Украина вернула из плена 107 военных, в том числе 74 защитника "Азовстали". ВИДЕО+ФОТО

Украина вернула из российского плена 107 военных. Шесть из них – офицеры, другие – рядовые и сержанты.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы провели очередной обмен пленных. Удалось освободить 107 воинов - 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. Это наши ребята из ВСУ, ВМС, ТРО, ГПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардейцы среди которых трое "азовцев". Некоторые добровольцами летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизнь и воевать за город", – говорится в сообщении.

"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами. Также ранен боец в результате взрыва в Оленовской колонии. Многие из наших ребят получили ранения еще в марте. Государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из них", – добавил Ермак.

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