В Беларуси заметили 3 российских МиГа-31К и контейнеры на них для ракет "Кинжал", - СМИ. ФОТОрепортаж

В Беларуси на аэродроме в Мачулищах продолжают находиться три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет норвежское издание Faktisk

На свежих спутниковых снимках, полученных Fact Verifiable от Planet Labs, видны три российских самолета МиГ-31К на земле авиабазы Мачулищи к югу от Минска в понедельник в 09:41.

У самой Беларуси нет таких самолетов.

Эти же самолеты можно увидеть и на спутниковом снимке с утра 18 октября.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отмечает: "На свежих фото видны три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31К ВКС РФ, которые могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2 000 км. с регистрационными номерами: RF-92462, RF-92339 и RF-92333"