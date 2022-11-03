Военные РФ совершили массированные атаки на Днепропетровщину, над областью сбиты 4 дрона-камикадзе Shahed-136. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты совершили массированные атаки на Днепропетровщину, обошлось без погибших и раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Это была напряженная ночь массированных атак. Ночью наши ребята отправили на покой очередную стаю вражеских беспилотников.



Защитники по воздушному командованию "Схід" уничтожили над областью 4 дрона - камикадзе "Shahed-136". Сбили их над Никопольским районом.



Были и прилеты. Россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Работают все службы.



В Павлограде враг попал по промышленному предприятию. Продолжаются восстановительные работы.



На Никопольщине россияне накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией две громады - Никопольскую и Марганецкую.



В Никополе загорелась автозаправка. Пожар уже потушили. Снаряды повредили дома, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.



В Марганецкой громаде вражеские снаряды оставили без света более 1000 семей. Энергетики уже чинят линии.



К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.

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