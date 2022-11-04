Зеленский обсудил с Салливаном вопросы национальной безопасности и наградил его орденом Ярослава Мудрого. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Украину советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Глава государства поблагодарил советника Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена за поддержку нашей страны в сложное время, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.
Стороны обсудили вопросы дальнейшей поддержки нашей страны со стороны США для обороны и освобождения украинской территории от оккупантов, повышения возможностей нашего государства для защиты критической инфраструктуры, финансовой и гуманитарной поддержки, усиления санкций против государства-агрессора – Российской Федерации и консолидации международной поддержки Украины.
Владимир Зеленский вручил Джейку Салливану орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени, которым он был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Глава государства отметил, что ему очень приятно вручить Джейку Салливану этот орден.
Советник Президента США поблагодарил за высокую награду и подчеркнул, что для него честь получить ее.
Владимир Зеленский также наградил старшего директора Совета национальной безопасности США по Европе Аманду Слоат орденом "За заслуги" III степени.
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Если за стекляные бусы можно получить дорогие ракеты, то это весьма нехило.
А вообще неважно как мы получим ракеты - главное долбить ими кацапье.
Нам нужно побольше ракет хороших и разных.
Спасибо всем кто нам помогает!
Рашизм должен быть побежден!
"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив безпековий радник США. "
Взагалі це просто неймовірня концептуальна теза. З далекосяжними наслідками.
Це дуже потужний сигнал для раші - саме тому, що це каже (проросійський?) Салліван.
Дай боже, щоб це було насправді. Та сподіваємось на збільшення військової допомоги нам.
Зеля чемпион ми
Велкам ту Киев брат.