Бойцы 30-й ОМБр держат оборону и наносят врагу безумные потери на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж
Бахмутское направление пока одно из самых горячих на восточном фронте. Бойцы 30-й ОМБр надежно держат оборону и наносят врагу колоссальные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.
"Несокрушимый Бахмут. Бахмутское направление - одно из самых горячих на восточном фронте. Наглые россияне днем и ночью в любую погоду атакуют украинские позиции. Но бойцы 30-й ОМБр надежно держат оборону и наносят врагу безумные потери. Вашему вниманию - фоторепортаж из-под Бахмута о боевых буднях наших воинов", - говорится в сообщении.
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В чеченском Бамуте, были подземные коммуникации бывшей ракетной части стратегического назначения.
Под Бахмутом же гуляй поле, та самая местность на которую их надрачивают в их военных академиях - воюй не хочу. А топчутся уже 8 месяцев. Деградация, однако.