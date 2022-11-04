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Новости Фото Война
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В Беларуси, кроме МиГов и "Кинжалов", заметили много российских палаток с военными. ФОТО СО СПУТНИКА

На полигонах Беларуси, кроме российских самолетов МиГ-31К и контейнеров, где могут храниться ракеты "Кинжал", появились палатки с российскими военными.

Об этом пишет "Радыё Свабода" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, передает Цензор.НЕТ.

В частности, большое количество военных палаток и техники видно на 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" под Барановичами (Брестская область). Снимки сделаны 31 октября, но по данным издания военные и техника начали прибывать на полигон после 16 октября.

В Беларуси, кроме МиГов и Кинжалов, заметили много российских палаток с военными 01
В Беларуси, кроме МиГов и Кинжалов, заметили много российских палаток с военными 02

На снимке видны два палаточных лагеря. Размеры большего – 150х220 метров (больше двух футбольных полей – ред.). Рядом с ним еще один палаточный городок – 90х90 метров.

Также читайте: Отправлять военных из Беларуси в Украину не планирую, - Лукашенко

В Беларуси, кроме МиГов и Кинжалов, заметили много российских палаток с военными 03
В Беларуси, кроме МиГов и Кинжалов, заметили много российских палаток с военными 04

Отмечается, что в общей сложности туда доставили не менее 150 палаток. Возле них около 200 единиц военной техники, преимущественно грузовики.

Севернее лагеря расположен полевой госпиталь размером 100 на 80 метров – это как футбольное поле.

В северной части учебного центра можно увидеть не менее 40 палаток общей площадью 100 на 60 метров.

Еще один палаточный лагерь размером 50 на 160 метров – там не менее 35 военных палаток – был замечен на военном полигоне "Репища" под Осиповичами (Могилевская область).

В Беларуси, кроме МиГов и Кинжалов, заметили много российских палаток с военными 05
В Беларуси, кроме МиГов и Кинжалов, заметили много российских палаток с военными 06

Рядом находится стоянка для техники (150 на 150 метров), а на ней грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На подготовку к нападению на Украину из Беларуси у России может уйти еще не менее 2-3 месяцев, - Генштаб ВСУ

Севернее полигона расположена станция Верейцы, на ней стоит поезд, из которого выгружают технику. Часть техники уже стоит на дороге в сторону полигона.

Спутниковые снимки полигона "Ласвида" под Витебском свидетельствуют, что палатки там начали появляться после 11 октября, позже прибыла первая техника – и лагерь стал разрастаться.

В Беларуси, кроме МиГов и Кинжалов, заметили много российских палаток с военными 07
В Беларуси, кроме МиГов и Кинжалов, заметили много российских палаток с военными 08

армия РФ (19307) Беларусь (7896)


