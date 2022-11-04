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День людей с железной смелостью: президент Зеленский поздравил железнодорожников. ФОТОрепортаж

залізничники

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских железнодорожников с профессиональным праздником и выразил восхищение их работой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграмм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"День железнодорожника. День людей с железной смелостью и добрым сердцем. С первого часа полномасштабной войны, рискуя своей жизнью, они помогали другим. В режиме нон-стоп, часто без сна и отдыха, под обстрелами, в сверхсложных условиях. Украинская железная дорога стала настоящей дорогой жизни. А эвакуационные поезда – спасение для миллионов украинцев. Спасибо за ваш труд! Двигаемся к победе вместе", – отметил Зеленский.

Как сказал президент, "работа наших железнодорожников полностью отражает украинский дух и уверенность, что мы свою свободу никому не отдадим".

"Благодаря вам миллионы украинцев были эвакуированы из районов боевых действий. Полноценно обеспечивается оборона нашего государства. Поддерживается наша экономика. Также железнодорожники помогают бороться с энергетическим террором агрессора, пытаются как можно быстрее восстановить сообщение с городами и районами, откуда выгнали врага. Слава всем нашим защитникам, которые воюют на передовой! Слава всем нашим железнодорожникам, которые воюют на своих рабочих местах", – добавил Зеленский.

День людей с железной смелостью: президент Зеленский поздравил железнодорожников 01
День людей с железной смелостью: президент Зеленский поздравил железнодорожников 02
День людей с железной смелостью: президент Зеленский поздравил железнодорожников 03
День людей с железной смелостью: президент Зеленский поздравил железнодорожников 04
День людей с железной смелостью: президент Зеленский поздравил железнодорожников 05
День людей с железной смелостью: президент Зеленский поздравил железнодорожников 06
День людей с железной смелостью: президент Зеленский поздравил железнодорожников 07

железная дорога (1412) Зеленский Владимир (20434) поздравление (1057)


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Залізниця вообще молодец... с войной справляется на отлично.. в принципе как и все МЫ...
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04.11.2022 17:13 Ответить
эх, если бы поезда еще и по асфальту разъезжали...это был бы двойной праздник.
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04.11.2022 17:15 Ответить
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04.11.2022 17:19 Ответить
людина-каламбур

чи калом-бур...
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04.11.2022 17:33 Ответить
От так і народжуються популярні меми: "люди із залізною сміливістю", ех!

А то, "Каждому пассажиру по мягкому месту!"
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04.11.2022 18:11 Ответить
КВН ?
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04.11.2022 19:04 Ответить
Краще б забрав з залізниці глиста Лєщенко, білше користі було б. Хоча про що я? Зе і користь Україні?! Размечтался...
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04.11.2022 20:34 Ответить
 
 