ГБР ведет 1050 производств по предателям и коллаборантам, 82 из них уже направлены в суд. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований с 24 февраля 2022 года начало 1050 производств из-за преступлений против основ национальной безопасности.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, речь идет, в частности, о 872 уголовных производствах по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины), 138 уголовных производствах - по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины), 10 уголовных производствах - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ), информирует Цензор.НЕТ.

По результатам работы ГБР 413 фигурантам уже сообщено о подозрении, 305 человек объявлены в розыск, 1 тыс. 131 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности. В суд по этим статьям уже направлено 82 производства.

Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, уточняют в ГБР.

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Так, по материалам ГБР будут судить пятерых правоохранителей из Мариуполя, работающих на оккупантов; сообщено о подозрении предателям Украины, участвовавшим в захвате "Азовстали", экс-правохранителям из Волчанска на Харьковщине, которые возили оккупантам еду и проводили обыски, и сбежавшим бывшим правоохранителям из Волчанска, сбежавших и бросив свою российскую форму и оружие. Также ГБР задержало предателя, назначенного оккупантами "заместителем министра промышленности" Харьковщины.

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