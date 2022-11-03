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Чиновник в Черкасской области призывал к поддержке войск РФ и к уничтожению украинцев, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контрразведка Службы безопасности разоблачила чиновника Черкасской области, который призывал помогать оккупационным группировкам РФ в захвате региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчина оправдывал ракетные удары по украинским городам и убийства гражданских. В то же время злоумышленник отрицал причастность захватчиков к их военным преступлениям в Буче.

По данным следствия, пособником врага оказался сотрудник одного из местных органов власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста.

"После начала полномасштабного вторжения он "развернул" агитацию в поддержку оккупантов. Свои деструктивные "тезисы" настойчиво распространял среди собственного окружения и коллег по работе. Он открыто поддерживал политику агрессора и планировал содействовать врагу в войне против нашего государства в случае захвата региона. Во время обыска, при содействии руководства учреждения, где работал фигурант, правоохранители обнаружили у злоумышленника мобильный телефон и компьютерную технику с поличным", - говорится в сообщении.

На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности против государственной безопасности Украины.

Смотрите: Идентифицированы 4 предателей, которые вступили в оккупационный "МВД РФ" в Запорожской области и проводят массовые репрессии, - СБУ. ФОТО

Чиновник в Черкасской области призывал к поддержке войск РФ и к уничтожению украинцев, - контрразведка СБУ 01
Чиновник в Черкасской области призывал к поддержке войск РФ и к уничтожению украинцев, - контрразведка СБУ 02
Чиновник в Черкасской области призывал к поддержке войск РФ и к уничтожению украинцев, - контрразведка СБУ 03

контрразведка (496) СБУ (19931) Черниговская область (1139)


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Топ комментарии
+14
За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку.

"Після початку повномасштабного вторгнення він "розгорнув" агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні "тези" наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Джерело:
Після початку пономаштабного вторгнення пройшло 8,5 місяців. В мене питання, чому оточуючі відразу не начистили фейс та не здали СБУ. Мабуть поділяють його погляди. Можна притягувати за не запобігання злочину, а можливо навіть за держзраду.
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03.11.2022 12:55
+12
який жирний кабан
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03.11.2022 12:34
+12
Чому таке, не стається з РПЦпопами, справи є затримань немає?
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03.11.2022 12:38
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який жирний кабан
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03.11.2022 12:34 Ответить
Угу, саме так, жирна прокацапська свиня. Тепер цю потвору треба буде кормити років 10-15 за наш рахунок.
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03.11.2022 12:43 Ответить
Швидко схудне
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03.11.2022 12:49 Ответить
хай відпрацьовує, хоч роботяга ще той. згодится носити плутоній
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03.11.2022 12:53 Ответить
Заслуговує розстрілу, подла.
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03.11.2022 13:01 Ответить
краще на палю - не будемо забувати славні козацькі традиції
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03.11.2022 13:44 Ответить
Чому таке, не стається з РПЦпопами, справи є затримань немає?
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03.11.2022 12:38 Ответить
Такі серйозні підозри і обвинувачення,а чому прізвище хряка не повідомляють,в чому таємниця?
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03.11.2022 12:49 Ответить
За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку.

"Після початку повномасштабного вторгнення він "розгорнув" агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні "тези" наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Джерело:
Після початку пономаштабного вторгнення пройшло 8,5 місяців. В мене питання, чому оточуючі відразу не начистили фейс та не здали СБУ. Мабуть поділяють його погляди. Можна притягувати за не запобігання злочину, а можливо навіть за держзраду.
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03.11.2022 12:55 Ответить
мерзота 👎👎👎
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03.11.2022 13:15 Ответить
Кабанчик знатний. Може досить годувать?!
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03.11.2022 13:19 Ответить
На Жовті води цю потвору..
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03.11.2022 13:51 Ответить
радянське лайно в голові.
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03.11.2022 14:50 Ответить
Ми робимо велику помилку коли сажаємо таке лайно замість того щоб по законам воєнного часу розтрілювати.Скільки повинно загинути наших громадян і зруйновано інфраструктуру щоб до нас дійшор що це геноцид не на словах і не десь ,а це реалія.Вони хочуть нас знищити.Ми повинні нищити ворога ,а не гратися в якісь іграшки толерантності.
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03.11.2022 17:01 Ответить
 
 