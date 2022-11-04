Рашисты ночью обстреляли Купянский район: Ракеты попали на территории сельхозпредприятий. ФОТОрепортаж
Российские захватчики ракетами ударили по Купянскому району Харьковщины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, 4 ноября около 3:30 ночи оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Ракеты попали на территории двух сельскохозяйственных предприятий: повреждены элеваторы", - говорится в сообщении.
Предварительно, оккупанты обстреляли населенный пункт ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
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