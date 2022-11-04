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Новости Фото Война
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В Высокополье на Херсонщине обнаружили тела троих расстрелянных россиянами мирных жителей. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры в освобожденном от российских оккупантов Бериславском районе Херсонской области продолжаются следственно-оперативные меры по выявлению и документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

4 ноября прокуроры совместно с сотрудниками полиции в пгт Высокополье обнаружили три тела со следами насильственной смерти, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских лиц и закопали вблизи частных домовладений.

Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне продолжают обстреливать Бериславский район Херсонской области. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Проводятся следственные действия, направленные на установление событий преступления.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Высокополье на Херсонщине обнаружили тела троих расстрелянных россиянами мирных жителей 01
В Высокополье на Херсонщине обнаружили тела троих расстрелянных россиянами мирных жителей 02

армия РФ (19307) военные преступления (1436) Херсонская область (4788)


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Топ комментарии
+13
Садисты -мрази русские, будьте прокляты и СДЫХАЙТЕ В СТРАШНЫХ МУКАХ ,ВЫРОДКИ‼️Зеленский ,посмотри в очередной раз , что это не ошибка , а ГЕНОЦИД Украинцев ‼️
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04.11.2022 18:20
+7
Треба наказать российских военных . Вот находилась группа военных в селе - надо наказывать всех . Разработать механизм мщения. И свой Моссад организовать .

до 2 мировой украинцев было 80 млн, а турков - 40 млн. Сейчас украинцев- 40 млн, а турков - 80 млн. А ведь и украинцев должно было быть 160 млн. Считайте, что за 80 лет уничтожено 80 млн украинцев. И ДО СИХ ПОР НИКТО НЕ НАКАЗАН ЗА ЭТО. Вот эта доброта украинцев и привела к войне и разграблению большой страны
ОКО ЗА ОКО ‼️‼️
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04.11.2022 18:23
+4
Всі орки , які прийдуть до нас зі зброєю, будуть знищені 😠
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04.11.2022 18:27
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Садисты -мрази русские, будьте прокляты и СДЫХАЙТЕ В СТРАШНЫХ МУКАХ ,ВЫРОДКИ‼️Зеленский ,посмотри в очередной раз , что это не ошибка , а ГЕНОЦИД Украинцев ‼️
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04.11.2022 18:20 Ответить
Треба наказать российских военных . Вот находилась группа военных в селе - надо наказывать всех . Разработать механизм мщения. И свой Моссад организовать .

до 2 мировой украинцев было 80 млн, а турков - 40 млн. Сейчас украинцев- 40 млн, а турков - 80 млн. А ведь и украинцев должно было быть 160 млн. Считайте, что за 80 лет уничтожено 80 млн украинцев. И ДО СИХ ПОР НИКТО НЕ НАКАЗАН ЗА ЭТО. Вот эта доброта украинцев и привела к войне и разграблению большой страны
ОКО ЗА ОКО ‼️‼️
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04.11.2022 18:23 Ответить
А как ща обстановка в Польше?
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04.11.2022 18:44 Ответить
Всі орки , які прийдуть до нас зі зброєю, будуть знищені 😠
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04.11.2022 18:27 Ответить
московські людожери будьте ви прокляті!
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04.11.2022 18:31 Ответить
У Високопіллі на Херсонщині виявили тіла трьох розстріляних росіянами мирних жителів. Джерело:

І ТУТ ПОРЯД "ОДКРОВЕННЯ" БУБОЧКИ БОНЕВТІКА -

Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, тоді можна говорити про якийсь діалог, - Зеленський Джерело:
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04.11.2022 18:32 Ответить
Та перестаньте, він косномовний, навіть не знає,що читає.
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04.11.2022 18:38 Ответить
Ще й коснодумний...
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04.11.2022 21:14 Ответить
Царство Небесне...

кацапам смерть...
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04.11.2022 19:39 Ответить
Ужас.Это не люди если умышленное убийство ни за что
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04.11.2022 23:43 Ответить
 
 