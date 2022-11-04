В Высокополье на Херсонщине обнаружили тела троих расстрелянных россиянами мирных жителей. ФОТОрепортаж
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры в освобожденном от российских оккупантов Бериславском районе Херсонской области продолжаются следственно-оперативные меры по выявлению и документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
4 ноября прокуроры совместно с сотрудниками полиции в пгт Высокополье обнаружили три тела со следами насильственной смерти, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских лиц и закопали вблизи частных домовладений.
Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Проводятся следственные действия, направленные на установление событий преступления.
Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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до 2 мировой украинцев было 80 млн, а турков - 40 млн. Сейчас украинцев- 40 млн, а турков - 80 млн. А ведь и украинцев должно было быть 160 млн. Считайте, что за 80 лет уничтожено 80 млн украинцев. И ДО СИХ ПОР НИКТО НЕ НАКАЗАН ЗА ЭТО. Вот эта доброта украинцев и привела к войне и разграблению большой страны
ОКО ЗА ОКО ‼️‼️
І ТУТ ПОРЯД "ОДКРОВЕННЯ" БУБОЧКИ БОНЕВТІКА -
Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, тоді можна говорити про якийсь діалог, - Зеленський Джерело:
кацапам смерть...