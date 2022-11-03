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Военные РФ совершили массированные атаки на Днепропетровщину, над областью сбиты 4 дрона-камикадзе Shahed-136. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты совершили массированные атаки на Днепропетровщину, обошлось без погибших и раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Это была напряженная ночь массированных атак. Ночью наши ребята отправили на покой очередную стаю вражеских беспилотников.

Защитники по воздушному командованию "Схід" уничтожили над областью 4 дрона - камикадзе "Shahed-136". Сбили их над Никопольским районом.

Были и прилеты. Россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Работают все службы.

В Павлограде враг попал по промышленному предприятию. Продолжаются восстановительные работы.

На Никопольщине россияне накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией две громады - Никопольскую и Марганецкую.

В Никополе загорелась автозаправка. Пожар уже потушили. Снаряды повредили дома, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.

В Марганецкой громаде вражеские снаряды оставили без света более 1000 семей. Энергетики уже чинят линии.

К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.

Читайте: РФ атаковала Кривой Рог дроном-камикадзе: Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры (обновлено)

Военные РФ совершили массированные атаки на Днепропетровщину, над областью сбиты 4 дрона-камикадзе Shahed-136 01
Военные РФ совершили массированные атаки на Днепропетровщину, над областью сбиты 4 дрона-камикадзе Shahed-136 02
Военные РФ совершили массированные атаки на Днепропетровщину, над областью сбиты 4 дрона-камикадзе Shahed-136 03

армия РФ (19375) Резниченко Валентин (475) дроны (3977) Днепропетровская область (3997)


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про це повідомив у https://t.me/dnipropetrovskaODA/2301 Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко. Джерело: \\\\\\\\\

вчера как раз писали про махинации деятельность этой головы.
Неудивительно что теперь голова не Валентин, а Валентина. Так что НАБУ - выкусите!
- Вы арестованы, товарищ валентин резниченко!
- А я - Валентина!
- ааа, ну простите. классная борода кстати.
- спаси, бро, люблю тусоваться с сэром Лещенко.
- Сер-гей который, Ермака человек, ой, ну вроде да, человек, как и Арахамия?
- Ну ага, у Ермака много таких, дайте вашу руку, доведу вас до выхода.
- Нет! Мы сами выйдем, так, тут шестой этаж виллы, а нам надо на стоянку. Живут же люди добрые, честные, а страну в Европу не берут, печалька.
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03.11.2022 08:01 Ответить
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 08:56 Ответить
 
 