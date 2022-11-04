8 вражеских "Шахедов" приземлено в Днепропетровской области. Враг обстрелял из "Градов" и тяжелой артиллерии 4 громады, - ОВА. ФОТО
Минувшей ночью силы ПВО сбили 8 вражеских "Шахедов" на Днепропетровщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Наша ПВО круто поработало этой ночью. Приземлило 8 вражеских "Шахедов". Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Схід" уничтожили в Никопольском районе. Классная работа!", - отмечает он.
По словам Резниченко, терроризировали россияне район и другим оружием. Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией 4 громады - Никопольскую, Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. Обошлось без пострадавших.
"В Красногригорьевской громаде повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборвана линия электропередач. В других районах ночью звучала сирена, но обошлось без вражеских ударов и на эту минуту спокойно", - добавляет он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль