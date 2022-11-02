Оккупанты обстреляли шесть громад на Сумщине из САУ и минометов: повреждены линии электропередач. ФОТО
2 ноября армия РФ обстреляла шесть громад в Сумской области. В результате атак оккупантов пострадали частные дома и линии электропередач.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"За сегодня враг 7 раз обстрелял приграничье. И выпустил по громадах области более 140 различных снарядов и мин", - отметил чиновник.
С территории РФ из САУ были обстреляны Юнаковская и Середино-Будская громады. Из минометов были обстреляны Шалыгинская, Великописаревская и Миропольская громады.
Эсманскую громаду за день обстреляли 4 раза. Враг дважды применил по приграничье миномете. В общей сложности 28 приходов. После 16:00 россияне ударили из реактивной артустановки (16 приходов). В результате повреждены линии электропередачи. Также разрушения получил частный дом, магазин и водопровод.
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Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже осенью, то жизнь в приграничной полосе шириной 10+ км превратится в смертельную лотерею для оставшихся там местных жителей.
Просто напомню: на зелемарафон выделили в бюджете 1,4 ярда (+22%), на оборону добавили <*****ноль процентов. На дороги 64 ярда, жизнь людей в приграничной зоне *****. Не 44 ярда на дороги, а двадцать на организацию контрбатарейных мероприятий в приграничных зонах!
Да, собственно, и людям, кажется, ***** на свою жизнь, и жизнь своих детей.
Результаты голосования в 19-м по Сумщине подсказать, или сами найдёте?