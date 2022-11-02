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Оккупанты обстреляли шесть громад на Сумщине из САУ и минометов: повреждены линии электропередач. ФОТО

2 ноября армия РФ обстреляла шесть громад в Сумской области. В результате атак оккупантов пострадали частные дома и линии электропередач.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты обстреляли шесть громад на Сумщине из САУ и минометов: повреждены линии электропередач 01

"За сегодня враг 7 раз обстрелял приграничье. И выпустил по громадах области более 140 различных снарядов и мин", - отметил чиновник.

С территории РФ из САУ были обстреляны Юнаковская и Середино-Будская громады. Из минометов были обстреляны Шалыгинская, Великописаревская и Миропольская громады.

Оккупанты обстреляли шесть громад на Сумщине из САУ и минометов: повреждены линии электропередач 02
Оккупанты обстреляли шесть громад на Сумщине из САУ и минометов: повреждены линии электропередач 03

Эсманскую громаду за день обстреляли 4 раза. Враг дважды применил по приграничье миномете. В общей сложности 28 приходов. После 16:00 россияне ударили из реактивной артустановки (16 приходов). В результате повреждены линии электропередачи. Также разрушения получил частный дом, магазин и водопровод.

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Оккупанты обстреляли шесть громад на Сумщине из САУ и минометов: повреждены линии электропередач 04

Оккупанты обстреляли шесть громад на Сумщине из САУ и минометов: повреждены линии электропередач 05

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обстрел (27366) Сумская область (3172) Живицкий Дмитрий (242)


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Будьте ви прокляті , кацапи , на віки вічні 😡
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02.11.2022 23:51 Ответить
Раніше мій інформаційний день розпочинався обстрілами Сумщини, а зараз вже тим же і завершується. І завжди одне й те ж саме питання, а коли ж ворожі артилерійські та мінометні розрахунки накінець знешкодять на суміжній території?
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02.11.2022 23:53 Ответить
трансграничные обстрелы артой и всяким мелким говном прекратятся только тогда, когда вдоль границ будут сформированы артиллерийские подразделения, оснащенные артиллерийскими радарами, позволяющими посылать ответку через 20 секунд в точку выхода. По мере выхода нашей армии к государственным границам могло бы быть целесообразно придавать расчёты М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц тёткино сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд.
Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже осенью, то жизнь в приграничной полосе шириной 10+ км превратится в смертельную лотерею для оставшихся там местных жителей.
Просто напомню: на зелемарафон выделили в бюджете 1,4 ярда (+22%), на оборону добавили <*****ноль процентов. На дороги 64 ярда, жизнь людей в приграничной зоне *****. Не 44 ярда на дороги, а двадцать на организацию контрбатарейных мероприятий в приграничных зонах!


Да, собственно, и людям, кажется, ***** на свою жизнь, и жизнь своих детей.
Результаты голосования в 19-м по Сумщине подсказать, или сами найдёте?
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03.11.2022 01:30 Ответить
 
 