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Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили более 2,2 тыс. взрывоопасных предметов на деоккупированной территории Харьковской области. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки 30 пиротехнических подразделений ГСЧС обследовали и очистили более 10 га деоккупированных территорий в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки 30 пиротехнических подразделений ГСЧС продолжали гуманитарное разминирование деоккупированных территорий. Работали 158 пиротехников и 58 единиц техники. Ими обследована и очищена территория общей площадью более 10 га, изъят и обезврежен 2241 взрывоопасный предмет", - говорится в сообщении.

Основные усилия пиротехнических подразделений направлены на объекты критической инфраструктуры, разминирование водо-, газо-, тепло-, электросетей, а также на проверку частного жилищного сектора в Харьковском, Купянском, Изюмском и Чугуевском районах области. За прошедший день пиротехники обследовали около 4 км линий электропередач и 2,3 км автомобильных дорог.

С 8 сентября по 6 ноября на деоккупированной территории Харьковщины обследовано 1422 га местности, 196 км автомобильных дорог, 389 км линий электропередач, 131 км железнодорожных путей и 178 км газопроводов. Выявлено и обезврежено 37 915 единиц взрывоопасных предметов.

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Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили более 2,2 тыс. взрывоопасных предметов на деоккупированной территории Харьковской области 01

Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили более 2,2 тыс. взрывоопасных предметов на деоккупированной территории Харьковской области 02
Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили более 2,2 тыс. взрывоопасных предметов на деоккупированной территории Харьковской области 03
Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили более 2,2 тыс. взрывоопасных предметов на деоккупированной территории Харьковской области 04
Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили более 2,2 тыс. взрывоопасных предметов на деоккупированной территории Харьковской области 05

Автор: 

Харьковщина (5577) ГСЧС (4982) разминирование (715)


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Бережіть себе, хлопці.
Хай вас Господь з Богородицею бережуть та допомагають
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06.11.2022 12:39 Ответить
 
 