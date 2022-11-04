Зеленский обсудил с Салливаном вопросы национальной безопасности и наградил его орденом Ярослава Мудрого. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Украину советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Глава государства поблагодарил советника Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена за поддержку нашей страны в сложное время, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Стороны обсудили вопросы дальнейшей поддержки нашей страны со стороны США для обороны и освобождения украинской территории от оккупантов, повышения возможностей нашего государства для защиты критической инфраструктуры, финансовой и гуманитарной поддержки, усиления санкций против государства-агрессора – Российской Федерации и консолидации международной поддержки Украины.

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Владимир Зеленский вручил Джейку Салливану орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени, которым он был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава государства отметил, что ему очень приятно вручить Джейку Салливану этот орден.

Советник Президента США поблагодарил за высокую награду и подчеркнул, что для него честь получить ее.

Владимир Зеленский также наградил старшего директора Совета национальной безопасности США по Европе Аманду Слоат орденом "За заслуги" III степени.

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