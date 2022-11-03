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Идентифицированы 4 предателей, которые вступили в оккупационный "МВД РФ" в Запорожской области и проводят массовые репрессии, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности продолжает системно разоблачать предателей, находящихся в захваченных районах юга и востока Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"В ходе комплексных мероприятий установлены лица еще четырех вражеских приверженцев, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД по Запорожской области".

Среди них трое бывших должностных лиц, которые были уволены из правоохранительных органов Украины за "крышевание" наркогруппировок и систематическое взяточничество.

Установлено, что в рядах псевдообразования они выполняют карательные задачи агрессоров по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированной территории региона. Для этого используют массовые репрессии, преследования и незаконные задержания граждан, в частности, участников движения сопротивления.

К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие, угрозы, убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что под видом незаконных обысков коллаборанты грабят дома местных жителей. Во время таких "налетов" у людей пропадают деньги, бытовая техника и другие личные вещи.

Также они принимают участие в захвате местных предприятий, отказывающихся сотрудничать с оккупационной администрацией.

Задокументированы факты обложения "данью" владельцев агропредприятий. За разные суммы "откупных" злоумышленники обещают фермерам не препятствовать им в хозяйственной деятельности.

В случае несогласия – угрожают насилием и уничтожением имущества.

Смотрите: ГБР ведет 1050 производств по предателям и коллаборантам, 82 из них уже направлены в суд. ИНФОГРАФИКА

В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства преступных действий коллаборантов, установили места их нахождения и маршруты перемещения.

Следователи Службы безопасности сообщили всем четырём фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

В частности, так называемым:

  • заступнику начальника "Розовского РОВД";
  • начальнику уголовного розыска "Каменско-Днепровского районного отдела милиции";
  • оперуполномоченному "Токмацкого районного отдела милиции";
  • работнику "Днепрорудненского районного отдела милиции".

Сотрудники СБУ проводят комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Идентифицированы 4 предателей, которые вступили в оккупационный МВД РФ в Запорожской области и проводят массовые репрессии, - СБУ 01

СБУ (19931) Запорожская область (3122) государственная измена (1545) коллаборационизм (873)


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Топ комментарии
+15
на жаль запроданці-колоборанти ходять вільно по Києву...і НАВІТЬ до Верховної Ради... шуфричі, бужанські, дубінськи, дейнеги.... ..... ....
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03.11.2022 11:09
+8
як тільки Друг баканафф "залишив" СБУ, почалися якісь дії.....
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03.11.2022 11:07
+5
після звільнення території усіх запроданців-колоборантів на гіляку !!!
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03.11.2022 11:06
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після звільнення території усіх запроданців-колоборантів на гіляку !!!
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03.11.2022 11:06 Ответить
На гілляку буде дуже простою смерттю. а по турецьки краще на палю. Злочинець конає від 2-ох годин до 2-ох діб
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03.11.2022 11:09 Ответить
А яке він при цьому отримує задоволення від однієї з головних російських скрєп--колика в сраку
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03.11.2022 11:11 Ответить
на жаль запроданці-колоборанти ходять вільно по Києву...і НАВІТЬ до Верховної Ради... шуфричі, бужанські, дубінськи, дейнеги.... ..... ....
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03.11.2022 11:09 Ответить
Які це запроданці? Вони зрадили тільки країну тимчасового проживання. А Батьківщину вони не зрадять ніколи бо це моменетальна смерть. Не вірите то запитайте у Льоні Космонавта, колишнього мера Києва
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03.11.2022 11:13 Ответить
Пришили только Ковалёва и этих отправьте на тот свет , а то только пугаете! Нормальной взрывчатки мало ⁉️Сальдо, белецкий ,спермоусов так и не сдохли и продолжают истязать украинцев‼️Вертолеты на русне подорвали , а этих опарышей только пугаете
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03.11.2022 11:31 Ответить
Вельми цікаве походження прізвища Малофєєв. Щось подібне до українського Спермаль. Малофєєв це від малафї-сперми від коняки чи кабана? Чи може предки його були мінетниками
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04.11.2022 00:28 Ответить
як тільки Друг баканафф "залишив" СБУ, почалися якісь дії.....
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03.11.2022 11:07 Ответить
Які мерзотні пики.
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03.11.2022 11:07 Ответить
мені ше смішно шо кричать наші: иииии, наші люди піднімали московію сотні літ, (перераховують), тобто наші люди були рабами та збоченцями?
ну ок. тепер вигрібаємо
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03.11.2022 11:12 Ответить
Идентификация Борна в уборной...
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03.11.2022 11:09 Ответить
У ході комплексних заходів встановлено особи ще чотирьох ворожих поплічників Джерело:
фото є, але чому немає прізвищ?
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03.11.2022 11:10 Ответить
А де Бакланов був і шо робив?
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03.11.2022 11:10 Ответить
Хари - на подбор. Sure, при гитлеровцах -это вылитые полицаи.
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03.11.2022 11:16 Ответить
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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03.11.2022 11:17 Ответить
А в них є родичі, сусіди, колеги і вони ще живі, отже треба залучати і їхнє оточення, таке ж лайно.
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03.11.2022 11:19 Ответить
Також вони беруть участь у захопленні місцевих підприємств, які відмовляються співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Джерело: \\\\\\\\\\\

