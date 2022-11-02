В Беларуси заметили 3 российских МиГа-31К и контейнеры на них для ракет "Кинжал", - СМИ. ФОТОрепортаж
В Беларуси на аэродроме в Мачулищах продолжают находиться три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет норвежское издание Faktisk
На свежих спутниковых снимках, полученных Fact Verifiable от Planet Labs, видны три российских самолета МиГ-31К на земле авиабазы Мачулищи к югу от Минска в понедельник в 09:41.
У самой Беларуси нет таких самолетов.
Эти же самолеты можно увидеть и на спутниковом снимке с утра 18 октября.
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отмечает: "На свежих фото видны три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31К ВКС РФ, которые могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2 000 км. с регистрационными номерами: RF-92462, RF-92339 и RF-92333"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча Ze фанбойчикам або гундіти про НАТО і США
Як, шашлички
ніяких прихованих сенсів в ній немає.
розумні люди і так знають що те що надає світ - це 60% нашої перемоги. мінімум. без того б не встояли. хоч скільки не брийся та не сипи.
так, хочеться більшого, але дякуємо Богу і за це.
Добре, Дмитро, день фіговий, світла немає, інтернет ледь дихає, а ще купа роботи, щось же донатити треба. я свої повідомлення зітру.
це ти мене кацапом назвав?
чи десь претензії що США і НАТО нам щось винні? вони заявили що не бачать там кінджалів ще вчора. А сьогодні вони вже там є.
Взагалі з таким рівнем освіти вам в коментах робити немає чого. А випорожнитись і за рогом можна
Один народ, одна страна...
8 месяцев с вашей территории вылетают самолеты и ракеты, которые убивают нас!
24 февраля с вашей территории на нас напали кацапы, эти кацапы потом убивали нас в Буче!
За 8 месяцев вы не провели ни одной массовой акции протеста!
Ни одной!!!
Мы будем рассказывать детям и внукам, что вы - ссыкуны и чмошники!
100-200 тысяч орков Киев одной только теробороной проглотит, пережует и выплюнет!
На останній варіант ССО із дроном з гранатою (якогось цивільного в цивільному одязі). Або якщо це не можливо, бо дроном не дістати, то завжди є ручні міномети на озброєнні ссо. Кинув такий в рюкзак, прив'язався по планшету до місцевості, можливо дроном підкорегував, відпрацював і профіт.