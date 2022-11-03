Чиновник в Черкасской области призывал к поддержке войск РФ и к уничтожению украинцев, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности разоблачила чиновника Черкасской области, который призывал помогать оккупационным группировкам РФ в захвате региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Мужчина оправдывал ракетные удары по украинским городам и убийства гражданских. В то же время злоумышленник отрицал причастность захватчиков к их военным преступлениям в Буче.
По данным следствия, пособником врага оказался сотрудник одного из местных органов власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста.
"После начала полномасштабного вторжения он "развернул" агитацию в поддержку оккупантов. Свои деструктивные "тезисы" настойчиво распространял среди собственного окружения и коллег по работе. Он открыто поддерживал политику агрессора и планировал содействовать врагу в войне против нашего государства в случае захвата региона. Во время обыска, при содействии руководства учреждения, где работал фигурант, правоохранители обнаружили у злоумышленника мобильный телефон и компьютерную технику с поличным", - говорится в сообщении.
На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности против государственной безопасности Украины.
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"Після початку повномасштабного вторгнення він "розгорнув" агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні "тези" наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Джерело:
Після початку пономаштабного вторгнення пройшло 8,5 місяців. В мене питання, чому оточуючі відразу не начистили фейс та не здали СБУ. Мабуть поділяють його погляди. Можна притягувати за не запобігання злочину, а можливо навіть за держзраду.