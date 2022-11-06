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Россияне уничтожили здание культуры и спорта в Гуляйполе. ФОТОрепортаж

Ночью российские войска разбили большое здание культуры и спорта в центре Гуляйполя Запорожской области.

Об этом в фейсбуке сообщает Гуляйпольская городская территориальная громада, передает Цензор.НЕТ.

"С первого взгляда даже трудно понять, что это центр культуры и спорта Гуляйпольской громады. Этой ночью был уничтожен большой зал КСК Современник. Сколько концертов, побед, достижений и встреч. Это все теперь в нашей памяти. Наш городок, наше раненое непокоренное Гуляйполе", - говорится в сообщении.

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Россияне уничтожили здание культуры и спорта в Гуляйполе 01

Россияне уничтожили здание культуры и спорта в Гуляйполе 02

Автор: 

Гуляйполе (85) обстрел (27336) Запорожская область (3117)


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Про людяність... Стою в черзі в гіпермаркеті Таврія Б. Позаду підійшов чоловік, дивно що він виклав на кешконвейер засушений кріп і пляшку з якоюсь світлокоричневою рідиною. Їх було двоє і розмовляли приємною співучою.
Я узяв коті корму (ото проглота ж) і собі копченої ковбаси на вранішні бутери. Поки стояв, накидав собі ще батончиків Рошен і для дружини Баунті. Потім положив ще один батон баунті, але вже за своєю групою. Касир пробила усе, я розрахувався і, наступний. Бере баунті, а чолов'яга каже, то не його. Я кажу, окремим чеком, бийте, це моє.В она трохов зашарилась, але спонувалась і пробила. Розраховуюсь, дочекався чеку і віддаю батончик з чеком продавщині... Чули б ви та бачили ті очі та тей захват від тієї дівчини... Глянув ненароком в очі чолов'яги. Той був чисто в ступорі, але приємному.
Давайте робити приємне людям. Не важливо хто вони, і як вони працюють. Такі поступки просто єднять нас.
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06.11.2022 17:45 Ответить
А я сьогодні з дружиною пішов на ринок картоплі купити. Купляємо в однієї і тієї ж жіночки вже декілька років. Вона набирає та й каже. Ну виприставляєте звонила кума з росії. (вона років 20 назад вийшла заміж за кацапа і поїхала до нього жити) Жінці близько 60 років. Та питає мене. Каже, кума, а це правда шо ви там дітей їсте? Кажу їй, ти шо чокнулась на старості літ? Ти 40 років в Україні прожила, шо ти тут їла?! А та каже, ну не знаю... Люди ж просто так говорити не будуть...
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06.11.2022 17:51 Ответить
А я б таким сказав що, так, їмо. А що робити, коли у нас голодуха, холод, злидні та неміч. Най вони кичуються від обурення.
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06.11.2022 18:00 Ответить
Нічого... Нестор Іванович з того світу кацапсячим свиням помститься...
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06.11.2022 17:45 Ответить
А памятник Нестору Ивановичу цiлий?
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06.11.2022 19:36 Ответить
Скоти,***
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06.11.2022 17:46 Ответить
На месте мацквы реанимировать мокшинские болота. Пусть лучше H2S дурно пахнет, чем сруZким мигом.
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06.11.2022 17:49 Ответить
Зате поставили пам'ятник члєніну в Мелітополі-як символічно кацапи підкреслюють шо вони-світове дно і лайно!
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06.11.2022 18:09 Ответить
Какой хромосомой думает эта восточная орда? Какой им вообще толк иметь рядом с собой разрушенную страну? Не, ну просто дeбилы бл*. Неважно, сами украинцы будут отстраивать Украину, или побеждённые «братаны», всё равно это займёт время, потребует средств. Вот что плохо в автократиях, что несколько полудохлых правителей могут так безответсвенно себя вести, скажем так. А ведь даже боялись сказать правду «главному», будущему «всея руси». Система, её мaть…
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06.11.2022 19:00 Ответить
 
 