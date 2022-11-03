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Двум российским военным, которые изнасиловали беременную женщину, пытали и грабили людей в Киевской области, объявлено подозрение. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские Департамента защиты интересов общества и государства и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили еще двух российских военных, причастных к установленным фактам издевательств и жестокому обращению с населением во время оккупации Киевской области в марте этого года. Людей пытали, удерживали как заложников, грабили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

"Полицейские задокументировали, что один из них вместе с пока не установленным российским военным-насильником, поиздевались над беременной женщиной, в результате чего она потеряла ребенка.

В ходе расследования установлено, что к этим преступлениям причастны военнослужащие 6-го танкового полка воинской части 93992 (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии центрального военного округа вооруженных сил РФ.

По имеющейся информации, двое вооруженных оккупантов днем ​​на улице набросились на местную жительницу, избили ее, выбили зубы и, приставив к спине автомата, заставили зайти в дом, где изнасиловали. Потерпевшая сказала россиянам, что беременна и умоляла ее не трогать, однако это не остановило нападающих", - говорится в сообщении.

Личность второго соучастника преступления устанавливает полиция.

Третий фигурант во время преступления находился на входе в дом, чтобы не допустить посторонних.

Следователи Главного следственного управления на основании собранных доказательств объявили подозрения двум военнослужащим - одному насильнику и тому, который "стоял на страже" - в нарушении законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 12 лет.

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Двум российским военным, которые изнасиловали беременную женщину, пытали и грабили людей в Киевской области, объявлено подозрение 01
Двум российским военным, которые изнасиловали беременную женщину, пытали и грабили людей в Киевской области, объявлено подозрение 02

армия РФ (19375) изнасилование (919) Киевская область (4153) Нацполиция (16498) военные преступления (1439)


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Топ комментарии
+21
Якого чорта їхні пики замальовувати.
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03.11.2022 12:10
+19
Якщо е особи , то в них е призвіща
Не фіг соромиться - озвучуйте призвіща злочинців на весь світ . Нехай їх свиноматки за серця хапаються від позору ‼️‼️‼️
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03.11.2022 12:08
+18
Ці кацапські мерзенні ублюдки та їм подібні мають здохнути...
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03.11.2022 11:57
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Ці кацапські мерзенні ублюдки та їм подібні мають здохнути...
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03.11.2022 11:57 Ответить
І це чисті вєлікіє рускіє. Ось, це ядро, яке є джерелом усього зла, що вони нам роблять, не кадиривці, не буряти, не інші.
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03.11.2022 12:28 Ответить
Якщо е особи , то в них е призвіща
Не фіг соромиться - озвучуйте призвіща злочинців на весь світ . Нехай їх свиноматки за серця хапаються від позору ‼️‼️‼️
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03.11.2022 12:08 Ответить
Їхні самки ще й пишатимуться своїми самцями.
Але це не значить, що не треба публікувати прізвища тих покидьків.
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03.11.2022 12:17 Ответить
Якого чорта їхні пики замальовувати.
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03.11.2022 12:10 Ответить
Русские мрази! Ссыкуны опущенные!
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03.11.2022 12:13 Ответить
Чому не оголосили їх в розшук в т.ч. В міжнародний та не засвітили їхні пики та прізвища
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03.11.2022 12:18 Ответить
Заочно?
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03.11.2022 12:19 Ответить
какая нафиг підозра... подогнали быка Соловья и ишака Рамзанку и пусть пользуют их до смерти... підозра... каждый первый кацап должен быть убит... чем больше будет их убито сейчас - тем быстрее закончится война...
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03.11.2022 12:37 Ответить
а тут то чого ,морди пида...рам позакривали ?
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03.11.2022 12:46 Ответить
НЕХОВАЙТЕ морди пїдарасів!

"вже вкотре просимо
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03.11.2022 13:10 Ответить
В полон не брати ,а розстріляти на місці,
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03.11.2022 13:11 Ответить
Як там поживають ті довпойопи які розповідали 23.02, що ніякої війни не буде і треба готуватися до шашликів, і що це американські ЗМІ нагнітають істєрію. До речі, сім'я цієї вагітної жінки могла вивезти її у більш безпечне місце, якби її попередили до початку війни. Однак у нас зараз не на часі критикувати діючу владу, вони святі.
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03.11.2022 13:17 Ответить
"наши мальчики" *****
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03.11.2022 13:54 Ответить
 
 