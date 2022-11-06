Россияне уничтожили здание культуры и спорта в Гуляйполе. ФОТОрепортаж

Ночью российские войска разбили большое здание культуры и спорта в центре Гуляйполя Запорожской области.

Об этом в фейсбуке сообщает Гуляйпольская городская территориальная громада, передает Цензор.НЕТ.

"С первого взгляда даже трудно понять, что это центр культуры и спорта Гуляйпольской громады. Этой ночью был уничтожен большой зал КСК Современник. Сколько концертов, побед, достижений и встреч. Это все теперь в нашей памяти. Наш городок, наше раненое непокоренное Гуляйполе", - говорится в сообщении.

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