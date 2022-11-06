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Оккупанты нанесли удар по Вольнянщине в Запорожской области, вероятно, ракетами Х-31. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать мирные громады в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает бить по нашим мирным громадам. Полчаса назад две ракеты, вероятно Х-31, взорвались вблизи одного из населенных пунктов Вольнянщины. Гражданская инфраструктура не пострадала. Все люди целы", - говорится в сообщении.

Кроме того, жителей призывают не пренебрегать безопасностью, во время тревоги находиться в укрытиях.

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Оккупанты нанесли удар по Вольнянщине в Запорожской области, вероятно, ракетами Х-31 01

Оккупанты нанесли удар по Вольнянщине в Запорожской области, вероятно, ракетами Х-31 02
Оккупанты нанесли удар по Вольнянщине в Запорожской области, вероятно, ракетами Х-31 03

Автор: 

обстрел (27336) Запорожская область (3117) Старух Александр (145)


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Лапатниє снайпєра відать работалі...
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06.11.2022 13:39 Ответить
ЩЕ РАЗ ПРО БОГУСЛАЕВА ( запорожская обл) , который поставлял оркам военные детали и моторы вплоть до октября 2022 и СБУ , которое все это не замечало
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06.11.2022 13:45 Ответить
ГЕТЬ КАЗНОКРАДІВ МАРЧЕНКО І ЇХ ПОДРУГУ ЯЦИК!!!!
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06.11.2022 13:57 Ответить
Всі ці радянські директори в основній своїй массі люди кончені...
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06.11.2022 14:01 Ответить
Абсолютно згоден.Через цих підарасів (радянських директорів), Україна так і не здобула фактичної незалежності. Так і залишалася під протекторатом росії.
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06.11.2022 14:21 Ответить
Хм... x-31 це ж наче протирадіолокаційні ракети
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06.11.2022 14:45 Ответить
 
 