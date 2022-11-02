В России разместили баннеры с лозунгами "Один народ. Одна история. Одна страна". Похожие были в нацистской Германии. ФОТО

На фасадах административных зданий и вокзалов в регионах РФ начали появляться баннеры-триколоры с надписью "Один народ. Одна история. Одна страна".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Баннеры заметили в Москве, Новосибирске, Новгороде и Тюмени.

По данным российских СМИ, этот лозунг рекомендовали использовать бюджетникам из Кирова, которых сгоняли на митинги 23 сентября в поддержку "референдумов" о присоединении к России так называемых "ДНР", "ЛНР", а также временно захваченных территорий Херсонской и Запорожских областей.

Лозунг почти дословно повторяет формулировку Третьего Рейха "Один народ. Один рейх. Один фюрер". Эта надпись нацисты размещали на плакатах с Гитлером. Также под этим лозунгом в 1938 году состоялся австрийский референдум по аншлюсу с Германией.

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