Двум российским военным, которые изнасиловали беременную женщину, пытали и грабили людей в Киевской области, объявлено подозрение. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские Департамента защиты интересов общества и государства и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили еще двух российских военных, причастных к установленным фактам издевательств и жестокому обращению с населением во время оккупации Киевской области в марте этого года. Людей пытали, удерживали как заложников, грабили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

"Полицейские задокументировали, что один из них вместе с пока не установленным российским военным-насильником, поиздевались над беременной женщиной, в результате чего она потеряла ребенка.

В ходе расследования установлено, что к этим преступлениям причастны военнослужащие 6-го танкового полка воинской части 93992 (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии центрального военного округа вооруженных сил РФ.

По имеющейся информации, двое вооруженных оккупантов днем ​​на улице набросились на местную жительницу, избили ее, выбили зубы и, приставив к спине автомата, заставили зайти в дом, где изнасиловали. Потерпевшая сказала россиянам, что беременна и умоляла ее не трогать, однако это не остановило нападающих", - говорится в сообщении.

Личность второго соучастника преступления устанавливает полиция.

Третий фигурант во время преступления находился на входе в дом, чтобы не допустить посторонних.

Следователи Главного следственного управления на основании собранных доказательств объявили подозрения двум военнослужащим - одному насильнику и тому, который "стоял на страже" - в нарушении законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 12 лет.

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