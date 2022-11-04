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Россияне продолжают обстреливать Бериславский район Херсонской области. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Российские военные продолжают обстреливать прифронтовые и освобожденные населенные пункты Бериславского района, есть погибшие и раненые. Полиция открыла 42 уголовных производства по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Херсонской области.

"Полиция Херсонщины фиксирует очередные преступления оккупантов против мирного населения. российские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии, танков и минометов прифронтовые и деоккупированные населенные пункты Бериславского района, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Уничтожены частные дома, гаражи, автомобили, магазины, повреждены дороги. На места происшествия выезжали сотрудники полиции, которые фиксировали факты вооруженной агрессии военных РФ и собирали вещественные доказательства.

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Россияне продолжают обстреливать Бериславский район Херсонской области. Есть погибшие и раненые 01
Россияне продолжают обстреливать Бериславский район Херсонской области. Есть погибшие и раненые 02
Россияне продолжают обстреливать Бериславский район Херсонской области. Есть погибшие и раненые 03
Россияне продолжают обстреливать Бериславский район Херсонской области. Есть погибшие и раненые 04

обстрел (27259) Херсонская область (4788)


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Кацапи мразь , щоб ви здохли всі і поскоріше 😡
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04.11.2022 14:23 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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04.11.2022 14:24 Ответить
Чайка,помоліться, будь ласка, щоб ЗСУ пройшли ті критичні 20 км вперед і накрили орків з усього що мають. Бережіть себе
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04.11.2022 14:46 Ответить
магический и творческий взгляд в анус ***** решает многое...
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04.11.2022 14:35 Ответить
Люди, живущие на линии фронта, ну че вы сидите? Выезжайте на время куда нибудь. Сколько еще надо трупов чтобы вы поняли, что этим дол****** срать на гражданское население?
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04.11.2022 14:38 Ответить
До штабу росіян у селі Веселе на Херсонщині прилетів «подарунок» від ЗСУ За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, російські генерали «познайомилися ближче» із ************ нашої артилерії близько. У цей час багато хто з них перебував у штабі для планування операцій проти українських військових.
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04.11.2022 14:41 Ответить
 
 