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Топ комментарии
+31
Білоруси самі дали себе використовувати,тому жалю і розуміння вони не викликають зовсім
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04.11.2022 19:07
+22
Білорусія не нейтральна країна, а військовий союзник расіі по ОДКБ.
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04.11.2022 19:26
+21
"...помітили багато російських наметів з військовими." По наметах - вогонь!
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04.11.2022 19:04
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"...помітили багато російських наметів з військовими." По наметах - вогонь!
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04.11.2022 19:04 Ответить
То же подумал. Вообще кацапским военным приятно, когда их базы как на ладони у противника. Или они уже привыкли?)))
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04.11.2022 19:09 Ответить
Та ***** кацапсячого м'яса не жалко
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04.11.2022 20:12 Ответить
Заспокойся! Подивився я і згадав анекдот :
"Вересень Сосновий ліс На поляні стоять два білих гриби - один молоденький а другий - старий На стежці з"являється згорблена фігура в плащі і з рюкзаком Малий гриб:
- Ой! Смерть прийшла!
Старий:
- Заспокойся! То не наша а риб"яча! Бачиш - в руці вудочки?
Так і тут Щось мені здається що ніхто наш кордон штурмувать повторно не буде - його уже укріпили непогано А от білоруси в один з ранків можуть прокинуться у складі РФ Військами заповнюють БРСР для того щоб блокувать білоруські війська в казармах і анексувать територію
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04.11.2022 21:00 Ответить
Ботексная крыса в углу, поэтому вполне могут кинуть белорускую группировку под огонь, на наши подготовленные укрепрайоны. Если спросишь меня - я тебе отвечу - Да они задействуют войска из РБ.
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04.11.2022 21:24 Ответить
если такие укрепрайоны что я вижу - мешки с песком которые уже подразложились, и даже типа бетонные блоки которые 30 мм снаряд прошьет насквозь...
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04.11.2022 21:27 Ответить
Ты путаешь понятие как укрепрайон и баррикада или блок-пост. Давай ты почитаешь литературу по теме Укрепрайон и вернешься к нам с новыми знаниями. До встречи)
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04.11.2022 21:41 Ответить
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04.11.2022 21:44 Ответить
Та у цього "парубка" "язик, шо у собаки - хвіст!" Метляє, не думаючи!
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04.11.2022 23:25 Ответить
если блок-пост в таком состоянии, то укрепрайон типа лучше?
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05.11.2022 00:39 Ответить
І де ж це ти "видишь"? Та навіть люди що там живуть поблизу - мало що "видят"! Бо їх не підпускають близько
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04.11.2022 23:23 Ответить
Одне другому не заважає! Але перед цим треба ще владу над БРСР захопить Потім пару сіл рознести артнальотами (Або й по Гомелю вдарить ракетами - як кажуть: "Разбудить народное негодование к "бандеравцам", каторые подло ударили па мирнаму беларусскаму гораду!"
А для всього цього треба час!
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04.11.2022 23:31 Ответить
Давайте есть слона по частям. По объективным причинам нам сейчас второй фронт не нужен, как бы ни хотелось натянуть бульбашей за предательство. Надеюсь в скором времени прокатимся по ним и сполна заберем свою контрибуцию в двукратном размере, так что одной картохой будут питаться.
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05.11.2022 00:04 Ответить
как бы слон не потоптался по нам, а упускать возможность его подстрелить, из-за каких-то понятий глупо. тем более опыт показал уже что концетрация войск это не просто так
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05.11.2022 00:09 Ответить
Не прыгайте выше своей головы.
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05.11.2022 00:16 Ответить
то есть воевать со "второй армией мира" приходится, а с бульбашами это выше головы... ну так они по нашим головам пройдутся, а зе будет смотреть как они готовятся
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05.11.2022 00:27 Ответить
Скромно уточню, тебя я на фронте не вижу, ни на восточном ни на северном. Ура-патриоты сейчас ни к чему...
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05.11.2022 00:32 Ответить
сам на каком фронте сейчас? ты смотри, молодец маск, в окопы старлинк провел
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05.11.2022 00:37 Ответить
Ти коли-небудь у подібного типу таборах жив? Палатки стоять великі - типу "госпітальних" Тобто розраховані на сотню "рил" А точніше - "жоп"! Так-так - саме "жоп"! І цим "жопам" треба кудись ходить срать! Туалети розміщаються у визначених місцях, на визначеній відстані, від наметового містечка Від нього туди повинні буть прокладені доріжки Ти подібне там бачиш? Я - НІ! А куди ж сотні жоп будуть срать ходить? Тому мені здається, що це - "велика показуха"!
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05.11.2022 00:40 Ответить
Згоден! Тому не треба подавать для цього привід - кацапи і без нас його постараються знайти! А щодо "контрибуцій" (точніше - репарацій" бо "контрибуція" - узаконений грабунок державою переможеного а "репарація" - відшкодування переможеним переможцю збитків спричинених війною) - то поки ми доб"ємся цього від кацапів (вони тоді вже між собою воювать почнуть) ми "три шкури здеремо" з "немайданутых" за підлість І хай скиглять скільки хочуть що винен "Лука" - винні ВСІ! Своєю байдужістю і мовчазною згодою з тим що творилося з їх території)
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05.11.2022 00:16 Ответить
От би їх отє*ашить !
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04.11.2022 19:56 Ответить
Якщо в цю пору року з наметыв не йде дим , то там навряд чи хто э
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04.11.2022 22:19 Ответить
У США повідомили, що не мають підтверджень щодо перекидання Росією "Кинджалів" до Білорусі.

Про це повідомляє із посиланням на слова координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі під час https://www.youtube.com/c/WhiteHouse/videos брифінгу . Джерело:
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04.11.2022 19:04 Ответить
А я маю пiдтвердження. Кацап на Ютубе мне отписал:

Пользователь Dirtman_67 оставил комментарий: "Под минском сели несколько мигов 31 с кинжалами) Скоро посмотрите, искренне надеюсь что мирные люди не пострадают"

2 недели назад
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04.11.2022 20:22 Ответить
Мразота готується до атаки на нас!Але нічого в них не вийде
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04.11.2022 19:04 Ответить
Вони прикриваються білоруськими військовими.
Вони придумали перемішатися з білоруськими військовими, щоб українці по ним не вдарили.

