Военные РФ совершили массированные атаки на Днепропетровщину, над областью сбиты 4 дрона-камикадзе Shahed-136. ФОТОрепортаж
Ночью оккупанты совершили массированные атаки на Днепропетровщину, обошлось без погибших и раненых.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Это была напряженная ночь массированных атак. Ночью наши ребята отправили на покой очередную стаю вражеских беспилотников.
Защитники по воздушному командованию "Схід" уничтожили над областью 4 дрона - камикадзе "Shahed-136". Сбили их над Никопольским районом.
Были и прилеты. Россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Работают все службы.
В Павлограде враг попал по промышленному предприятию. Продолжаются восстановительные работы.
На Никопольщине россияне накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией две громады - Никопольскую и Марганецкую.
В Никополе загорелась автозаправка. Пожар уже потушили. Снаряды повредили дома, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.
В Марганецкой громаде вражеские снаряды оставили без света более 1000 семей. Энергетики уже чинят линии.
К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.
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вчера как раз писали про
махинациидеятельность этой головы.
Неудивительно что теперь голова не Валентин, а Валентина. Так что НАБУ - выкусите!
- Вы арестованы, товарищ валентин резниченко!
- А я - Валентина!
- ааа, ну простите. классная борода кстати.
- спаси, бро, люблю тусоваться с сэром Лещенко.
- Сер-гей который, Ермака человек, ой, ну вроде да, человек, как и Арахамия?
- Ну ага, у Ермака много таких, дайте вашу руку, доведу вас до выхода.
- Нет! Мы сами выйдем, так, тут шестой этаж виллы, а нам надо на стоянку. Живут же люди добрые, честные, а страну в Европу не берут, печалька.