Рашисты ночью обстреляли Купянский район: Ракеты попали на территории сельхозпредприятий. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ракетами ударили по Купянскому району Харьковщины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 4 ноября около 3:30 ночи оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Ракеты попали на территории двух сельскохозяйственных предприятий: повреждены элеваторы", - говорится в сообщении.

Предварительно, оккупанты обстреляли населенный пункт ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

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