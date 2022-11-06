Россияне уничтожили здание культуры и спорта в Гуляйполе. ФОТОрепортаж
Ночью российские войска разбили большое здание культуры и спорта в центре Гуляйполя Запорожской области.
Об этом в фейсбуке сообщает Гуляйпольская городская территориальная громада, передает Цензор.НЕТ.
"С первого взгляда даже трудно понять, что это центр культуры и спорта Гуляйпольской громады. Этой ночью был уничтожен большой зал КСК Современник. Сколько концертов, побед, достижений и встреч. Это все теперь в нашей памяти. Наш городок, наше раненое непокоренное Гуляйполе", - говорится в сообщении.
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Я узяв коті корму (ото проглота ж) і собі копченої ковбаси на вранішні бутери. Поки стояв, накидав собі ще батончиків Рошен і для дружини Баунті. Потім положив ще один батон баунті, але вже за своєю групою. Касир пробила усе, я розрахувався і, наступний. Бере баунті, а чолов'яга каже, то не його. Я кажу, окремим чеком, бийте, це моє.В она трохов зашарилась, але спонувалась і пробила. Розраховуюсь, дочекався чеку і віддаю батончик з чеком продавщині... Чули б ви та бачили ті очі та тей захват від тієї дівчини... Глянув ненароком в очі чолов'яги. Той був чисто в ступорі, але приємному.
Давайте робити приємне людям. Не важливо хто вони, і як вони працюють. Такі поступки просто єднять нас.