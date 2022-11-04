В Беларуси, кроме МиГов и "Кинжалов", заметили много российских палаток с военными. ФОТО СО СПУТНИКА

На полигонах Беларуси, кроме российских самолетов МиГ-31К и контейнеров, где могут храниться ракеты "Кинжал", появились палатки с российскими военными.

Об этом пишет "Радыё Свабода" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, передает Цензор.НЕТ.

В частности, большое количество военных палаток и техники видно на 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" под Барановичами (Брестская область). Снимки сделаны 31 октября, но по данным издания военные и техника начали прибывать на полигон после 16 октября.





На снимке видны два палаточных лагеря. Размеры большего – 150х220 метров (больше двух футбольных полей – ред.). Рядом с ним еще один палаточный городок – 90х90 метров.

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Отмечается, что в общей сложности туда доставили не менее 150 палаток. Возле них около 200 единиц военной техники, преимущественно грузовики.

Севернее лагеря расположен полевой госпиталь размером 100 на 80 метров – это как футбольное поле.

В северной части учебного центра можно увидеть не менее 40 палаток общей площадью 100 на 60 метров.

Еще один палаточный лагерь размером 50 на 160 метров – там не менее 35 военных палаток – был замечен на военном полигоне "Репища" под Осиповичами (Могилевская область).





Рядом находится стоянка для техники (150 на 150 метров), а на ней грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы.

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Севернее полигона расположена станция Верейцы, на ней стоит поезд, из которого выгружают технику. Часть техники уже стоит на дороге в сторону полигона.

Спутниковые снимки полигона "Ласвида" под Витебском свидетельствуют, что палатки там начали появляться после 11 октября, позже прибыла первая техника – и лагерь стал разрастаться.



