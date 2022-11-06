Отец погибшего в Украине американского добровольца Дэйна Партриджа отправится сюда как волонтер. ФОТО

Дейн Партридж из Айдахо отдал жизнь за Украину в середине октября. Его отец решил поехать в нашу страну как волонтер.

Об этом сообщила американский волонтер Кэти Стикель, которая помогала доставить тело павшего бойца из Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.

Она передала послание от семьи Партриджа к украинцам.

"Украинцы, семья Дейна Партриджа - убитого в Украине и похороненного в Айдахо США - имела честь, что он надел вашу форму, и поддерживает ваше дело. Спасибо за мужество, которое вы демонстрируете миру. Его отец приедет в Украину волонтерить в сети поставок", – написала Стикель.

Дейну Партриджу было 34 года. Как сообщает издание East Idaho News, с 2006 по 2012 год он служил в армии США. В апреле 2022 года ветеран отправился в Украину и присоединился к Иностранному легиону.

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Третьего октября Партридж был ранен во время боевых действий и впал в кому. Его доставили в госпиталь в Запорожье, но спасти жизнь добровольцу не удалось, и 11 октября он скончался.

У Партриджа осталась жена и пятеро детей.









