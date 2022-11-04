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Новости Фото Агрессия России против Украины
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15 лет тюрьмы получил житель Киевской области: "сдавал" врагу информацию о самообороне региона. ФОТО

Житель Киевщины во время временной оккупации части области "сдавал" врагу местонахождение участников движения сопротивления, в том числе бойцов местной самообороны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как стало известно, мужчина сначала вошел в отряд самообороны села Перемога Броварского района, а после оккупации - перешел на сторону врага. Он рассказал оккупантам о пяти односельчанах из местной самообороны и сообщил их адреса. Также он "сдал" россиянам командира отряда, отметив, что именно он давал указания самообороне о методах уничтожения российской военной техники.

Россияне взяли в плен участников самообороны, надели им на головы шапки так, чтобы они закрывали лицо, поставили их к изгороди со связанными за спиной руками и стреляли в их сторону, имитируя казнь. Всех пленных содержали под стражей до освобождения села от российских захватчиков, сообщают правоохранители.

Предателя задержали в столичном регионе во время спецоперации контрразведки в апреле этого года, сообщают в СБУ. Он получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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15 лет тюрьмы получил житель Киевской области: сдавал врагу информацию о самообороне региона 01
15 лет тюрьмы получил житель Киевской области: сдавал врагу информацию о самообороне региона 02

Киевская область (4143) суд (25104) тюрьма (823) государственная измена (1542)


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Топ комментарии
+26
Нужно его казнить. Ведь 100 % он не раскаялся. Более того, в его душе тлеет надежда, что придут мыши братья и освободят его, а он станет героем и получит должность... нахер кормить такой скот и переводить ресурс?
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04.11.2022 12:56
+16
а чего физиономию заклеили? уже ж осудили.
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04.11.2022 13:06
+15
кончена тварина..., на що він сподівався, незрозуміло, для узьких він також 3-го сорту, тому що зрадник...
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04.11.2022 13:01
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Нужно его казнить. Ведь 100 % он не раскаялся. Более того, в его душе тлеет надежда, что придут мыши братья и освободят его, а он станет героем и получит должность... нахер кормить такой скот и переводить ресурс?
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04.11.2022 12:56 Ответить
кончена тварина..., на що він сподівався, незрозуміло, для узьких він також 3-го сорту, тому що зрадник...
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04.11.2022 13:01 Ответить
а чего физиономию заклеили? уже ж осудили.
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04.11.2022 13:06 Ответить
Не просто в США, но даже в Германии такому дали бы ПЛС. Почему у нас 15 лет? Я понимаю, что СК применять из-за Европы рядом не получиться, но пожизненное лишение свободы просто напрашивается.
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04.11.2022 13:07 Ответить
на гіляку за таке ...
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04.11.2022 13:54 Ответить
Отримав сповна, ****.
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04.11.2022 13:17 Ответить
Мальчиш-Плохиш штопаный
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04.11.2022 13:20 Ответить
Хай сидить, падло!
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04.11.2022 13:22 Ответить
Чого немає страт в період війського стану ? Завдяки війні, повністю б очистили Україну від руського миру, а захід не протестував би.
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04.11.2022 13:25 Ответить
А кто буде страчувати? Внесудебно? или по решению суда?
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04.11.2022 13:52 Ответить
Всіх зрадників з конфіскацією. Якщо вийшов, то повинно бути ні кола ні двора. Нехай іде до паРаші
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04.11.2022 13:29 Ответить
Жаль мордочку опять сховали.
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04.11.2022 13:30 Ответить
таких скотів потрібно по статті "згвалтування" щоб на зоні вони "відчули " по-повній хто вони є
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04.11.2022 13:35 Ответить
Сдать вылупка в больницу,на опыты
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04.11.2022 13:38 Ответить
Ще одне рашистське дерьмо всплило....
І так кожен день - бійці на фронті утілізують орків,а в тилу треба виловлювати оцих
покидьків...тюрем не хватить...
Всіх направлять на розбір завалів: колаборантів та полонених...нехай на похльобку заробляють.
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04.11.2022 14:15 Ответить
Те що самооборонців не розтріляли - це повезло і не має впливати на пом'якшення вироку для такого *******. А як би їх вбили? Це була не просто зрада батьківщини, а замах на життя мінімум 5 людей. Таким тільки пожиттєве!
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04.11.2022 15:39 Ответить
Маю надію що на зоні він задавиться сам
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04.11.2022 19:16 Ответить
 
 