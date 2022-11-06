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За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Российская армия за минувшие сутки обстреляла Авдеевку, Торецк, Большую Новоселку, Пивниичное, Карловку, Нетайлово, Уманское.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг применил против мирного населения РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию. Разрушен и поврежден 21 гражданский объект - 18 жилых домов, административное здание городской территориальной громады, хозяйственное сооружение, автомобиль. Зафиксированы два ракетных удара по Лиману и обстрелы из "Градов" города Авдеевка. Российские снаряды попали в дома жителей. По предварительным данным, люди не пострадали. С РСЗО "Ураган" и артиллерии враг атаковал Торецк, есть убитые и раненые гражданские, повреждены четыре дома", - говорится в сообщении.

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За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 01

За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 02
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 03
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 04
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 05
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 06
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 07
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 08
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 09
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 10

Автор: 

обстрел (27336) Донецкая область (9746) Авдеевка (2444) Торецк (466)


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найогидніше чмо яке тільки можна було знайти і відбулавити в19? - ми знайшли і відбулавили - нас біда не мине.....
а давайте в Байдена плюнемо?
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06.11.2022 13:18 Ответить
 
 