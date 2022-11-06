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Новости Фото Война
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Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж

Бахмутское направление пока одно из самых горячих на восточном фронте. Бойцы 30-й ОМБр надежно держат оборону и наносят врагу колоссальные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Несокрушимый Бахмут. Бахмутское направление - одно из самых горячих на восточном фронте. Наглые россияне днем и ночью в любую погоду атакуют украинские позиции. Но бойцы 30-й ОМБр надежно держат оборону и наносят врагу безумные потери. Вашему вниманию - фоторепортаж из-под Бахмута о боевых буднях наших воинов", - говорится в сообщении.

Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 01

Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 02
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 03
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 04
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 05
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 06
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 07
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 08
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 09
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 10
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 11
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 12
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 13
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 14
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 15
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 16
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 17
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 18
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 19
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 20
Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении 21

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Автор: 

Бахмут (1603) 30 отдельная механизированная бригада (154)


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Топ комментарии
+27
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06.11.2022 15:12
+22
Сил Вам наші захисники! Вас всіх чекають вдома!
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06.11.2022 15:13
+20
Бережи вас Господь.
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06.11.2022 15:16
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Краз на останній світлині страшно виглядає...
Наснаги нашим воїнам, бережіть себе!
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06.11.2022 15:12 Ответить
Краз , як краз , чи ти з окопу дивишся як виглядає ця маХіна
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06.11.2022 15:31 Ответить
він мабуть мав на увазі дірки від куль
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06.11.2022 17:22 Ответить
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06.11.2022 15:12 Ответить
Таких ніколи не здолати та не перемогти...
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06.11.2022 15:12 Ответить
Сил Вам наші захисники! Вас всіх чекають вдома!
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06.11.2022 15:13 Ответить
Бережи вас Господь.
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06.11.2022 15:16 Ответить
Кожному дохлому кацапу по жмені земельки в глотку запхати, щоб нажерся наостанок!
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06.11.2022 15:31 Ответить
В Чечне кацапы очень долго пытались захватить Бамут, но так и не смогли. Бамут и Бахмут, совпадение? Не думаю.
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06.11.2022 15:47 Ответить
Они его взяли, после двух неудачных штурмов и год мучительной осады.
В чеченском Бамуте, были подземные коммуникации бывшей ракетной части стратегического назначения.
Под Бахмутом же гуляй поле, та самая местность на которую их надрачивают в их военных академиях - воюй не хочу. А топчутся уже 8 месяцев. Деградация, однако.
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06.11.2022 16:47 Ответить
Слава ЗСУ!!
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06.11.2022 15:49 Ответить
Попри шалені втрати кацапня все лізе та лізе. Зазомбовані, чи під кайфом?
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06.11.2022 15:53 Ответить
Вітання хлопцям з Новоград-Волинського!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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06.11.2022 15:55 Ответить
Справжні кіборги. Слава ЗСУ, слава Україні!
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06.11.2022 16:48 Ответить
Дякуємо за героїчний спротив рашистам !
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06.11.2022 17:55 Ответить
хлопчі хай ВАС боженька бережен
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06.11.2022 20:03 Ответить
 
 