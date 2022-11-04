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Рашисты ночью обстреляли Купянский район: Ракеты попали на территории сельхозпредприятий. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ракетами ударили по Купянскому району Харьковщины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 4 ноября около 3:30 ночи оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Ракеты попали на территории двух сельскохозяйственных предприятий: повреждены элеваторы", - говорится в сообщении.

Предварительно, оккупанты обстреляли населенный пункт ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Смотрите: Последствия обстрела Купянского района Харьковщины российскими оккупантами: Погибли 2 женщины, ранения получили 3 человека, в том числе двое детей. ФОТОрепортаж

Рашисты ночью обстреляли Купянский район: Ракеты попали на территории сельхозпредприятий 01
Рашисты ночью обстреляли Купянский район: Ракеты попали на территории сельхозпредприятий 02
Рашисты ночью обстреляли Купянский район: Ракеты попали на территории сельхозпредприятий 03
Рашисты ночью обстреляли Купянский район: Ракеты попали на территории сельхозпредприятий 04
Рашисты ночью обстреляли Купянский район: Ракеты попали на территории сельхозпредприятий 05

обстрел (27259) прокуратура (5015) Харьковщина (5577)


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