо він пророкував появу саме цих гасел.
показать весь комментарий
03.11.2022 00:27 Ответить
 
 