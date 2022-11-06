Оккупанты нанесли удар по Вольнянщине в Запорожской области, вероятно, ракетами Х-31. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать мирные громады в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает бить по нашим мирным громадам. Полчаса назад две ракеты, вероятно Х-31, взорвались вблизи одного из населенных пунктов Вольнянщины. Гражданская инфраструктура не пострадала. Все люди целы", - говорится в сообщении.

Кроме того, жителей призывают не пренебрегать безопасностью, во время тревоги находиться в укрытиях.

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