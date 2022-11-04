РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11990 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 631 5

8 вражеских "Шахедов" приземлено в Днепропетровской области. Враг обстрелял из "Градов" и тяжелой артиллерии 4 громады, - ОВА. ФОТО

Минувшей ночью силы ПВО сбили 8 вражеских "Шахедов" на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша ПВО круто поработало этой ночью. Приземлило 8 вражеских "Шахедов". Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Схід" уничтожили в Никопольском районе. Классная работа!", - отмечает он.

По словам Резниченко, терроризировали россияне район и другим оружием. Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией 4 громады - Никопольскую, Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. Обошлось без пострадавших.

"В Красногригорьевской громаде повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборвана линия электропередач. В других районах ночью звучала сирена, но обошлось без вражеских ударов и на эту минуту спокойно", - добавляет он.

Смотрите: Военные РФ совершили массированные атаки на Днепропетровщину, над областью сбиты 4 дрона-камикадзе Shahed-136. ФОТОрепортаж

8 вражеских Шахедов приземлено в Днепропетровской области. Враг обстрелял из Градов и тяжелой артиллерии 4 громады, - ОВА 01
8 вражеских Шахедов приземлено в Днепропетровской области. Враг обстрелял из Градов и тяжелой артиллерии 4 громады, - ОВА 02
8 вражеских Шахедов приземлено в Днепропетровской области. Враг обстрелял из Градов и тяжелой артиллерии 4 громады, - ОВА 03

обстрел (27366) Резниченко Валентин (475) Никополь (1038) дроны (3977) Днепропетровская область (3997)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На жаль поки ЗСУ та ГУР не мають можливості вземлити )(уйла. Але це тимчасово.
показать весь комментарий
04.11.2022 07:43 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2022 08:07 Ответить
Це той резніченко, що краде народні гроші?
показать весь комментарий
04.11.2022 16:15 Ответить
он исправился! теперь работает в ПВО.
показать весь комментарий
04.11.2022 20:02 Ответить
 
 