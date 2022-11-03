Двум российским военным, которые изнасиловали беременную женщину, пытали и грабили людей в Киевской области, объявлено подозрение. ВИДЕО+ФОТО
Полицейские Департамента защиты интересов общества и государства и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили еще двух российских военных, причастных к установленным фактам издевательств и жестокому обращению с населением во время оккупации Киевской области в марте этого года. Людей пытали, удерживали как заложников, грабили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.
"Полицейские задокументировали, что один из них вместе с пока не установленным российским военным-насильником, поиздевались над беременной женщиной, в результате чего она потеряла ребенка.
В ходе расследования установлено, что к этим преступлениям причастны военнослужащие 6-го танкового полка воинской части 93992 (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии центрального военного округа вооруженных сил РФ.
По имеющейся информации, двое вооруженных оккупантов днем на улице набросились на местную жительницу, избили ее, выбили зубы и, приставив к спине автомата, заставили зайти в дом, где изнасиловали. Потерпевшая сказала россиянам, что беременна и умоляла ее не трогать, однако это не остановило нападающих", - говорится в сообщении.
Личность второго соучастника преступления устанавливает полиция.
Третий фигурант во время преступления находился на входе в дом, чтобы не допустить посторонних.
Следователи Главного следственного управления на основании собранных доказательств объявили подозрения двум военнослужащим - одному насильнику и тому, который "стоял на страже" - в нарушении законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 12 лет.
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Не фіг соромиться - озвучуйте призвіща злочинців на весь світ . Нехай їх свиноматки за серця хапаються від позору ‼️‼️‼️
Але це не значить, що не треба публікувати прізвища тих покидьків.
"вже вкотре просимо