Российские войска из РСЗО и тяжелой артиллерии 8 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Оккупанты из РСЗО и тяжелой артиллерии ударили по 3 громадам Днепропетровщины - Никопольской, Марганецкой и Мировской.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"С вечера и до самого утра было громко на Никопольщине. Российские оккупационные войска обстреляли район 8 раз. Ударили по 3 громадам - Никопольской, Марганецкой и Мировской. Обстреливали мирные города и села из РСЗО и тяжелой артиллерии.

В Мировской громаде повреждены с полдесятка частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и газопроводы.

9-летняя девочка, которую накануне вечером ранили россияне, в больнице под наблюдением медиков. Угрозы жизни нет. Ее состояние врачи оценивают как среднее. Ребенок сильно напуган обстрелом и ранением.

В Никопольской и Марганецкой громадах обошлось без пострадавших.

В самом Никополе снаряды зацепили несколько домов – многоэтажных и частных. Повредили мебельное производство, транспортное предприятие, газопроводы и линии электропередач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах звучали сирены, извещая об угрозе вражеских атак, однако обошлось без обстрелов и в эту минуту спокойно.

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