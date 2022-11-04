Россияне продолжают обстреливать Бериславский район Херсонской области. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж
Российские военные продолжают обстреливать прифронтовые и освобожденные населенные пункты Бериславского района, есть погибшие и раненые. Полиция открыла 42 уголовных производства по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Херсонской области.
"Полиция Херсонщины фиксирует очередные преступления оккупантов против мирного населения. российские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии, танков и минометов прифронтовые и деоккупированные населенные пункты Бериславского района, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
Уничтожены частные дома, гаражи, автомобили, магазины, повреждены дороги. На места происшествия выезжали сотрудники полиции, которые фиксировали факты вооруженной агрессии военных РФ и собирали вещественные доказательства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль