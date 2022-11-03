Аккаунт Залужного в Instagram взломали, специалисты работают над восстановлением доступа к странице, - BBC. ФОТО

Хакеры 3 ноября получили доступ к Instagram-аккаунту главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерала Валерия Залужного.

Это подтвердила ВВС его консультант по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская, информирует Цензор.НЕТ.

Обычно Залужный выкладывал в Instagram фото семьи, но в четверг в нем появилось фото с надписью, что хакеры "ДНР" якобы взломали программу управления украинскими войсками DELTA.

Фото профиля сменили на изображение президента России Владимира Путина.

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Специалисты Генштаба работают над восстановлением доступа к странице главнокомандующего ВСУ.