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В Беларуси заметили 3 российских МиГа-31К и контейнеры на них для ракет "Кинжал", - СМИ. ФОТОрепортаж

В Беларуси на аэродроме в Мачулищах продолжают находиться три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет норвежское издание Faktisk

На свежих спутниковых снимках, полученных Fact Verifiable от Planet Labs, видны три российских самолета МиГ-31К на земле авиабазы Мачулищи к югу от Минска в понедельник в 09:41.

В Беларуси заметили 3 российских МиГа-31К и контейнеры на них для ракет Кинжал, - СМИ 01

У самой Беларуси нет таких самолетов.

Эти же самолеты можно увидеть и на спутниковом снимке с утра 18 октября.

В Беларуси заметили 3 российских МиГа-31К и контейнеры на них для ракет Кинжал, - СМИ 02

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отмечает: "На свежих фото видны три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31К ВКС РФ, которые могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2 000 км. с регистрационными номерами: RF-92462, RF-92339 и RF-92333"

В Беларуси заметили 3 российских МиГа-31К и контейнеры на них для ракет Кинжал, - СМИ 03

Беларусь (7898) крылатые ракеты (881) самолет (3594)


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Топ комментарии
+16
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02.11.2022 12:49
+8
США та НАТО
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02.11.2022 12:44
+7
И почему не *бнуть по ним пока они на аеродроме? Подождем пока ети кинджалы полетят по нашим енергообьектам? Или кто то сомневается что ети ракеты предназначены для нас а не для стран НАТО
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02.11.2022 12:52
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США та НАТО
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02.11.2022 12:44 Ответить
Коробки то не є ракети

Хоча Ze фанбойчикам або гундіти про НАТО і США

Як, шашлички
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02.11.2022 12:51 Ответить
а что тебе кацап сша и нато должны?
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02.11.2022 13:10 Ответить
а ты что из двух логинов пишешь? я же вроде не тебе писал - спалился бот
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02.11.2022 13:22 Ответить
мдя, зібрались докупки. картинка значить те що значить - не бачу.
ніяких прихованих сенсів в ній немає.
розумні люди і так знають що те що надає світ - це 60% нашої перемоги. мінімум. без того б не встояли. хоч скільки не брийся та не сипи.
так, хочеться більшого, але дякуємо Богу і за це.
Добре, Дмитро, день фіговий, світла немає, інтернет ледь дихає, а ще купа роботи, щось же донатити треба. я свої повідомлення зітру.
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02.11.2022 13:44 Ответить

це ти мене кацапом назвав?
чи десь претензії що США і НАТО нам щось винні? вони заявили що не бачать там кінджалів ще вчора. А сьогодні вони вже там є.
Взагалі з таким рівнем освіти вам в коментах робити немає чого. А випорожнитись і за рогом можна
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02.11.2022 13:28 Ответить
ты занимаешься тупым троллингом кацапский бот не надо косить под дурочка - лично тебе США нихрена не должны
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02.11.2022 20:47 Ответить
Мож они с контейнеров презервативы для белорусов раскидывать будут...
Один народ, одна страна...
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02.11.2022 12:47 Ответить
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02.11.2022 12:49 Ответить
И почему не *бнуть по ним пока они на аеродроме? Подождем пока ети кинджалы полетят по нашим енергообьектам? Или кто то сомневается что ети ракеты предназначены для нас а не для стран НАТО
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02.11.2022 12:52 Ответить
А чим Ви їх вдарите, асфальтом? Зеля і його команда все зробили, щоб в нас не було таких ракет і грошей на них, які аккуратно закатали в асфальт. В НАТО є достатньо зброї, щоб захистити своїх громадян і ніколи кацапи не вдарять по НАТО, кацапи бажають жити, а лякати - то їх стиль життя.
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02.11.2022 13:03 Ответить
Аж під мінськом. Нема, чим...
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02.11.2022 13:39 Ответить
Ракета "Грім 2" та "Вільха М" дістали б кацапа і під мінськом,але маємо тільки дирявий асфальт, по якому гарно йшли війська ворога.
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02.11.2022 13:48 Ответить
Та ото ж ...
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02.11.2022 13:50 Ответить
Россия готовит в Белорусии плацдарм для нового вторжения весной 2023 г. Поэтому подобных сообщений будет все больше и больше.
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02.11.2022 13:05 Ответить
вони там п'ятий місяць стоять.
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02.11.2022 13:08 Ответить
Обратите внимание, какое хорошее качество снимков. Имея на вооружении необходимые средства поражения, можно в реальном времени наблюдать, как горит свинота и их подсвинки.
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02.11.2022 13:09 Ответить
зеленский терпила и трус - вы что только сейчас об этом узнали
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02.11.2022 13:12 Ответить
Схоже, центр прийняття рішеннь в небезпеці
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02.11.2022 13:19 Ответить
Пентагон це спростовує
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02.11.2022 13:35 Ответить
Треба щось робити, поки не злетіли!
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02.11.2022 13:39 Ответить
Население Белоруссии (народом Білорусі вас назвати важко) - вы ссыкуны!
8 месяцев с вашей территории вылетают самолеты и ракеты, которые убивают нас!
24 февраля с вашей территории на нас напали кацапы, эти кацапы потом убивали нас в Буче!
За 8 месяцев вы не провели ни одной массовой акции протеста!
Ни одной!!!
Мы будем рассказывать детям и внукам, что вы - ссыкуны и чмошники!
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02.11.2022 13:44 Ответить
терпили довбані
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02.11.2022 13:57 Ответить
відновлювати ядерний статус. ні кого не слухати. засекретити. бо це може продовжуватися вічно
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02.11.2022 13:59 Ответить
толку с того ядерного статусу - вот твоя рашка "ядерная" а победить без ядерную Украину не сможет
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02.11.2022 21:27 Ответить
жму ENTER и пускаю тамагавки туда думаю штук 40..первый пошел...ю
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02.11.2022 14:10 Ответить
Если они взлетят и ударят по Украине, я считаю, что это будет явной ошибкой Украины, что они не уничтожили эти самолеты и контейнеры сейчас. Беларусь обстреливает безнаказанно Украину! Чего ждете?! Ссыте, что они пойдут? А они пойдут, когда им будет удобно! И это тоже ошибка, сидеть, и тупо смотреть на накапливание силы, ничего не делая.
100-200 тысяч орков Киев одной только теробороной проглотит, пережует и выплюнет!
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02.11.2022 14:22 Ответить
Якби ще це пояснити нашій владі що треба діяти не те що вже зараза, а взагалі треба було діяти із самого початку бо "они пойдут, когда им будет удобно" і те що ми не діємо це ми лише їм час даємо.
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02.11.2022 15:01 Ответить
Логічно було б їх знищити ракетними ударами чи дронами камікадзе. Взагалі було би ще правильно хармами зачистити їх територію від ппо.

На останній варіант ССО із дроном з гранатою (якогось цивільного в цивільному одязі). Або якщо це не можливо, бо дроном не дістати, то завжди є ручні міномети на озброєнні ссо. Кинув такий в рюкзак, прив'язався по планшету до місцевості, можливо дроном підкорегував, відпрацював і профіт.
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02.11.2022 15:00 Ответить
 
 