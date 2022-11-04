День людей с железной смелостью: президент Зеленский поздравил железнодорожников. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских железнодорожников с профессиональным праздником и выразил восхищение их работой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграмм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"День железнодорожника. День людей с железной смелостью и добрым сердцем. С первого часа полномасштабной войны, рискуя своей жизнью, они помогали другим. В режиме нон-стоп, часто без сна и отдыха, под обстрелами, в сверхсложных условиях. Украинская железная дорога стала настоящей дорогой жизни. А эвакуационные поезда – спасение для миллионов украинцев. Спасибо за ваш труд! Двигаемся к победе вместе", – отметил Зеленский.

Как сказал президент, "работа наших железнодорожников полностью отражает украинский дух и уверенность, что мы свою свободу никому не отдадим".

"Благодаря вам миллионы украинцев были эвакуированы из районов боевых действий. Полноценно обеспечивается оборона нашего государства. Поддерживается наша экономика. Также железнодорожники помогают бороться с энергетическим террором агрессора, пытаются как можно быстрее восстановить сообщение с городами и районами, откуда выгнали врага. Слава всем нашим защитникам, которые воюют на передовой! Слава всем нашим железнодорожникам, которые воюют на своих рабочих местах", – добавил Зеленский.













