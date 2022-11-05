К 7 годам тюрьмы приговорена российская агентка "Победа", которая шпионила за подразделениями ВСУ, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности продолжает комплексные меры по разоблачению предателей и других союзников страны-агрессора. По материалам СБУ к 7 годам заключения приговорена агентка главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
СБУ напоминает, что злоумышленницу задержали в Житомирской области в ходе спецоперации украинской контрразведки в июне этого года.
Установлено, что она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на северном направлении.
"В зоне "особого внимания" российской агентки были железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона. Кроме того, среди основных задач было выявление логистических складов с артиллерийским вооружением, а также аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации", - говорится в сообщении.
По данным следствия органов безопасности, предательницей оказалась жительница одного из поселков Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения ее завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, избравший для нее оперативный псевдоним "Победа".
В поле зрения агрессора попала из-за своих прокремлевских сообщений, которые неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "ВКонтакте".
По указанию врага она должна была проводить разведывательно-подрывную деятельность в регионе. Для этого получила от своего "куратора" соответствующие инструкции, прежде всего, по сбору и способам передачи разведданных.
"Переправку информации осуществляла через отработанные каналы электронной связи в виде GPS-координат украинских объектов с подробным их описанием. Во время обысков по месту жительства вражеского агента правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с представителем ГРУ РФ", - добавляют в СБУ.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины.
Расследование проводили следователи СБУ Житомирской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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Може хоч тепер за свої шкіри злякаються.
Цікаво, чому немає закону про позбавлення громадянства тяжких злочинців?
Кому потрібні такі співгромадяни?
непосмотриш и на долго внушаетЬ. ))
почему срань, топящая за сраный рюзьгемир, настолько безграмотная и тупая?
Ось наприклад, у 1990-му дали рекетиру 7 років. Вийшов у 1997-му. Пам'ятаєте ті роки? Грошей в нього немає, бо те що колись сховав, це радянські папірці, а долари тоді були під статтею КДБ.
Його квартиру, або будинок жінка вже продала, бо за радянськими законами, котрі за 30 років не зміняні у цьому випадку, якщо чоловік за гратами, то жінка має право розлучитися у суді без його присутності. Тобто це бомж без грошей.
Працювати зека ніхто не візьме. Якщо на зоні познайомився з якимось авторитетом і той дай йому направлення, наприклад у Вінницю до Карабаса Барабаса, ну тоді може візьмуть до тітушок І скоріш за все його життя бистра закінчиться.
Знаєте чому за таке не дають вишку? Тому що тоді, при затриманні, гинуть люди, бо такому злодію немає що витрачати.