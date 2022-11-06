В Белгородской области масштабный пожар. По предварительным данным, горит нефтебаза. ФОТО
Масштабный пожар возник в Белгородской области России сегодня, 6 ноября. Российские власти заявляют о "прилете".
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.
"Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - сообщил Гладков.
По данным местных Telegram-каналов, пожар произошел на нефтебазе в н.п. Хотмыжск.
"Горит нефтебаза в н.п. Хотмыжск. Многие говорят именно о прилете. Уточняем", - говорится в сообщении.
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+48 Вася Шевченко #371210
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Тварі москальські
- А шо это такое?
- Ну, видел ли вас кто-нибудь во время убийства?
- Слава богу, нет.
Коли України знищить Мозирський НПЗ ?!
на пождорож до пекла😡
памятаю як колись горіла нафтобаза БРСМ ід Київом, ото блд тиждень горіла і людей скільки загинуло, а це якась шалость Карлсона.