В Москве проходит выставка ритуальных услуг: Презентовали новые модели трун и провели шоу-показ "траурной моды". ФОТОрепортаж
С 1 по 3 ноября в Москве проходит выставка ритуальных услуг "Некрополь-2022".
Об этом сообщает издание Коммерсант, передает Цензор.НЕТ.
На выставке презентовали новые модели гробов, надгробий, крестов и других похоронных аксессуаров.
Посетители могли сфотографироваться с юношей в гробу. На мероприятии проходили мастер-классы и конкурсы, а также шоу-показ "траурной моды" и творческих костюмов "по авторскому проекту "Преображение"".
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