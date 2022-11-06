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Новости Фото Война
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Отец погибшего в Украине американского добровольца Дэйна Партриджа отправится сюда как волонтер. ФОТО

Дейн Партридж из Айдахо отдал жизнь за Украину в середине октября. Его отец решил поехать в нашу страну как волонтер.

Об этом сообщила американский волонтер Кэти Стикель, которая помогала доставить тело павшего бойца из Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.

Она передала послание от семьи Партриджа к украинцам.

"Украинцы, семья Дейна Партриджа - убитого в Украине и похороненного в Айдахо США - имела честь, что он надел вашу форму, и поддерживает ваше дело. Спасибо за мужество, которое вы демонстрируете миру. Его отец приедет в Украину волонтерить в сети поставок", – написала Стикель.

Дейну Партриджу было 34 года. Как сообщает издание East Idaho News, с 2006 по 2012 год он служил в армии США. В апреле 2022 года ветеран отправился в Украину и присоединился к Иностранному легиону.

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Третьего октября Партридж был ранен во время боевых действий и впал в кому. Его доставили в госпиталь в Запорожье, но спасти жизнь добровольцу не удалось, и 11 октября он скончался.

У Партриджа осталась жена и пятеро детей.

Отец погибшего в Украине американского добровольца Дэйна Партриджа отправится сюда как волонтер 01
Отец погибшего в Украине американского добровольца Дэйна Партриджа отправится сюда как волонтер 02
Отец погибшего в Украине американского добровольца Дэйна Партриджа отправится сюда как волонтер 03
Отец погибшего в Украине американского добровольца Дэйна Партриджа отправится сюда как волонтер 04
Отец погибшего в Украине американского добровольца Дэйна Партриджа отправится сюда как волонтер 05

Автор: 

смерть (9230) США (26835) потери (4398) добровольцы (1172)


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Топ комментарии
+53


Вічна пам"ять і подяка від України мужньому Воїну, Людині, Татові п"ятьох дітей ....
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06.11.2022 15:09
+48
Па'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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06.11.2022 15:10
+28
не бачу серед нагород медаль чи орден від України. Можна було б нагородити хоч посмертно як знак поваги.
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06.11.2022 15:35
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Вічна пам"ять і подяка від України мужньому Воїну, Людині, Татові п"ятьох дітей ....
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06.11.2022 15:09 Ответить
Па'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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06.11.2022 15:10 Ответить
З курятнику воно скоріш строчить,всього тиждень тому інтернет провели і зарегався.
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06.11.2022 15:28 Ответить
Всім кацапам із дамбаса туди
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06.11.2022 15:36 Ответить
Він ох#їє з того що робить ЗЕкоМанда - мородерства.
А тепер можете називати мене "кацапом".
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06.11.2022 15:35 Ответить
не бачу серед нагород медаль чи орден від України. Можна було б нагородити хоч посмертно як знак поваги.
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06.11.2022 15:35 Ответить
найЗеленіший нагороджує "Лисих" і Пікалових.
І з таких у нього довга черга.
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06.11.2022 16:28 Ответить
Да, по жадничал клоун, наградить героя иностранца, который приехал в Украину, чтоб защитить её от кровавого ху.ла, напрасно - напрасно...
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06.11.2022 17:11 Ответить
Слава Герою, що віддав життя за нас українців і незалежність нашої держави. Можливо, потрібна петиція, щоб президент нагородив Героя, щоб діти і сім'я пишались батьком, чоловіком і сином.
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06.11.2022 15:47 Ответить
Святой человек и великий воин: поступил по Евангельской заповеди:

"Нет больше любви, если кто положит душу за други своя."
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14.11.2022 09:15 Ответить
Земля пухом загиблим Героям.
Сміливі і високоморальні звичайні люди Америки,
повна протиленість нащій владі.
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06.11.2022 15:50 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
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06.11.2022 17:03 Ответить
Слава Героям!!!
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06.11.2022 17:19 Ответить
Дякую, Дейн. Ми будемо тебе пам'ятати, як і допомогу всього американського народу.
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06.11.2022 18:19 Ответить
Герою! Спи спокійно, низький тобі уклін!
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06.11.2022 18:23 Ответить
Герою Слава!

Вечная память патриоту из США.

США с Украиной.
Разом до перемоги.
United we stand.
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07.11.2022 02:39 Ответить
 
 