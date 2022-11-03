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Украина вернула из плена 107 военных, в том числе 74 защитника "Азовстали". ВИДЕО+ФОТО

Украина вернула из российского плена 107 военных. Шесть из них – офицеры, другие – рядовые и сержанты.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы провели очередной обмен пленных. Удалось освободить 107 воинов - 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. Это наши ребята из ВСУ, ВМС, ТРО, ГПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардейцы среди которых трое "азовцев". Некоторые добровольцами летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизнь и воевать за город", – говорится в сообщении.

"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами. Также ранен боец в результате взрыва в Оленовской колонии. Многие из наших ребят получили ранения еще в марте. Государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из них", – добавил Ермак.

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Украина вернула из плена 107 военных, в том числе 74 защитника Азовстали 01
Украина вернула из плена 107 военных, в том числе 74 защитника Азовстали 02

обмен (1377) военнослужащие (6155) пленные (2143) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+34
дай боже їм одужання та відновлення..., жах, в якому вони стані..., а ще капці, різні кросівки...
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03.11.2022 16:04
+13
Слава Богу!
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03.11.2022 16:18
+11
Тіньовий президент.
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03.11.2022 16:03
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Тіньовий президент.
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03.11.2022 16:03 Ответить
Це ви про свого куміра?
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03.11.2022 18:22 Ответить
дай боже їм одужання та відновлення..., жах, в якому вони стані..., а ще капці, різні кросівки...
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03.11.2022 16:04 Ответить
Супер!
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03.11.2022 16:12 Ответить
Слава Богу!
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03.11.2022 16:18 Ответить
все було добре пока я не дійшов до останнього слова і цій статті...
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03.11.2022 16:35 Ответить
Скорейшего всем выздоровления и счастливых встреч с вашими родными‼️🙏🙏🙏❤️💙
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03.11.2022 16:36 Ответить
Коли вже в Україні кожен буде займатись тим,що визначено Конституцією і законами. ОП-просто узурпував владу всупереч діючому законодавстві--тому і бардак в державі.
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03.11.2022 16:39 Ответить
Подай позов до КС.
Пожалійся Байдену.
Або Вікторіі Спартц.
Щось про неї як то раптом забули?
Стільки галосу літом було, стільки признань до неї у коханні. І раптом тиша. Прям якась інформаційна "чорна діра".
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03.11.2022 18:27 Ответить
Хлопці вдома, а саме головне, поки що не всі. Дерьмак не піариться а намагається відмити шкуру шпигуна. Не вдасця.
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03.11.2022 17:07 Ответить
Як написала одна розумна людина, якось дивно виходить.
Зеленський "евакуював" людей з "Азовсталі",
а дерьмак повертає їх з полону.
Хто з них брехав?
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03.11.2022 17:13 Ответить
І хто ця "розумна" людина?
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03.11.2022 17:58 Ответить
То , шо они брешут , як дышут , не новина !
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03.11.2022 18:05 Ответить
Щось мені підказує, що ця "розумна" людина дозволила Медведчуку з 2014 року стати фінансовим та медійним мега олігархом.
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03.11.2022 18:21 Ответить
щойно почали висвітлювати чергові корупційні оборудки зеленоі шобли (останній скандал з розпилом мільярдів гривень на дорожному крадівництві на Дніпропетровщині та зв`язка хланта-рэзніченко-голик-ОП), одразу ж з`являэться новина, про обмін наших полонених і на цьому піарять голову ОП - эрмака. Зв` язок очевидний - касапи за будь що рятують "реноме" свого "смотрящэго".
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05.11.2022 22:47 Ответить
З поверненням, хлопці.
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03.11.2022 17:11 Ответить
Хлопці дома, це дуже добре. А от чому цій потворі, дерьмаку, дозволяють піаритись на цьому?
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03.11.2022 17:15 Ответить
Зустрічне питання: "А хто дозволяв Медведчуку піаритися на цьому?" Відповідати не треба, якщо що...
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03.11.2022 18:34 Ответить
Супер! Каждая спасённая жизнь - это огромная ценность. И этим мы отличаемся от кассабов. Среди всех прочих отличий...
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03.11.2022 19:36 Ответить
Хлопці виснажені та хворі , але слава Богу вдома 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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03.11.2022 19:50 Ответить
 
 