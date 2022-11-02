В России разместили баннеры с лозунгами "Один народ. Одна история. Одна страна". Похожие были в нацистской Германии. ФОТО
На фасадах административных зданий и вокзалов в регионах РФ начали появляться баннеры-триколоры с надписью "Один народ. Одна история. Одна страна".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Баннеры заметили в Москве, Новосибирске, Новгороде и Тюмени.
По данным российских СМИ, этот лозунг рекомендовали использовать бюджетникам из Кирова, которых сгоняли на митинги 23 сентября в поддержку "референдумов" о присоединении к России так называемых "ДНР", "ЛНР", а также временно захваченных территорий Херсонской и Запорожских областей.
Лозунг почти дословно повторяет формулировку Третьего Рейха "Один народ. Один рейх. Один фюрер". Эта надпись нацисты размещали на плакатах с Гитлером. Также под этим лозунгом в 1938 году состоялся австрийский референдум по аншлюсу с Германией.
Пожалуйста, подождите...
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
немногоприлично.
ЦЕ ти і твоя сім`я отримаєте 100-відсотково!! те що людям бажаєш....а ще на додаток руZZку ракету на твою колоборантську голову, щоб "промили" тобі мізки, якщо вони в тебе ще залишились, адвокат руSSкого міра....
А повторюватися, на жаль, ще буду багато разів: поки путіна і його зграю вбивць не вивезуть в Гаагу....
Святий Моторола.
Його аргумент - "Але так само набагато краще".
Ну, і що йому станеш доводити, тупо-злодійкуватому
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
Вони про себе цей мультик зробили:
https://www.youtube.com/watch?v=r9DCtjiAVkk
Берлін брав Перший Український фронт
Одна фуфайка.
Одна куйня...
Все ж таки міністерство пропаганди під керівництвом доктора Гебельса працювало більш, ніж успішно, тому що їх ідеями та практичними методами ось уже 90 років користуються фашисти всіх країн і народів
Фанатичний марксист-ідеолог Суслов на початку 70-х поставив на Політбюро питання, що якщо наші теоретичні цінності не підкріплені практичними справами, то може виникнути ревізія цих цінностей. У Європі з цією сволотою якось впоралися, а Афганістан все ж таки зуміли підпалити. Досі горить.
В 1973 г. автор этой книги встретился на одном острове в Атлантическом океане со штабным офицером, вместе с которым он за тридцать лет до того участвовал в осаде Ленинграда. Его родители, венские евреи, когда разразилась первая мировая война, были во время морского путешествия сначала интернированы на этом острове, а позже осели на нем.
«Амиго, - спросил автор, когда первые бокалы виски, выпитые в казино пехотной казармы, развязали языки, - как ты, еврей, мог носить на груди эти три ордена со свастикой?» - «Видишь ли, - ответил он на прекраснейшем венском диалекте, - ты поскреби как-нибудь Гитлера. И обнаружишь такого же венского еврея, как и я».
Так що невідомо де закінчується антисемітизм і починається нацизм і навпаки
А вот в кремле сидит действительно один народ.
- Извините, а кто вы по национальности?
- Русский.
- А пошел бы ты *****, русский!
Одна рука
Один фюрер 🤣🤣
Коли вже почнуть приймати ставки щодо 100.000 до Різдва Христового?
https://youtu.be/rPqlPW08WLo
козали що "многанаці-анальнає гасударство"..
а он воно як.. адін народ
по національності
РАБИ