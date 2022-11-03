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Аккаунт Залужного в Instagram взломали, специалисты работают над восстановлением доступа к странице, - BBC. ФОТО

Хакеры 3 ноября получили доступ к Instagram-аккаунту главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерала Валерия Залужного.

Это подтвердила ВВС его консультант по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская, информирует Цензор.НЕТ.

Обычно Залужный выкладывал в Instagram фото семьи, но в четверг в нем появилось фото с надписью, что хакеры "ДНР" якобы взломали программу управления украинскими войсками DELTA.

Аккаунт Залужного в Instagram взломали, специалисты работают над восстановлением доступа к странице, - BBC 01

Фото профиля сменили на изображение президента России Владимира Путина.

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Аккаунт Залужного в Instagram взломали, специалисты работают над восстановлением доступа к странице, - BBC 02

Специалисты Генштаба работают над восстановлением доступа к странице главнокомандующего ВСУ.

Автор: 

хакер (1185) Instagram (49) Залужный Валерий (658)


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Топ комментарии
+29
Это всё, что может сделать вонючая Параша против ЗСУ.
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03.11.2022 19:27
+13
Нахрена Залужному инстаграм?
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03.11.2022 19:28
+11
Как и тебе Он просто человек .
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03.11.2022 19:32
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Это всё, что может сделать вонючая Параша против ЗСУ.
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03.11.2022 19:27 Ответить
так-бо самого Залужного,ЗСУ та українську незламну націю не зламати...
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03.11.2022 19:42 Ответить
Нахрена Залужному инстаграм?
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03.11.2022 19:28 Ответить
Как и тебе Он просто человек .
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03.11.2022 19:32 Ответить
Під час війни зі смертельнтм ворогом українського народу - рашистською пітьмою, у таких постатей, як генерал Залужний, не може бути нічого такого особистого, що може впливати на психоемоційний стан Головнокомандувача ЗСУ, оскільки в ситуації, коли щогодини потрібно приймати якісь важливі рішення, подібні дії ворога спроможні знижувати якість таких рішень.
Та і взагалі, публікувати в соцмережах зображення своїх рідних і близьких, особливо дітей - це справа ризикова для публічних людей.
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03.11.2022 22:59 Ответить
З точки зору конструктиву та здорового глузду - ти правий.
але людьский фактор з тобою не погодиться ))))))

нажаль, напевно.
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04.11.2022 01:47 Ответить
Куда интереснее вопрос знал ли Залужный о нападении РФ 24 февраля и какие меры предпринял для защиты гражданского населения Украины.
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04.11.2022 00:37 Ответить
не раскачивай лодку! не правацируй зраду!
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04.11.2022 01:48 Ответить
маск купив інсту і почалось
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03.11.2022 19:29 Ответить
Не купил, а продал, не волгу, а квартиру... и тд. Дебіли ***...
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03.11.2022 19:31 Ответить
підтримую попереднього дописувача Григорича - Маск навіть не знає що інста існує
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03.11.2022 19:57 Ответить
Ну и зачем Залужному оно? Видосики и фотки выкладывать? Так при министерстве есть целый отдел по работе с гражданами и публичной информации
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03.11.2022 19:38 Ответить
там єсть Люся...
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03.11.2022 19:41 Ответить
Ви ще спитайте, нащо Залужний захоплюється "ваєнним гєнієм гєрасімова", як написано у журналі Time.
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03.11.2022 19:51 Ответить
У Time писали, що він вивчав роботи Герасимова. А також, що він віддає належне расіській військовій науці. Залужний "поважав і захоплювався" (саме у минулому часі) військовою організацією супротивника. Був вихований на тій моделі, але бажав скинути радянські військові догми, бо бачив з середини, що вони обтяжують ЗСУ.
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03.11.2022 20:37 Ответить
Залужный мужик умный..есть такая работа.. сбросить фейк..типа идём на Херсон..а фигачим быдло рюSкое под Харьковом 😛😛😛
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03.11.2022 19:53 Ответить
**** не ставьте пароли типа 12345 и qwerty.
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03.11.2022 20:00 Ответить
Там був пароль - "****************")))
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03.11.2022 21:48 Ответить
Москва1
Никто никогда не взломает.
Но если взломают, то Москва2, Москва3 и тд.
Генштаб мордора подтведит.
Грозев рассказывал, как они какого-то генерала "взламывали", я лежал и плакал, не мог это перенести стоя.
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04.11.2022 07:43 Ответить
Та це "пабеда" "мидаль" хакеру.
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03.11.2022 20:03 Ответить
Залужний? В тій помийці?
Ой-вей.....
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03.11.2022 20:10 Ответить
що по-вашому не помийка?
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03.11.2022 20:18 Ответить
тобто, непомийок і не має?
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04.11.2022 01:49 Ответить
Залужний-звичайна людина,яка при тому є талановитий війсковий!Мене у тій "помийці" немає,як і у Мордакнизі та одноглазниках.Та що,я краще за Валерія Федоровича?!Азохенвей...
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03.11.2022 23:25 Ответить
не був би він головнокомандувачем - був би "звичайною людиною".
"Кому багато довірено, з того більше й вимагають"
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04.11.2022 01:51 Ответить
Я вас всіх вітаю, Главком підцепив трояна на телефон.
Ось така IT-безпека в країні.
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03.11.2022 20:10 Ответить
а телефони його підлеглих, гадаєш, залишились незаразними?

Питання риторичне.
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03.11.2022 20:21 Ответить
Тобто пароль к інсті можно отримати тількі за допомогою трояна на телефоні?
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03.11.2022 23:41 Ответить
Ні, на абиякий девайс. Якийсь шкідливий софт.
Можна ще візуально піддивитись, але це мало верогідно. Тому, думаю, що були софт та девайс.
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04.11.2022 03:15 Ответить
Инстаграм - это для пенсионеров и детей.

Ещё бы Тик-Ток завели, самое время...
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04.11.2022 05:41 Ответить
 
 