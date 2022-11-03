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В Москве проходит выставка ритуальных услуг: Презентовали новые модели трун и провели шоу-показ "траурной моды". ФОТОрепортаж

С 1 по 3 ноября в Москве проходит выставка ритуальных услуг "Некрополь-2022".

Об этом сообщает издание Коммерсант, передает Цензор.НЕТ.

На выставке презентовали новые модели гробов, надгробий, крестов и других похоронных аксессуаров.

Посетители могли сфотографироваться с юношей в гробу. На мероприятии проходили мастер-классы и конкурсы, а также шоу-показ "траурной моды" и творческих костюмов "по авторскому проекту "Преображение"".

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В Москве проходит выставка ритуальных услуг: Презентовали новые модели трун и провели шоу-показ траурной моды 01
В Москве проходит выставка ритуальных услуг: Презентовали новые модели трун и провели шоу-показ траурной моды 02
В Москве проходит выставка ритуальных услуг: Презентовали новые модели трун и провели шоу-показ траурной моды 03
В Москве проходит выставка ритуальных услуг: Презентовали новые модели трун и провели шоу-показ траурной моды 04
В Москве проходит выставка ритуальных услуг: Презентовали новые модели трун и провели шоу-показ траурной моды 05
В Москве проходит выставка ритуальных услуг: Презентовали новые модели трун и провели шоу-показ траурной моды 06
В Москве проходит выставка ритуальных услуг: Презентовали новые модели трун и провели шоу-показ траурной моды 07
В Москве проходит выставка ритуальных услуг: Презентовали новые модели трун и провели шоу-показ траурной моды 08

выставка (449) захоронения (219) россия (95683)


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Топ комментарии
+68
страна дебилов
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03.11.2022 16:17
+29
Дно......
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03.11.2022 16:18
+26
Страна некромантов... Если кто-то хочет увидеть как выглядит АД, то поезжайте на рабссею.
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03.11.2022 16:42
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А в реалі це буде п"яний поштар, що принесе брудний сміттєвий пакет з некомплектним набором запчастин кацапського вилупка, за який його кацапськи родичі будуть намагатися отримати некомплектний набір запчастин під назвою "Лада".
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05.11.2022 10:13 Ответить
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