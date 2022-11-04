Оккупанты ночью ударили ракетами по Николаеву, попали в складские помещения, возник пожар. ФОТОрепортаж
Войска РФ ночью нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщает ГСЧС Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, около полуночи российские захватчики в очередной раз нанесли ракетный удар по Николаеву из ЗРК С-300. Оккупанты попали в складские помещения в Корабельном районе города, в результате чего они загорелись.
"В 01:37 пожар ликвидирован на площади 200 кв. м. От огня спасены 10 автомобилей, расположенных рядом со складами. 3 транспортных средства, которые находились в помещении, уничтожены, еще 10, которые находились рядом повреждены. Информация о жертвах и пострадавших не поступала" , – говорится в сообщении.
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показать весь комментарий04.11.2022 10:12 Ответить Мне нравится 0
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