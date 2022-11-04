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Зеленский обсудил с Салливаном вопросы национальной безопасности и наградил его орденом Ярослава Мудрого. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Украину советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Глава государства поблагодарил советника Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена за поддержку нашей страны в сложное время, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Стороны обсудили вопросы дальнейшей поддержки нашей страны со стороны США для обороны и освобождения украинской территории от оккупантов, повышения возможностей нашего государства для защиты критической инфраструктуры, финансовой и гуманитарной поддержки, усиления санкций против государства-агрессора – Российской Федерации и консолидации международной поддержки Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставит Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона, - Салливан

Владимир Зеленский вручил Джейку Салливану орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени, которым он был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава государства отметил, что ему очень приятно вручить Джейку Салливану этот орден.

Советник Президента США поблагодарил за высокую награду и подчеркнул, что для него честь получить ее.

Владимир Зеленский также наградил старшего директора Совета национальной безопасности США по Европе Аманду Слоат орденом "За заслуги" III степени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Салливан о предложениях РФ по переговорам: Все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины и без участия Украины не будут проходить

Зеленский обсудил с Салливаном вопросы национальной безопасности и наградил его орденом Ярослава Мудрого 01
Зеленский обсудил с Салливаном вопросы национальной безопасности и наградил его орденом Ярослава Мудрого 02

Зеленский Владимир (20434) Салливан Джейк (256)


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Топ комментарии
+7
Никаких проблем.. свалили крысы🦍🦍🦍 путлера по жесту доброй воли из Крыма Донбасса и война окончена...♥️🖤💙💛🔱🔱🔱💪👌💯сто пудов
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04.11.2022 22:23
+6
Головний тормоз допомоги Україні
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04.11.2022 23:10
+2
"за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України.
"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив безпековий радник США. "

Взагалі це просто неймовірня концептуальна теза. З далекосяжними наслідками.
Це дуже потужний сигнал для раші - саме тому, що це каже (проросійський?) Салліван.
Дай боже, щоб це було насправді. Та сподіваємось на збільшення військової допомоги нам.
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04.11.2022 22:17
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Правила форума Совет форумчан
В даном случае лучше жевать чем говорить. Лучше б ты удержался

Если за стекляные бусы можно получить дорогие ракеты, то это весьма нехило.
А вообще неважно как мы получим ракеты - главное долбить ими кацапье.

Нам нужно побольше ракет хороших и разных.
Спасибо всем кто нам помогает!
Рашизм должен быть побежден!
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05.11.2022 02:36 Ответить
нині шо з дурдому повипускали? то Дімон в запої про ад...то )(уйло ляпає таке-«Мы с большим уважением всегда относились и относимся к Польше. Это наш сосед. У нас были времена, когда у нас были очень близкие отношения, были и проблемы, - отметил Путин. - Мы знаем также об идеях создания у некоторой части политического бомонда в Польше великого государства «от моря до моря». Перед Второй мировой войной об этом немало говорили. Это была идея фикс - от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то, она жива. И идея поглощения Украины, она никуда не делась. Но это никто почти не знает. Это только в архивных документах».
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04.11.2022 22:08 Ответить
Вся расея превратилась в дурдом
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05.11.2022 02:30 Ответить
"за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України.
"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив безпековий радник США. "

Взагалі це просто неймовірня концептуальна теза. З далекосяжними наслідками.
Це дуже потужний сигнал для раші - саме тому, що це каже (проросійський?) Салліван.
Дай боже, щоб це було насправді. Та сподіваємось на збільшення військової допомоги нам.
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04.11.2022 22:17 Ответить
Военный бюджет США почти триллион долларов на 2023 год...для Украины предусмотрено каждый месяц 1 ярд 500 лямов...,это кроме Ленд Лиза,на счёт Казначейства Минфин США скинет бабосов...
Зеля чемпион ми
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04.11.2022 22:17 Ответить
Никаких проблем.. свалили крысы🦍🦍🦍 путлера по жесту доброй воли из Крыма Донбасса и война окончена...♥️🖤💙💛🔱🔱🔱💪👌💯сто пудов
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04.11.2022 22:23 Ответить
Крутой чувак Салливан.
Велкам ту Киев брат.
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04.11.2022 22:26 Ответить
Головний тормоз допомоги Україні
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04.11.2022 23:10 Ответить
Була добра нагода і своєму менеджеру - героя підігнати. Недаремно треться зі своєю комісією навколо Салівана. Але він би відмовився. Природна скромність
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04.11.2022 23:11 Ответить
 
 