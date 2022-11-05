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К 7 годам тюрьмы приговорена российская агентка "Победа", которая шпионила за подразделениями ВСУ, - СБУ. ФОТО

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контрразведка Службы безопасности продолжает комплексные меры по разоблачению предателей и других союзников страны-агрессора. По материалам СБУ к 7 годам заключения приговорена агентка главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ напоминает, что злоумышленницу задержали в Житомирской области в ходе спецоперации украинской контрразведки в июне этого года.

Установлено, что она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на северном направлении.

"В зоне "особого внимания" российской агентки были железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона. Кроме того, среди основных задач было выявление логистических складов с артиллерийским вооружением, а также аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации", - говорится в сообщении.

По данным следствия органов безопасности, предательницей оказалась жительница одного из поселков Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения ее завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, избравший для нее оперативный псевдоним "Победа".

В поле зрения агрессора попала из-за своих прокремлевских сообщений, которые неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

По указанию врага она должна была проводить разведывательно-подрывную деятельность в регионе. Для этого получила от своего "куратора" соответствующие инструкции, прежде всего, по сбору и способам передачи разведданных.

К 7 годам тюрьмы приговорена российская агентка Победа, которая шпионила за подразделениями ВСУ, - СБУ 01
К 7 годам тюрьмы приговорена российская агентка Победа, которая шпионила за подразделениями ВСУ, - СБУ 02
К 7 годам тюрьмы приговорена российская агентка Победа, которая шпионила за подразделениями ВСУ, - СБУ 03

"Переправку информации осуществляла через отработанные каналы электронной связи в виде GPS-координат украинских объектов с подробным их описанием. Во время обысков по месту жительства вражеского агента правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с представителем ГРУ РФ", - добавляют в СБУ.

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На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины.

Расследование проводили следователи СБУ Житомирской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

СБУ (19916) шпионаж (1390) государственная измена (1543) ВСУ (6603) Житомирская область (1395)


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Топ комментарии
+18
Кончена бомжара
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05.11.2022 10:46
+12
Побєда навіть лапті пропила.
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05.11.2022 10:57
+9
почему все люители русского мира это какие то маргиналы? Алкоголики,тунеядцы,зеки,бомжы и другое отребье?
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05.11.2022 11:08
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як тільки Друг баканафф "залишив" СБУ, почалися якісь дії.....
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05.11.2022 10:45 Ответить
Кончена бомжара
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05.11.2022 10:46 Ответить
а шо вы хотели По-Бяда. тупая селяночка евбнутая она разведчица писала в Контакте..шо той резидент вербовщик ****** что эта ****** ну ********* завербовались... **** из себя Штирлица и Кэт изображать то...
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05.11.2022 11:23 Ответить
руSSкий мір... він весь такий.
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05.11.2022 10:51 Ответить
Побєда навіть лапті пропила.
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05.11.2022 10:57 Ответить
Агент "Подшконарніца"👍
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05.11.2022 10:58 Ответить
а чому шуфрич бойко на свободі аде баканов
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05.11.2022 11:01 Ответить
чшшшш!.. Не поминайте до ночі!..
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23.12.2022 18:30 Ответить
Таких справ і розголосів треба більше. А то дуже безпечно себе почувають зрадники.
Може хоч тепер за свої шкіри злякаються.
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05.11.2022 11:04 Ответить
мало ((( мінімум 10 без права амністії
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05.11.2022 11:06 Ответить
почему все люители русского мира это какие то маргиналы? Алкоголики,тунеядцы,зеки,бомжы и другое отребье?
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05.11.2022 11:08 Ответить
Їм нема, чого втрачати, а так вони додатково гроші заробляють від кацапів.
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05.11.2022 11:10 Ответить
в якому сенсі їм немає чого втрачати? Їх якщо піймають,то це чималий строк, що впринципі і відбулося, так була б на волі.а так тепер буде сидіти, втратила свободу, получається ось це вона втратила
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05.11.2022 11:12 Ответить
чтобы это понять нужен нормально работающий мозг, а это автоматически нарушает возможно вербовки и работы на РФ... Все они прежде всего дебилы.
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05.11.2022 16:52 Ответить
Гидко читати такі новини коли під час війни ворогів засуджують як звичайних злодіїв. Ганьба суддям
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05.11.2022 11:08 Ответить
Тепер ми з вами її годуватимемо у безпечній в'язниці.

Цікаво, чому немає закону про позбавлення громадянства тяжких злочинців?

Кому потрібні такі співгромадяни?
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05.11.2022 11:08 Ответить


непосмотриш и на долго внушаетЬ. ))

почему срань, топящая за сраный рюзьгемир, настолько безграмотная и тупая?
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05.11.2022 11:10 Ответить
Вот поэтому что она настолько безграмотная и тупая - она и топит за "сраный рюзьгемир"..
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05.11.2022 11:26 Ответить
+++
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05.11.2022 17:10 Ответить
Раз вже є вирок, ****** можна не блюрити. Країна має знати своїх "героїв".
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05.11.2022 11:30 Ответить
А чого тільки 7 років? Мінімум мало бути 15!!!
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05.11.2022 11:54 Ответить
Судді схоже працюють на парашку. Що це за вироки такі мягкі?
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05.11.2022 11:59 Ответить
Скільки через тварь загинуло пілотів, військових, знищено військових об'єктів ?
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05.11.2022 12:10 Ответить
якщо вже її засуджено - то навійщо фейс ретушують?
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05.11.2022 12:52 Ответить
Победа уже не та...
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05.11.2022 13:04 Ответить
Рєшила павтаріть, от табло і підрихтували.
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05.11.2022 17:09 Ответить
Уже засудили,но харю не показывают
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05.11.2022 16:18 Ответить
7 років це занадто мало за таке!
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05.11.2022 16:45 Ответить
Мало? Норм.
Ось наприклад, у 1990-му дали рекетиру 7 років. Вийшов у 1997-му. Пам'ятаєте ті роки? Грошей в нього немає, бо те що колись сховав, це радянські папірці, а долари тоді були під статтею КДБ.

Його квартиру, або будинок жінка вже продала, бо за радянськими законами, котрі за 30 років не зміняні у цьому випадку, якщо чоловік за гратами, то жінка має право розлучитися у суді без його присутності. Тобто це бомж без грошей.

Працювати зека ніхто не візьме. Якщо на зоні познайомився з якимось авторитетом і той дай йому направлення, наприклад у Вінницю до Карабаса Барабаса, ну тоді може візьмуть до тітушок І скоріш за все його життя бистра закінчиться.

Знаєте чому за таке не дають вишку? Тому що тоді, при затриманні, гинуть люди, бо такому злодію немає що витрачати.
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06.11.2022 14:25 Ответить
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05.11.2022 17:04 Ответить
Був суд, дали строк ! Чому не показують морду-ліца ?!
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05.11.2022 17:08 Ответить
 
 