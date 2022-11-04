15 лет тюрьмы получил житель Киевской области: "сдавал" врагу информацию о самообороне региона. ФОТО

Житель Киевщины во время временной оккупации части области "сдавал" врагу местонахождение участников движения сопротивления, в том числе бойцов местной самообороны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как стало известно, мужчина сначала вошел в отряд самообороны села Перемога Броварского района, а после оккупации - перешел на сторону врага. Он рассказал оккупантам о пяти односельчанах из местной самообороны и сообщил их адреса. Также он "сдал" россиянам командира отряда, отметив, что именно он давал указания самообороне о методах уничтожения российской военной техники.

Россияне взяли в плен участников самообороны, надели им на головы шапки так, чтобы они закрывали лицо, поставили их к изгороди со связанными за спиной руками и стреляли в их сторону, имитируя казнь. Всех пленных содержали под стражей до освобождения села от российских захватчиков, сообщают правоохранители.

Предателя задержали в столичном регионе во время спецоперации контрразведки в апреле этого года, сообщают в СБУ. Он получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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