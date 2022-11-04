Нацгвардейцы в Харьковской области стреляют в россиян агитками с призывом сдаваться в плен. ФОТОрепортаж

В Харьковской области нацгвардейцы 3-й бригады оперативного назначения запускают по российским захватчикам агитационные снаряды с инструкцией сдачи в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"В Харьковской области нацгвардейцы 3-й бригады оперативного назначения запускают по российским захватчикам агитационные снаряды с инструкцией сдачи в плен. Листовки адресованы россиянам и мобилизованным оккупантам так называемых "Л/ДНР", - говорится в сообщении.

Артиллеристы забросали листовками позиции российских войск из пограничного форпоста Харьковщины. Для этого были задействованы специальные агитационные снаряды гаубиц Д-30. Открытки содержат информацию с планом действий для адресата по безопасной сдаче в плен.

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"В каждом снаряде находится полторы тысячи единиц таких листовок с напоминаниями для оккупантов о том, что Украина скоро вернет свои земли, а у россиян есть шанс сложить оружие и выжить. Агитационные снаряды выпускают по разным направлениям, чтобы больше захватчиков смогли получить информацию", – говорится. в сообщении.

Артиллеристы отмечают, что такие открытки являются одним из самых эффективных способов информационной работы с врагом.

"Мы можем донести нашему противнику, что на нашей земле он может сдаться в плен. К военным будут относиться нормально согласно нормам гуманитарного права. Мы призываем россиян уклоняться от мобилизации и сдаваться в украинский плен, потому что это лучше, чем погибнуть от сокрушительного огня нашей артиллерии - отметил командир гаубического артиллерийского дивизиона.

В Нацгвардии сообщают, что такие средства эффективны еще и потому, что российским военным не дают пользоваться адекватными каналами информации, и в большинстве своев у них нет интернет-подключения.

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