В Москве проходит выставка ритуальных услуг: Презентовали новые модели трун и провели шоу-показ "траурной моды". ФОТОрепортаж

С 1 по 3 ноября в Москве проходит выставка ритуальных услуг "Некрополь-2022".

Об этом сообщает издание Коммерсант, передает Цензор.НЕТ.

На выставке презентовали новые модели гробов, надгробий, крестов и других похоронных аксессуаров.

Посетители могли сфотографироваться с юношей в гробу. На мероприятии проходили мастер-классы и конкурсы, а также шоу-показ "траурной моды" и творческих костюмов "по авторскому проекту "Преображение"".

Смотрите: Минута ненависти в батальоне российских мобилизованных "Югра": "Чего мы хотим?", - "Крови!", - "Что мы будем делать?", - "Убивать!". ВИДЕО















