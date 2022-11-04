В Беларуси, кроме МиГов и "Кинжалов", заметили много российских палаток с военными. ФОТО СО СПУТНИКА
На полигонах Беларуси, кроме российских самолетов МиГ-31К и контейнеров, где могут храниться ракеты "Кинжал", появились палатки с российскими военными.
Об этом пишет "Радыё Свабода" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, передает Цензор.НЕТ.
В частности, большое количество военных палаток и техники видно на 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" под Барановичами (Брестская область). Снимки сделаны 31 октября, но по данным издания военные и техника начали прибывать на полигон после 16 октября.
На снимке видны два палаточных лагеря. Размеры большего – 150х220 метров (больше двух футбольных полей – ред.). Рядом с ним еще один палаточный городок – 90х90 метров.
Отмечается, что в общей сложности туда доставили не менее 150 палаток. Возле них около 200 единиц военной техники, преимущественно грузовики.
Севернее лагеря расположен полевой госпиталь размером 100 на 80 метров – это как футбольное поле.
В северной части учебного центра можно увидеть не менее 40 палаток общей площадью 100 на 60 метров.
Еще один палаточный лагерь размером 50 на 160 метров – там не менее 35 военных палаток – был замечен на военном полигоне "Репища" под Осиповичами (Могилевская область).
Рядом находится стоянка для техники (150 на 150 метров), а на ней грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы.
Севернее полигона расположена станция Верейцы, на ней стоит поезд, из которого выгружают технику. Часть техники уже стоит на дороге в сторону полигона.
Спутниковые снимки полигона "Ласвида" под Витебском свидетельствуют, что палатки там начали появляться после 11 октября, позже прибыла первая техника – и лагерь стал разрастаться.
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"Вересень Сосновий ліс На поляні стоять два білих гриби - один молоденький а другий - старий На стежці з"являється згорблена фігура в плащі і з рюкзаком Малий гриб:
- Ой! Смерть прийшла!
Старий:
- Заспокойся! То не наша а риб"яча! Бачиш - в руці вудочки?
Так і тут Щось мені здається що ніхто наш кордон штурмувать повторно не буде - його уже укріпили непогано А от білоруси в один з ранків можуть прокинуться у складі РФ Військами заповнюють БРСР для того щоб блокувать білоруські війська в казармах і анексувать територію
А для всього цього треба час!
Про це повідомляє із посиланням на слова координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі під час https://www.youtube.com/c/WhiteHouse/videos брифінгу . Джерело:
Пользователь Dirtman_67 оставил комментарий: "Под минском сели несколько мигов 31 с кинжалами) Скоро посмотрите, искренне надеюсь что мирные люди не пострадают"
2 недели назад
Вони придумали перемішатися з білоруськими військовими, щоб українці по ним не вдарили.
Білорусів використовують, як живий щит.
І не рівняйте окуповані території України з вашою добровільною колонією рашки.А що до Зелі,то прийде час,ми і з ним розберемося,а чи розберетеся ви в своїй Білорусі ,сидячи в Німеччині-питання риторичне
@bokorash
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3 год
Шуфрич з трибуни ВР назвав Євросолідарність зрадниками, а себе вочевидь він вважає міцним державником. Зал бурхливо аплодував після його слів
Це не та кількість для нападу....
Треба дивитись вдень,чим займаються...
це навчання по запуску дронів чи ракет,можливо...але розгорнутий шпиталь..
ну,теж враховують,що ми можем по ним жахнуть...
І можливо так,як відволікаючий маневр,для відтягування техніки та особового складу зі сходу та півдня....бо щось вони на лівому березі спішно все знищують,що утягти з собою не можуть.