Чиновник в Черкасской области призывал к поддержке войск РФ и к уничтожению украинцев, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности разоблачила чиновника Черкасской области, который призывал помогать оккупационным группировкам РФ в захвате региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчина оправдывал ракетные удары по украинским городам и убийства гражданских. В то же время злоумышленник отрицал причастность захватчиков к их военным преступлениям в Буче.

По данным следствия, пособником врага оказался сотрудник одного из местных органов власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста.

"После начала полномасштабного вторжения он "развернул" агитацию в поддержку оккупантов. Свои деструктивные "тезисы" настойчиво распространял среди собственного окружения и коллег по работе. Он открыто поддерживал политику агрессора и планировал содействовать врагу в войне против нашего государства в случае захвата региона. Во время обыска, при содействии руководства учреждения, где работал фигурант, правоохранители обнаружили у злоумышленника мобильный телефон и компьютерную технику с поличным", - говорится в сообщении.

На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности против государственной безопасности Украины.

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