Білорусів використовують, як живий щит.
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04.11.2022 19:05 Ответить
Білоруси самі дали себе використовувати,тому жалю і розуміння вони не викликають зовсім
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04.11.2022 19:07 Ответить
Они и не просят даже. Они в 20-ом все поняли....когда их убивали.....а такие как вы радовались....да с цветочков и лавочек над беларусами смеялись.....в отличие от братьев поляков и литовцев.ИПросто ФАКТ.
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04.11.2022 19:42 Ответить
Вистачає совісті ще щось писати?З території Білорусі вбивають українців.Це ми ніколи не забудемо і не пробачимо.А в 20-му вони самі дали себе "вбивати",не ми їх хороводи з квіточками водити заставили.Ми ж "майдануті",а білоруси в білих шкарпетках.Так що не треба своє боягузство прикривати якимось надуманими приводами.Чи білоруси в 20-му хотіли,щоб ми їм голвного драника скинули,поки вони квіточки омону вішали?
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04.11.2022 19:53 Ответить
Я в своем уме.А вы?Я,на відміну від вас,в Україні,на мою голову летять ракети з Білорусі.І ви не маєте ніякого права навіть рота відкривати в мою сторону.А що до білорусів-я не розбираюсь в сортах лайна і розбиратись не збираюсь.Є колективна відповідальність.За своє боягузство і пристосуванство будуть відповідати всі білоруси.як і кацапи,бо білоруси фактично є співучасниками злочину.
І не рівняйте окуповані території України з вашою добровільною колонією рашки.А що до Зелі,то прийде час,ми і з ним розберемося,а чи розберетеся ви в своїй Білорусі ,сидячи в Німеччині-питання риторичне
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04.11.2022 20:11 Ответить
Вы взрослая хоть. Что такое коллективная ответственность....где вы такое вычитали...это как Вы лично и ВСЯ Украина за предателей кив с медведчуками и ермаками отвечать должна.СЮР.Читайте внимательно... «когда в 2020 белорусов дубасил Лукашенко....вы с ним торговали и бабусики стригли.....а не посольство закрыли и санкции ввели.»А небо кто Беларуси закрыл ещё до вторжения рашистов....так чтопретензии ваши по детски не обоснованы.
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04.11.2022 20:39 Ответить
Ото за зелених і відгребаєм. А білоруси на Лукашенка десятиліттями молились, набрид і захотіли до Раші. Тіхановська була проросійська поки її путя не кинув.
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04.11.2022 20:56 Ответить
Глупости. Он сам себя выбирает с 96 года ....после того как кремль плечи ему дал и он депутатов вперед ногами выносил из сессионного зала с их помощью.А вот украинцы постоянно говорили что беларусы своего счастья не понимают и им бы такого «ябацьку».Теперь он и в Украине есть.....только пока зелёный.Но на втором сроке заматереет....пистеть научился...а красть всегда умел.Так что хрен репы не слаще
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04.11.2022 21:53 Ответить
доставались на лавочки в носочках, а теперь с их носочной территории нас убивают
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05.11.2022 00:10 Ответить
Што оні понялі? Што мноґо цвєтов нє биваєт? Ілі может бить понялі што через два ґода іх нєдогосударство прімєт участіє в войнє протів Украіни?
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04.11.2022 20:07 Ответить
Скільки білорусів на протестах були проєвропейські? Хтось з них висував зрозумілі лозунги, крім змінити Лукашенка на проросійський опозиціонерів.
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04.11.2022 21:03 Ответить
Их мусора насилуют дубинами, насмехаются, забивают насмерть. Они им цветочки дарят. Рабы, чистые рабы
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04.11.2022 21:37 Ответить
Иди в полк КК расскажи беларусам про рабов...если ноги не обсеришь...рожа ты рязанская Миша..Савельев холоп.(
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04.11.2022 22:02 Ответить
Білорусія не нейтральна країна, а військовий союзник расіі по ОДКБ.
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04.11.2022 19:26 Ответить
Ех, бахнути б по тим наметам яким-небудь ОТРК...
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04.11.2022 19:09 Ответить
Ще більше ніж було у лютому. Треба палити першими бо будет горе.
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04.11.2022 19:09 Ответить
Яка скромна людина: супутник все важливе бачить, а чий і не кажуть.
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04.11.2022 19:09 Ответить
Це Злін супутник.
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04.11.2022 19:19 Ответить
