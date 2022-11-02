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ГБР ведет 1050 производств по предателям и коллаборантам, 82 из них уже направлены в суд. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований с 24 февраля 2022 года начало 1050 производств из-за преступлений против основ национальной безопасности.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, речь идет, в частности, о 872 уголовных производствах по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины), 138 уголовных производствах - по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины), 10 уголовных производствах - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ), информирует Цензор.НЕТ.

По результатам работы ГБР 413 фигурантам уже сообщено о подозрении, 305 человек объявлены в розыск, 1 тыс. 131 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности. В суд по этим статьям уже направлено 82 производства.

Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, уточняют в ГБР.

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Так, по материалам ГБР будут судить пятерых правоохранителей из Мариуполя, работающих на оккупантов; сообщено о подозрении предателям Украины, участвовавшим в захвате "Азовстали", экс-правохранителям из Волчанска на Харьковщине, которые возили оккупантам еду и проводили обыски, и сбежавшим бывшим правоохранителям из Волчанска, сбежавших и бросив свою российскую форму и оружие. Также ГБР задержало предателя, назначенного оккупантами "заместителем министра промышленности" Харьковщины.

ГБР ведет 1050 производств по предателям и коллаборантам, 82 из них уже направлены в суд 01

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государственная измена (1543) коллаборационизм (872) ГБР (2999)


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Топ комментарии
+6
не з тих почали !!! треба починнати з наркомана криворагульного і його шобли-й*бли - єрмаків, подаляків, стефанчуків, татарових, тощо !!!
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02.11.2022 12:15
+5
в печерский?? тоді все ясно
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02.11.2022 12:20
+2
Не було команди чіпати ОПу.
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02.11.2022 12:32
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не з тих почали !!! треба починнати з наркомана криворагульного і його шобли-й*бли - єрмаків, подаляків, стефанчуків, татарових, тощо !!!
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02.11.2022 12:15 Ответить
Не було команди чіпати ОПу.
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02.11.2022 12:32 Ответить
в печерский?? тоді все ясно
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02.11.2022 12:20 Ответить
Оманський зрадник теж в тому списку?
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02.11.2022 12:30 Ответить
Украина была наводнена кацапской агентурой(сейчас меньше, но всё равно есть). Перед полномасштабным вторжением агенты высокого уровня портили вертолеты, сливали инфу в режиме реального времени и тд, но при этом десятилетиями готовившейся кацапская армия полностью обосралась. Интересно, в скольких км от моцквы и по какую сторону сейчас бы проходил фронт, если бы кацапской агентурой в Украине занимались всерьез?
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02.11.2022 12:32 Ответить
Було не на часі.
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02.11.2022 12:33 Ответить
Если не начали с козломойского, значит "діла не буде"

Будут замыливать глаза чем угодно, кроме властных грязных конюшен

Будут громко кричать про Богуслаева, чтоб перекричать свою грязь.

Не имею ни малейшей симпатии к Богуслаєву, но как-будто власть не знала о том, что он творит?
Молчали пока их это устраивало
Теперь хотят его сбагрить, чтоб не наговорил лишнего...
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02.11.2022 12:32 Ответить
Волинець (адвокат Богуслаева) наголосив, що у 2021 році, попри війну, добро на контракт дала "держава Україна в особі державних органів"

И это выглядит правдоподобным. "В контрактах был пункт, что они вступают в законную силу, если на это дадут разрешение государственные органы Украины. Разрешение было дано. https://watchersdotmedia.medium.com/boguslaev-84ad83bb1665 Валютная выручка заходит на счета, а не просто в карман ", - добавил адвокат

Очевидно, что для власти не составило бы большого труда проверить его слова и подтвердить их или опровергнуть.
Если же этого не будет сделано и власть будет попросту стараться уйти от неприятных вопросов, тогда история с Богуслаевым может сыграть против Банковой.
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02.11.2022 12:34 Ответить
Квартальний клоун в тут обісрався.
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02.11.2022 12:41 Ответить
Президент АО "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев выразил удовлетворение избранной ему мерой пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщают 24 октября издания "Ґрати" и "Украинская правда".
"Я доволен решением суда. Недоразумения, которые были вызваны нашей деятельностью, устранены", - сказал президент "Мотор Січі", выходя из зала заседания после вынесения решения о взятии его под стражу.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/boguslaev-zayavil-chto-dovolen-resheniem-suda-zaklyuchivshim-ego-pod-strazhu-v-koncerne-motor-sch-biznesmena-nazvali-chelovekom-beskonechno-predannym-ukraine-1632601.html
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02.11.2022 12:36 Ответить
Это получается до суда не дошло даже 8% которых выявили! Остальные порешали за бабки. А самый гуманный суд в мире (где судьи поголовно русофилы) и те 8% повыпускает или даст суровое наказание "условный срок". Да так войну не выиграть.
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02.11.2022 15:24 Ответить
 
 