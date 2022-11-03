Аккаунт Залужного в Instagram взломали, специалисты работают над восстановлением доступа к странице, - BBC. ФОТО
Хакеры 3 ноября получили доступ к Instagram-аккаунту главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерала Валерия Залужного.
Это подтвердила ВВС его консультант по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская, информирует Цензор.НЕТ.
Обычно Залужный выкладывал в Instagram фото семьи, но в четверг в нем появилось фото с надписью, что хакеры "ДНР" якобы взломали программу управления украинскими войсками DELTA.
Фото профиля сменили на изображение президента России Владимира Путина.
Специалисты Генштаба работают над восстановлением доступа к странице главнокомандующего ВСУ.
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+29 Бенина Мама
показать весь комментарий03.11.2022 19:27
+13 Andrey Shevchenko #387516
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Та і взагалі, публікувати в соцмережах зображення своїх рідних і близьких, особливо дітей - це справа ризикова для публічних людей.
але людьский фактор з тобою не погодиться ))))))
нажаль, напевно.
Никто никогда не взломает.
Но если взломают, то Москва2, Москва3 и тд.
Генштаб мордора подтведит.
Грозев рассказывал, как они какого-то генерала "взламывали", я лежал и плакал, не мог это перенести стоя.
Ой-вей.....
"Кому багато довірено, з того більше й вимагають"
Ось така IT-безпека в країні.
Питання риторичне.
Можна ще візуально піддивитись, але це мало верогідно. Тому, думаю, що були софт та девайс.
Ещё бы Тик-Ток завели, самое время...