К 7 годам тюрьмы приговорена российская агентка "Победа", которая шпионила за подразделениями ВСУ, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности продолжает комплексные меры по разоблачению предателей и других союзников страны-агрессора. По материалам СБУ к 7 годам заключения приговорена агентка главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ напоминает, что злоумышленницу задержали в Житомирской области в ходе спецоперации украинской контрразведки в июне этого года.

Установлено, что она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на северном направлении.

"В зоне "особого внимания" российской агентки были железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона. Кроме того, среди основных задач было выявление логистических складов с артиллерийским вооружением, а также аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации", - говорится в сообщении.

По данным следствия органов безопасности, предательницей оказалась жительница одного из поселков Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения ее завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, избравший для нее оперативный псевдоним "Победа".

В поле зрения агрессора попала из-за своих прокремлевских сообщений, которые неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

По указанию врага она должна была проводить разведывательно-подрывную деятельность в регионе. Для этого получила от своего "куратора" соответствующие инструкции, прежде всего, по сбору и способам передачи разведданных.







"Переправку информации осуществляла через отработанные каналы электронной связи в виде GPS-координат украинских объектов с подробным их описанием. Во время обысков по месту жительства вражеского агента правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с представителем ГРУ РФ", - добавляют в СБУ.

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На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины.

Расследование проводили следователи СБУ Житомирской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.