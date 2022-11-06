Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили более 2,2 тыс. взрывоопасных предметов на деоккупированной территории Харьковской области. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки 30 пиротехнических подразделений ГСЧС обследовали и очистили более 10 га деоккупированных территорий в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки 30 пиротехнических подразделений ГСЧС продолжали гуманитарное разминирование деоккупированных территорий. Работали 158 пиротехников и 58 единиц техники. Ими обследована и очищена территория общей площадью более 10 га, изъят и обезврежен 2241 взрывоопасный предмет", - говорится в сообщении.

Основные усилия пиротехнических подразделений направлены на объекты критической инфраструктуры, разминирование водо-, газо-, тепло-, электросетей, а также на проверку частного жилищного сектора в Харьковском, Купянском, Изюмском и Чугуевском районах области. За прошедший день пиротехники обследовали около 4 км линий электропередач и 2,3 км автомобильных дорог.

С 8 сентября по 6 ноября на деоккупированной территории Харьковщины обследовано 1422 га местности, 196 км автомобильных дорог, 389 км линий электропередач, 131 км железнодорожных путей и 178 км газопроводов. Выявлено и обезврежено 37 915 единиц взрывоопасных предметов.

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