8 вражеских "Шахедов" приземлено в Днепропетровской области. Враг обстрелял из "Градов" и тяжелой артиллерии 4 громады, - ОВА. ФОТО

Минувшей ночью силы ПВО сбили 8 вражеских "Шахедов" на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша ПВО круто поработало этой ночью. Приземлило 8 вражеских "Шахедов". Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Схід" уничтожили в Никопольском районе. Классная работа!", - отмечает он.

По словам Резниченко, терроризировали россияне район и другим оружием. Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией 4 громады - Никопольскую, Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. Обошлось без пострадавших.

"В Красногригорьевской громаде повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборвана линия электропередач. В других районах ночью звучала сирена, но обошлось без вражеских ударов и на эту минуту спокойно", - добавляет он.

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