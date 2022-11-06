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В Белгородской области масштабный пожар. По предварительным данным, горит нефтебаза. ФОТО

Масштабный пожар возник в Белгородской области России сегодня, 6 ноября. Российские власти заявляют о "прилете".

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - сообщил Гладков.

По данным местных Telegram-каналов, пожар произошел на нефтебазе в н.п. Хотмыжск.

"Горит нефтебаза в н.п. Хотмыжск. Многие говорят именно о прилете. Уточняем", - говорится в сообщении.

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В Белгородской области масштабный пожар. По предварительным данным, горит нефтебаза 01

Автор: 

пожар (5959) Белгород (453)


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Топ комментарии
+48
апять курите ????? )))))
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06.11.2022 12:58
+36
а то они и так ракетами не раскидываються)....как то пох часов 6 без света посидеть главное больше урона кацапне нанести больше тварей в пекло затащить,а посидеть пару часов без света не велика цена за такой душевный кайф.
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06.11.2022 13:03
+22
- Рабинович, у вас алиби есть?
- А шо это такое?
- Ну, видел ли вас кто-нибудь во время убийства?
- Слава богу, нет.
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06.11.2022 13:16
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Лінза навєрна апять пакуріла...
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06.11.2022 12:57 Ответить
супер !!! це маленьке "бавовнятко" трохи бавиться !!!
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06.11.2022 12:58 Ответить
апять курите ????? )))))
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06.11.2022 12:58 Ответить
апдейт бояна про растворимый кофу )) "как то растворитель привезли на базу, привезли на базу - растворился сразу!" (С) ))
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06.11.2022 13:03 Ответить
Нехай згорить
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06.11.2022 12:59 Ответить


Будем.
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06.11.2022 13:00 Ответить
Отже завтра будуть фігачити ракетами. Типу помста..
Тварі москальські
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06.11.2022 13:00 Ответить
а то они и так ракетами не раскидываються)....как то пох часов 6 без света посидеть главное больше урона кацапне нанести больше тварей в пекло затащить,а посидеть пару часов без света не велика цена за такой душевный кайф.
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06.11.2022 13:03 Ответить
и еще заметил что кацапня делает ракетные обстрелы если что то серйозное мы лупанули,а белгород ни в этой системе координат сколько уже там было хлопков и с прилетами по нам это не было связано,исчего делаем вывод что кацапам в кремле тупо ******* на тот белгород)))а вот мостик и флот со 2 флагманом выведеным из строя это совсем другое,больной мозоль)
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06.11.2022 13:10 Ответить
Та не дуже то і *пои..ть*. бо це ж пальне. яке йде на їх техніку. яка йде в Україну.....
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06.11.2022 13:51 Ответить
О,це вже щось.
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06.11.2022 13:00 Ответить
надо расшырять географию хлопков,а то один нещасный белгород за весь кацапстан оддуваеться)
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06.11.2022 13:01 Ответить
Там теж є українці. Партизанять.
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06.11.2022 13:03 Ответить
Ай ай ай, а кто же это сделал? 🙄
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06.11.2022 13:06 Ответить
- Рабинович, у вас алиби есть?
- А шо это такое?
- Ну, видел ли вас кто-нибудь во время убийства?
- Слава богу, нет.
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06.11.2022 13:16 Ответить
😁
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06.11.2022 13:21 Ответить
Моя мрія спалений Мозирський НПЗ ... і взагалі щоб палала вся московія!
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06.11.2022 13:10 Ответить
З українського селища Виступовичі, яке біля кордону з бульбою до пасьолка Михалки де розташований Мозирський НПЗ по трасі всього 51 км ................. Напряму ще блище !

Коли України знищить Мозирський НПЗ ?!
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06.11.2022 13:17 Ответить
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06.11.2022 13:15 Ответить
Что то не очень она и масштабная как для нефтебазы с такими бочками
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06.11.2022 13:16 Ответить
Хаи горит -- шо згорит те не зогниє .
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06.11.2022 13:23 Ответить
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06.11.2022 13:27 Ответить
пошли проверки в путлеровских войсках "куда делись деньги на войну"... Ожидаемо что нефтебазы даже за Уралом будут пылать. Думаю что следующими пожарищами станут склады с обмундированием и продовольствием.
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06.11.2022 13:38 Ответить
Молюся , щоби на параші , згоріли всі кацапи до тла , бо вони заслуговують
на пождорож до пекла😡
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06.11.2022 13:42 Ответить
Це підсвітка компенсує відсутність світла в українських містах і хоча не дуже світить, але зате як гріє душу, - кацапи вдавіться слиною од заздрощів, який кайф на вихідні отримали українці 😝😝😝😝😝😝😝😜
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06.11.2022 13:44 Ответить
лепота у свинисобак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!нюхайте ***********..............................
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06.11.2022 13:47 Ответить
ето нє пожар а отріцатєльноє возгораніє і задимлєніє
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06.11.2022 13:49 Ответить
А славненько то як, горить!
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06.11.2022 13:51 Ответить
Це вже ніби буденне явище.
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06.11.2022 13:55 Ответить
Хай по всій рашці горять нафтобази, доречі на фото вогонь невеликий.
памятаю як колись горіла нафтобаза БРСМ ід Київом, ото блд тиждень горіла і людей скільки загинуло, а це якась шалость Карлсона.
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06.11.2022 16:05 Ответить
«Горіла база, палала, під нею русня стояла» - народна пісня.
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06.11.2022 17:02 Ответить
 
 