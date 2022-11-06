Отец погибшего в Украине американского добровольца Дэйна Партриджа отправится сюда как волонтер. ФОТО
Дейн Партридж из Айдахо отдал жизнь за Украину в середине октября. Его отец решил поехать в нашу страну как волонтер.
Об этом сообщила американский волонтер Кэти Стикель, которая помогала доставить тело павшего бойца из Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.
Она передала послание от семьи Партриджа к украинцам.
"Украинцы, семья Дейна Партриджа - убитого в Украине и похороненного в Айдахо США - имела честь, что он надел вашу форму, и поддерживает ваше дело. Спасибо за мужество, которое вы демонстрируете миру. Его отец приедет в Украину волонтерить в сети поставок", – написала Стикель.
Дейну Партриджу было 34 года. Как сообщает издание East Idaho News, с 2006 по 2012 год он служил в армии США. В апреле 2022 года ветеран отправился в Украину и присоединился к Иностранному легиону.
Третьего октября Партридж был ранен во время боевых действий и впал в кому. Его доставили в госпиталь в Запорожье, но спасти жизнь добровольцу не удалось, и 11 октября он скончался.
У Партриджа осталась жена и пятеро детей.
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Вічна пам"ять і подяка від України мужньому Воїну, Людині, Татові п"ятьох дітей ....
А тепер можете називати мене "кацапом".
І з таких у нього довга черга.
"Нет больше любви, если кто положит душу за други своя."
Сміливі і високоморальні звичайні люди Америки,
повна протиленість нащій владі.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
Вечная память патриоту из США.
США с Украиной.
Разом до перемоги.
United we stand.