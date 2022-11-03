Идентифицированы 4 предателей, которые вступили в оккупационный "МВД РФ" в Запорожской области и проводят массовые репрессии, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности продолжает системно разоблачать предателей, находящихся в захваченных районах юга и востока Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"В ходе комплексных мероприятий установлены лица еще четырех вражеских приверженцев, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД по Запорожской области".
Среди них трое бывших должностных лиц, которые были уволены из правоохранительных органов Украины за "крышевание" наркогруппировок и систематическое взяточничество.
Установлено, что в рядах псевдообразования они выполняют карательные задачи агрессоров по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированной территории региона. Для этого используют массовые репрессии, преследования и незаконные задержания граждан, в частности, участников движения сопротивления.
К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие, угрозы, убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что под видом незаконных обысков коллаборанты грабят дома местных жителей. Во время таких "налетов" у людей пропадают деньги, бытовая техника и другие личные вещи.
Также они принимают участие в захвате местных предприятий, отказывающихся сотрудничать с оккупационной администрацией.
Задокументированы факты обложения "данью" владельцев агропредприятий. За разные суммы "откупных" злоумышленники обещают фермерам не препятствовать им в хозяйственной деятельности.
В случае несогласия – угрожают насилием и уничтожением имущества.
В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства преступных действий коллаборантов, установили места их нахождения и маршруты перемещения.
Следователи Службы безопасности сообщили всем четырём фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
В частности, так называемым:
- заступнику начальника "Розовского РОВД";
- начальнику уголовного розыска "Каменско-Днепровского районного отдела милиции";
- оперуполномоченному "Токмацкого районного отдела милиции";
- работнику "Днепрорудненского районного отдела милиции".
Сотрудники СБУ проводят комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.
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ну ок. тепер вигрібаємо
Борнав уборной...
фото є, але чому немає прізвищ?
А то СБУ завжди захищала і т.д.????
ну хоть би не *******.
умніки, що в криму було та в донецькулуганську.
захищали вони, ти на себе подивись. просто на місці Байдена я би тупо сказав - та ...іться ви самі шо ви там не поділили.
Мені тупо було би настільки ..... ой, там кава остигла, ладно, щас поіграю в етого славянську гру, Відьмак.
Нє ну а шо? Єрмак? так ідіть напутіна так. вот просто бомбу дістаю, і - вот ще памперс змінить, оп, не смійтесь - иииии, ну тупий... то не Байден тупий, то ви такі.
а ще дивуються кількості зрадників, коли ті, хто має з ними боротися самі перші сепари
А ще булоб непогано якби звертали увагу на тих хто не зрадив присягу, та сумлінно продовжують служити на не окупованих територіях, кришуючи наркоту,кошмарячи бізнес,отримуючи хабарі т.т.і.,сама Дозвільна система чого варта
а якщо б сиділи у вязниці, то ніякої зради б і не було. Але мусора один одного криють