А то СБУ завжди захищала і т.д.????
ну хоть би не *******.
умніки, що в криму було та в донецькулуганську.
захищали вони, ти на себе подивись. просто на місці Байдена я би тупо сказав - та ...іться ви самі шо ви там не поділили.
Мені тупо було би настільки ..... ой, там кава остигла, ладно, щас поіграю в етого славянську гру, Відьмак.
Нє ну а шо? Єрмак? так ідіть напутіна так. вот просто бомбу дістаю, і - вот ще памперс змінить, оп, не смійтесь - иииии, ну тупий... то не Байден тупий, то ви такі.
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03.11.2022 11:19 Ответить
Старух не арестован, значит все идёт по плану...слуги дьявола работают в Турборежиме...Скрепоусовых много ещё...
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03.11.2022 11:22 Ответить
ну ось, як завжди - менти, судді депутати.
а ще дивуються кількості зрадників, коли ті, хто має з ними боротися самі перші сепари
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03.11.2022 11:24 Ответить
Нестор Шуфрич кажись голова якогось комитету в зРаді...😆
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03.11.2022 11:27 Ответить
Усі Шуфричі проявили себе у СДПУ(О)- Партія українських ОБРІЗАНИХ БОГОВИБРАНИХ, котрі пережили ХОЛОКОСТ. Холокост вони пережили здебльшого у вигляді сперматозоїдів у батьківських яйцях
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04.11.2022 00:32 Ответить
Почему то первыми всегда перекрашиваются менты
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03.11.2022 11:33 Ответить
Не кажись , а точно 💯‼️"слуги" 🐸жаби с 🪱гадюками ОПЗЖопниками =слились в экстазе🤮
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03.11.2022 11:35 Ответить
Судя по физиономиям, это глубокие интеллектуалы.
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03.11.2022 11:49 Ответить
Какие отвратительные рожи.
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03.11.2022 12:06 Ответить
Може вже треба повернутись до смертної кари в законодавстві.?
А ще булоб непогано якби звертали увагу на тих хто не зрадив присягу, та сумлінно продовжують служити на не окупованих територіях, кришуючи наркоту,кошмарячи бізнес,отримуючи хабарі т.т.і.,сама Дозвільна система чого варта
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03.11.2022 12:35 Ответить
ключові слова тут "були звільнені"- УВАГА не покрані судовою системою, не відбуваючі покарання за кришування і т д. Головна проблема України - 90% порушивши закон ти будеш відмазаний чи відкуплений чи умовно і т д. от тепер пожинайте плоди вашого по ку ізму....
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03.11.2022 13:22 Ответить
Повинен бути чёрний список на ліквідацію терористів.Щоб кожна людина знала їх в лице і пофамільно.Також за кожну тварюку нагороду і по закону право на знищення тварюк.
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03.11.2022 17:07 Ответить
які були звільнені з правоохоронних органів України за "кришування" наркоугруповань і систематичне хабарництво

а якщо б сиділи у вязниці, то ніякої зради б і не було. Але мусора один одного криють
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03.11.2022 19:09 Ответить
 
 