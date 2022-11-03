Идентифицированы 4 предателей, которые вступили в оккупационный "МВД РФ" в Запорожской области и проводят массовые репрессии, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности продолжает системно разоблачать предателей, находящихся в захваченных районах юга и востока Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"В ходе комплексных мероприятий установлены лица еще четырех вражеских приверженцев, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД по Запорожской области".



Среди них трое бывших должностных лиц, которые были уволены из правоохранительных органов Украины за "крышевание" наркогруппировок и систематическое взяточничество.



Установлено, что в рядах псевдообразования они выполняют карательные задачи агрессоров по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированной территории региона. Для этого используют массовые репрессии, преследования и незаконные задержания граждан, в частности, участников движения сопротивления.



К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие, угрозы, убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей", - говорится в сообщении.



Кроме того, отмечается, что под видом незаконных обысков коллаборанты грабят дома местных жителей. Во время таких "налетов" у людей пропадают деньги, бытовая техника и другие личные вещи.



Также они принимают участие в захвате местных предприятий, отказывающихся сотрудничать с оккупационной администрацией.



Задокументированы факты обложения "данью" владельцев агропредприятий. За разные суммы "откупных" злоумышленники обещают фермерам не препятствовать им в хозяйственной деятельности.



В случае несогласия – угрожают насилием и уничтожением имущества.

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В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства преступных действий коллаборантов, установили места их нахождения и маршруты перемещения.



Следователи Службы безопасности сообщили всем четырём фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.



В частности, так называемым:

заступнику начальника "Розовского РОВД";

начальнику уголовного розыска "Каменско-Днепровского районного отдела милиции";

оперуполномоченному "Токмацкого районного отдела милиции";

работнику "Днепрорудненского районного отдела милиции".

Сотрудники СБУ проводят комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.