В Высокополье на Херсонщине обнаружили тела троих расстрелянных россиянами мирных жителей. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры в освобожденном от российских оккупантов Бериславском районе Херсонской области продолжаются следственно-оперативные меры по выявлению и документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

4 ноября прокуроры совместно с сотрудниками полиции в пгт Высокополье обнаружили три тела со следами насильственной смерти, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских лиц и закопали вблизи частных домовладений.

Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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Проводятся следственные действия, направленные на установление событий преступления.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



