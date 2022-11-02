ГБР ведет 1050 производств по предателям и коллаборантам, 82 из них уже направлены в суд. ИНФОГРАФИКА
Государственное бюро расследований с 24 февраля 2022 года начало 1050 производств из-за преступлений против основ национальной безопасности.
Как уточняют в пресс-службе ведомства, речь идет, в частности, о 872 уголовных производствах по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины), 138 уголовных производствах - по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины), 10 уголовных производствах - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ), информирует Цензор.НЕТ.
По результатам работы ГБР 413 фигурантам уже сообщено о подозрении, 305 человек объявлены в розыск, 1 тыс. 131 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности. В суд по этим статьям уже направлено 82 производства.
Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, уточняют в ГБР.
Так, по материалам ГБР будут судить пятерых правоохранителей из Мариуполя, работающих на оккупантов; сообщено о подозрении предателям Украины, участвовавшим в захвате "Азовстали", экс-правохранителям из Волчанска на Харьковщине, которые возили оккупантам еду и проводили обыски, и сбежавшим бывшим правоохранителям из Волчанска, сбежавших и бросив свою российскую форму и оружие. Также ГБР задержало предателя, назначенного оккупантами "заместителем министра промышленности" Харьковщины.
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Будут замыливать глаза чем угодно, кроме властных грязных конюшен
Будут громко кричать про Богуслаева, чтоб перекричать свою грязь.
Не имею ни малейшей симпатии к Богуслаєву, но как-будто власть не знала о том, что он творит?
Молчали пока их это устраивало
Теперь хотят его сбагрить, чтоб не наговорил лишнего...
И это выглядит правдоподобным. "В контрактах был пункт, что они вступают в законную силу, если на это дадут разрешение государственные органы Украины. Разрешение было дано. https://watchersdotmedia.medium.com/boguslaev-84ad83bb1665 Валютная выручка заходит на счета, а не просто в карман ", - добавил адвокат
Очевидно, что для власти не составило бы большого труда проверить его слова и подтвердить их или опровергнуть.
Если же этого не будет сделано и власть будет попросту стараться уйти от неприятных вопросов, тогда история с Богуслаевым может сыграть против Банковой.
"Я доволен решением суда. Недоразумения, которые были вызваны нашей деятельностью, устранены", - сказал президент "Мотор Січі", выходя из зала заседания после вынесения решения о взятии его под стражу.
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