Кацапсячий звісно .. Їм - кров з носу треба якось відтягнути наші війська зі сходу і півдня на північ . То ж - щоб створити ілюзію підготовки до нового наступу на - " Кієф за трі дня " , вони наставлять таких порожніх наметів ще може й з тисячу шт . Не факт що і ті їхні "кінджали " справжні . Можливо- муляж . НАТО заявили що ці супутникові знімки не їхні , то ж зрозуміло - чиї вони . .
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04.11.2022 19:45 Ответить
На півночі вони і так є.
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04.11.2022 21:04 Ответить
Є звісно . Але кацапи хочуть виманити туди ще більше .
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04.11.2022 21:25 Ответить
Карпатський бокораш
@bokorash
·
3 год
Шуфрич з трибуни ВР назвав Євросолідарність зрадниками, а себе вочевидь він вважає міцним державником. Зал бурхливо аплодував після його слів
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04.11.2022 19:12 Ответить
Навіщо про це триндіти?! Спочатку ці табори з наметів знищити, а вже потім виставити красиву фотку.
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04.11.2022 19:13 Ответить
Якби білоруси були з нами це ж якии тил був би -- шо ж це за словяни такі ******** .
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04.11.2022 19:15 Ответить
А "жахнути" туди! Чи д'єрмак не дозволяє?
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04.11.2022 19:19 Ответить
Чим ти туди "жахнеш", своїми пердіжом? Чи таке поняття як відстань принципіально ігноруєш?
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04.11.2022 19:21 Ответить
А Зеленський хоче вдарити по білорусіі?
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04.11.2022 19:30 Ответить
А ти хочеш щоб Бульбашенко запустив сюди ще й свою армію? Підеш ії потім зупинати, чи знову будеш на дівані сидіти та писати про зраду та тупу владу, яка ще й білорусів спровокувала?
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04.11.2022 19:33 Ответить
"білорусів спровокувала?"...а росіян хто спровокував?
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04.11.2022 19:42 Ответить
Ніззя, атопутіннападе.
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04.11.2022 19:21 Ответить
Та вже давно ясно, що будуть прориватись. Волинь або Полісся. Бо не просто так Х-ло сказав, що коли війська стояли під Києвом, влада більше хотіла перемовин.
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04.11.2022 19:20 Ответить
А ми в них купували трактори МАЗи, автобуси, тролейбуси, продукти та навіть електроенергію, а вони готувалися разом з кацапами на нас напасти. То хай кацапи все і купують, подивимося через рік, що буде з бульбашською економікою.
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04.11.2022 19:27 Ответить
Для бидла путін це Бог, а лукашенка Син Божий.
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04.11.2022 19:31 Ответить
100% попрут если на бамбасе удастся продвинуться, чтобы оттянуть наши войска, а бульбаш скажет эт не мы вступили в войну, это все они. а зелох скажет что-то про братские народы
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04.11.2022 19:33 Ответить
и зелох опять наблюдает концентрацию войск, все пути разминировал, и начнет чесаться когда они доедут до киева по новенькому асфальту
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04.11.2022 19:35 Ответить
Ну і скільки там орків в тих палатках?
Це не та кількість для нападу....
Треба дивитись вдень,чим займаються...
це навчання по запуску дронів чи ракет,можливо...але розгорнутий шпиталь..
ну,теж враховують,що ми можем по ним жахнуть...
І можливо так,як відволікаючий маневр,для відтягування техніки та особового складу зі сходу та півдня....бо щось вони на лівому березі спішно все знищують,що утягти з собою не можуть.
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04.11.2022 20:20 Ответить
для НАТО це "робота" на 2-3 години ....- і там все горить та кишки тельбухи по деревах....- єх нам би їх можливості...
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04.11.2022 20:36 Ответить
Ударних груп нема, можна не турбуватися, готові будуть мінімум через 2-3 місяці?
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04.11.2022 21:06 Ответить
В наметах може нікого й немає! Навіщо їх ставити? Щоб українці побачили та злякались, щоб тиснули на владу та перемовини! Але ось тут великий прорахунок!
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04.11.2022 21:44 Ответить
Пора нанести привінтивний удар !!! Все чітко зафіксовано, де, що і скільки...
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13.11.2022 16:33 Ответить
 
 