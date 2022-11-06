Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж

Бахмутское направление пока одно из самых горячих на восточном фронте. Бойцы 30-й ОМБр надежно держат оборону и наносят врагу колоссальные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Несокрушимый Бахмут. Бахмутское направление - одно из самых горячих на восточном фронте. Наглые россияне днем и ночью в любую погоду атакуют украинские позиции. Но бойцы 30-й ОМБр надежно держат оборону и наносят врагу безумные потери. Вашему вниманию - фоторепортаж из-под Бахмута о боевых буднях наших воинов", - говорится в сообщении.









































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